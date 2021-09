Lenovo propose désormais absolument tout en tant que service

in

Lors de son événement annuel Tech World, Lenovo a annoncé qu’il étendrait sa marque TruScale au-delà de l’infrastructure pour créer un nouveau portefeuille couvrant une offre tout en tant que service.

Avec cette extension de Lenovo TruScale, la société regroupe toutes ses offres en tant que service sous un même toit pour fournir aux clients une solution globale qui rend tout, des appareils dans leurs poches au cloud, disponibles dans un cadre contractuel unique.

Dans le même temps, Lenovo TruScale incarne la vision « One Lenovo » de l’entreprise pour répondre à la demande croissante de technologies plus intelligentes au cours de notre nouvelle ère de travail et d’apprentissage hybrides.

Président du groupe solutions et services de Lenovo, Ken Wong a expliqué dans un communiqué de presse comment la nouvelle offre permettra aux entreprises d’accélérer leurs transformations numériques tout en suivant le rythme rapide de l’innovation, en déclarant :

« La transformation numérique s’accélère plus que jamais et les entreprises ont du mal à suivre le rythme de l’innovation. Chaque jour, les DSI nous disent que les besoins technologiques de leur organisation évoluent tous les 12 à 18 mois. Avec Lenovo TruScale, les clients peuvent s’attendre à une solution, un fournisseur, un cadre contractuel et un point de responsabilité unique pour tout en tant que service.

Lenovo TruScale repensé

Lenovo TruScale fournit aux petites et grandes entreprises une plate-forme tout-en-un-service avec la flexibilité nécessaire pour rester compétitive avec un modèle de consommation évolutif de type cloud ainsi que des options de paiement prévisibles pour le matériel et les services.

En passant à une stratégie en tant que service entièrement intégrée, Lenovo donne vie à sa vision « One Lenovo » tout en relevant les défis commerciaux courants et en offrant aux responsables informatiques la flexibilité de payer en fonction de leur croissance. Avec Lenovo TruScale, les solutions d’infrastructure sont également entièrement gérées, ce qui offre aux clients les avantages d’un environnement cloud sur site avec une tranquillité d’esprit lors de la gestion des données dans un environnement hybride.

Faisant désormais partie du nouveau parapluie TruScale, Lenovo DaaS continuera d’aider les clients à passer à un environnement informatique moderne en leur fournissant la meilleure technologie de bout en bout de Lenovo.

Dans le cadre de sa nouvelle plate-forme, Lenovo s’est associé aux partenaires d’infrastructure Deloitte, VMware et Intel ainsi qu’aux partenaires de sécurité DaaS Absolute Software et SentinelOne pour fournir aux entreprises un certain nombre d’offres dynamiques différentes.

Les organisations intéressées peuvent s’inscrire ici pour rester à jour avec toutes les dernières nouvelles de Lenovo TruScale.