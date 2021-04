Lenovo Tenerife bat l’Acunsa Gipuzkoa Basket 98-69

29/04/2021 à 23:50 CEST

le Lenovo Tenerife a été imposé comme un local Panier Acunsa Gipuzkoa par 98-69 lors de la trente-quatrième journée de la Ligue ACB. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec le Joventut par 90-85, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison à la UCAM Murcie 78-88, complétant une séquence de quatre défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, le Lenovo Tenerife est à la troisième place et cumule 26 victoires en 33 matchs joués, tandis que le Panier Acunsa Gipuzkoa il reste en dix-neuvième position avec sept victoires en 32 matchs disputés.

Au cours du premier trimestre, les locaux ont été les principaux protagonistes de l’arène, en fait, ils ont réalisé un partiel de 13-0 dans ce trimestre et ont augmenté la différence à un maximum de 16 points (25-9) et ont terminé avec 32-21. Plus tard, au deuxième trimestre, le Lenovo Tenerife il s’est distancé sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un autre 12-2 partiel et a eu une différence maximale de 12 points (48-36) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 20-19. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 52-40 au compteur.

Au cours du troisième quart, l’équipe locale a encore augmenté sa différence, marquant la différence maximale (18 points) à la fin du quart jusqu’à ce qu’elle termine avec un résultat partiel de 23-17 et un résultat global de 75-57. Enfin, au cours du dernier trimestre, le Lenovo TenerifeEn fait, l’équipe a réalisé un 16-2 partiel et a élargi l’écart à un maximum de 29 points (96-67) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-12. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score de 98-69 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Giorgi Shermadini Oui Bruno Fitipaldo pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 24 points, quatre passes et huit rebonds et 13 points et sept passes respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Père Tomas Oui Will magarity, avec 11 points et trois rebonds et neuf points et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain match de la Lenovo Tenerife ce sera contre lui Urbas Fuenlabrada dans le Centre sportif Fernando Martin. Pour sa part, Panier Acunsa Gipuzkoa fera face au TD Systems Baskonia dans le Arènes d’Illumbe.