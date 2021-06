Lenovo Smart Clock 2 ajoute une station de chargement sans fil

Le plus petit écran intelligent jamais créé par l’assistant a été annoncé par Lenovo en 2019 et il a maintenant un successeur avec le Smart Clock 2 qui ajoute une station de chargement sans fil en option.

Le Lenovo Smart Clock 2 n’est plus aussi en forme de coin, mais ressemble plutôt à un écran intelligent rétréci. Il y a un écran de 4 pouces avec des lunettes de grande taille enveloppées de tissu (couleurs Abyss Blue, Heather Grey ou Shadow Black disponibles). Il y a une prise d’alimentation à l’arrière et à côté se trouve un interrupteur de microphone pour désactiver “Hey Google”. Les seuls autres contrôles sont les boutons d’augmentation et de diminution du volume en haut.

À l’intérieur, il est alimenté par le processeur MediaTek MT8167S avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Le réseau de microphones en champ lointain est associé à des haut-parleurs frontaux de 1,5 pouce 3W. Les autres spécifications incluent le Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 a/b/g/n et Bluetooth® 4.2.

Les fonctionnalités de l’assistant Google (commandes vocales, contrôle de la maison intelligente, photos, musique, etc.) sont inchangées, tandis que l’absence de caméra frontale reste une fonctionnalité, même si vous ne voudriez pas vraiment avoir des appels vidéo sur cet écran LCD.

Bien sûr, l’aspect clé du Lenovo Smart Clock 2 est la station de chargement sans fil en option. Vous pouvez placer le mini Smart Display sur la gauche (via une connexion à broche pogo) où se trouve même une veilleuse de 11 lumens. Il sert de périmètre surélevé de l’affichage.

Le côté droit du large quai est la surface de chargement marquée par un « plus ». Les vitesses prises en charge incluent la « charge rapide », 10 W, 7,5 W et 5 W. Plus curieux est de savoir comment Lenovo vante une spécification “Magnétique” qui est “compatible MagSafe”. Ceci est probablement en référence au système de charge sans fil Apple introduit l’année dernière et aidera à aligner votre iPhone sur les bobines de charge.

Le Lenovo Smart Clock 2 sera disponible en septembre à partir de 89,99 $.

