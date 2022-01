Lenovo redéfinit le ThinkPad X1 avec les Carbon G10, Yoga G7 et X1 Nano G2 | La technologie

Lenovo présente au CES 2022 de Las Vegas toutes les nouveautés qu’il a intégrées à sa gamme d’ordinateurs portables ThinkPad X1 conçus pour offrir la meilleure qualité de communication et de travail à distance.

le CES 2022 Il s’avère être une vitrine privilégiée pour connaître l’actualité que les marques ont préparée pour 2022, après quelques années où les ventes d’ordinateurs portables pour le travail à distance ont explosé.

ThinkPad X1 est la gamme de mobilité professionnelle par excellence de Lenovo et apporte des nouveautés intéressantes en termes de communications et de performances dans toutes ses variantes Think Pad X1 Carbone G10, Thinkpad X1 Yoga G7 Oui Think Pad X1 Nano G2.

Lenovo semble avoir écouté les demandes de ses utilisateurs en intégrant de meilleurs appareils photo, systèmes audio et connectivité pour pouvoir travailler à distance avec la même fiabilité et la même qualité qu’au bureau.

Lenovo X1 CarbonLenovo X1 YogaLenovo X1 NanoProcessorIntel Core 12th Gen vPro seriesIntel Core 12th Gen vPro seriesIntel Core 12th Gen vPro seriesMémoireJusqu’à 32 Go LPDDR5Jusqu’à 32 Go LPDDR5Jusqu’à 32 Go LPDDR5Écran14 « OLED 2.8K14 » OLEDone b 4K137i / Batterie nWr / WhE 57 6KiW ac/ax) | Bluetooth 5.2 | LTE 4G | 5GWiFI 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Bluetooth 5.2 | LTE 4G | 5GWiFI 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Bluetooth 5.2 | LTE 4G | 5GDimensions315,6 x 222,5 x 15,36 mm | 1,12 Kg314,4 x 222,3 x 15,53 mm | 1,38 Kg293,2 x 208 x 14,47mm | 970 grammesPrix À partir de 1 639 dollars À partir de 1 749 $ À partir de 1 659 $.

Nouveaux processeurs pour toute la gamme pour améliorer les performances tout en économisant la batterie

L’une des rénovations les plus courantes dans les nouvelles versions des ordinateurs portables Lenovo est l’intégration de la nouvelle génération de processeurs lancée cette année-là.

Cette fois, la mise à jour est effectuée en pariant sur le nouveau lot de Processeurs Alder Lake-P de 12e génération Ils visent une meilleure utilisation des ressources tout en maintenant des économies de batterie.

Chaque modèle recevra sa dose de processeurs qui ira des modèles équilibrés aux Jeu de puces U15 avec processeurs Grace Mont à 8 cœurs haute efficacité, jusqu’aux modèles de chipset P28 qui offriront plus de puissance avec jusqu’à 14 cœurs et configurations jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5.

Chacune des variantes conserve son format inchangé. le Think Pad X1 Carbone G10 garder votre Écran OLED de 14 pouces avec un format plus conventionnel, mais qui s’engage à une puissance maximale dans la mobilité.

Quelque chose de semblable à ce que Thinkpad X1 Yoga G7 qui fait face à cette rénovation tout en conservant la polyvalence de son écran tactile OLED de 14 pouces avec charnières capables de se replier jusqu’à 360º.

Pour sa part, Think Pad X1 Nano G2 il reste un exposant d’une portabilité maximale avec un écran de 13 pouces et toute la puissance de ses frères aînés dans un format beaucoup plus compact et un poids inférieur à 1 kg.

Le changement de traitement s’accompagnera également d’un changement du système de refroidissement inclus sous le clavier qui, grâce à l’utilisation d’une paire de ventilateurs, respirer de l’air frais depuis le clavier, pour expulser l’air chaud à l’intérieur discrètement derrière l’écran.

Caméras Full HD, systèmes de microphone améliorés et connectivité de nouvelle génération pour le télétravail

Outre les améliorations de performances et d’optimisation énergétique apportées par les nouveaux processeurs, la grande nouveauté de ces ordinateurs portables vient de la main d’un un meilleur équipement pour les communications à distance.

Après deux ans de crise sanitaire qui a contraint les paradigmes du télétravail et de la collaboration à distance à changer, les industriels prennent des mesures dans le bon sens pour atteindre améliorer la qualité des appels vidéo et communication professionnelle.

Le plus frappant est l’incorporation de ce que Lenovo a appelé la barre de communication qui regroupe en haut de l’écran un nouveau capteur pour la webcam en qualité Full HD.

L’amélioration de cette webcam prend également en charge des fonctions telles que Vision par ordinateur, qui détecte si l’utilisateur regarde l’écran ou non pour régler la luminosité de l’écran ou protéger la confidentialité du contenu affiché à l’écran s’il détecte que quelqu’un regarde l’écran par-dessus l’épaule de l’utilisateur en éloignant les curieux.

Ils comprennent également un système audio amélioré piloté par Dolby Voix pour une meilleure suppression du bruit ambiant et complété par un réseau de quatre microphones pour capter clairement la voix pendant les appels vidéo.

D’autre part, la connectivité avec le Intégration Wi-Fi 6E et compatibilité pour Réseaux 5G pour les données mobiles de sorte que le manque de couverture WiFi.

La gamme ThinkPad X1 sera disponible à partir du deuxième trimestre 2022 avec un prix de départ de 1639 $ pour le ThinkPad X1 Carbon, à partir de 1749 $ pour le ThinkPad X1 Yoga et de 1659 $ pour le ThinkPad X1 Nano.

Des nouveautés également dans d’autres gammes ThinkPad avec les Lenovo ThinkPad Z13 et ThinkPad Z16

Bien que Think Pad X1 ont été au centre de l’attention au salon de Las Vegas, ce n’est pas la seule série ThinkPad qui a été mise à jour. Les ThinkPad Z13 et ThinkPad Z16, ils arrivent avec un refonte visant à améliorer la durabilité et le respect de l’environnement main dans la main avec des matériaux tels que l’aluminium recyclé ou des emballages à base de bambou et de canne à sucre 100 % recyclés.

Les Les nouveaux ThinkPad Z13 et ThinkPad Z16 arrivent équipés d’options d’affichage OLED de 13 et 16 pouces avec des résolutions allant jusqu’à 2,8K et 4K respectivement, avec une utilisation extrême de l’espace de 91,6% de l’avant dans le ThinkPad Z13 et 92,3% dans le ThinkPad Z16.

Les nouveaux Lenovo ThinkPad Z13 et ThinkPad Z16 incluent également la batterie de nouvelles fonctionnalités de connectivité et de communication que nous avons déjà vues dans le ThinkPad de la série X1, telles que la barre de communication avec le système de Webcam Full HD et audio amélioré pour les appels vidéo, avec de nouvelles fonctions pour contrôler les paramètres d’image et de son pour le trackpoint rouge intégré au clavier.

A l’intérieur, nous trouvons le nouvelle génération de processeurs AMD Ryzen Pro 6000 avec coprocesseur de sécurité Microsoft Pluton, bien qu’il le fasse avec différentes configurations de carte Carte graphique AMD Radeon RX 6500M pour le Lenovo ThinkPad Z16.

La marque n’a pas confirmé le prix en euros, mais le ThinkPad Z13 sera disponible à partir de mai 2022 avec un prix de départ de 1 549 $, tandis que le ThinkPad Z16 le fera avec un prix de lancement de 2 099 $.