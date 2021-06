Lenovo ressuscite la barre lumineuse avec le Chromebook Lenovo 5i de 11e génération

in

Lenovo fabrique le meilleur Chromebook sur le marché aujourd’hui, le Lenovo Flex 5, mais il devra peut-être bientôt faire place à son successeur, le Lenovo Flex 5i Chromebook, que Lenovo a dévoilé aujourd’hui à l’approche du Mobile World Congress la semaine prochaine. Les deux ordinateurs portables sont équipés de processeurs de 11e génération et de systèmes de haut-parleurs améliorés pour accompagner des mises à niveau mineures de la connectivité et de l’esthétique.

Le Lenovo Flex 5i passe des processeurs Intel Core de 10e génération à la 11e génération, et nous avons maintenant la possibilité de voler la couleur Abyss Blue du charmant ThinkPad C13. Il semble également qu’il y aura un panneau OLED en option pour les configurations haut de gamme du Flex 5i, et le stockage SSD est également disponible pour les configurations supérieures. Le prix de départ est de 440 $, soit quelques dollars de plus que le Flex 5 actuel, donc selon les configurations, le Flex 5i pourrait être le prochain meilleur Chromebook, alors restez à l’écoute pour notre examen dans quelques semaines.

Le Chromebook Lenovo 5i est la version à clapet de 14 pouces de la même plate-forme matérielle, avec des processeurs Intel Core de 11e génération et tous les mêmes ports et connectivité. De plus, cet écran de 14 pouces aura un écran tactile en option avec une luminosité de 300 nits, une belle mise à niveau pour quiconque travaille dans un bureau très lumineux ou utilise régulièrement son Chromebook à l’extérieur.

Bien sûr, le véritable titre de gloire du Chromebook Lenovo 5i est la barre lumineuse située sur la lèvre avant du Chromebook, sous le trackpad. Cet indicateur de batterie technicolor ressemble beaucoup à la barre lumineuse que nous avons vue il y a des années sur le Chromebook Pixel et la tablette Pixel C, et même si nous souhaitons qu’il soit sur le couvercle plutôt que sur la lèvre, nous comprenons que Lenovo le place dans une position légèrement plus protégée. . Espérons que ce soit le début d’une révolution de la barre lumineuse, mais pour l’instant, au moins, il est bon de la revoir sur un Chromebook actuel.

Le Chromebook Lenovo 5i et le Chromebook Lenovo Flex 5i ont un prix de départ de 440 $ en Amérique du Nord, le Flex 5i étant mis en vente ce mois-ci et le Lenovo 5i sorti le mois prochain. Quel modèle vous séduit le plus, ce beau 2-en-1 bleu ou la barre lumineuse du Lenovo 5i bicolore brillant ?

