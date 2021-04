Lenovo Legion Phone Duel 2 bat le Galaxy Z Fold à double charnière supposé au test de durabilité

JerryRigEverything est de retour avec un autre téléphone de jeu, cette fois le nouveau Lenovo Legion Phone Duel 2. L’appareil dispose des dernières spécifications phares nécessaires pour les meilleurs téléphones de cette année pour les joueurs, y compris le Qualcomm Snapdragon 888, jusqu’à 18 Go de RAM et un 6,92 ” Écran FHD + AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un échantillonnage tactile de 720 Hz. Il peut atteindre une charge impressionnante de 90 W avec sa configuration à double charge / double batterie, qui est quelque peu similaire au téléphone ASUS ROG 5. Malheureusement, cela deviendra également sa chute. .

Étant donné que l’appareil comporte des piles à chaque extrémité de l’appareil, il a tendance à créer un point faible au centre. Lenovo a peut-être pensé que les caméras montées au centre et d’autres composants internes l’avaient peut-être sauvé du défaut de conception du ASUS ROG Phone 5, mais JerryRigEverything prouve le contraire dans son test de durabilité. Un côté de l’appareil s’enclenche assez facilement de chaque côté de la bosse de verre centrale, soulignant le placement douteux de la batterie et de l’antenne de Lenovo.

Du côté positif, quiconque attend le Galaxy Fold à double charnière supposé de Samsung peut obtenir une sensation similaire avec ce téléphone de jeu puissant. Comme indiqué dans la vidéo, l’écran AMOLED du Legion Phone Duel 2 tient assez bien, grâce à Gorilla Glass. Malheureusement, le problème réside dans le fait que les lignes d’antenne sont placées symétriquement de chaque côté de l’appareil, ce qui ajoute des points faibles pour le téléphone.

Néanmoins, le Lenovo Legion Phone Duel 2 est toujours impressionnant et offre des choix de conception assez intelligents, tels que le placement de la caméra selfie pop-up 44MP et la configuration à double ventilateur. En supposant que vous puissiez éviter de casser le téléphone, cela devrait s’avérer être un appareil plus que capable pour vos sessions de jeu mobile.

