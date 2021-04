Lenovo Tenerife remporte la victoire contre RETAbet Bilbao Basket par 86-67

21/04/2021 à 23:51 CEST

le Lenovo Tenerife battre à la maison Panier RETAbet Bilbao 86-67 à la trente-sixième journée de la Ligue ACB. Avec ce résultat, le Lenovo Tenerife est à la troisième place et a accumulé 25 victoires en 31 matches disputés jusqu’à présent, tandis que le Panier RETAbet Bilbao il reste en dix-huitième position avec sept victoires en 30 matchs disputés.

Le premier quart a mis en vedette les deux prétendants, avec divers mouvements sur le tableau de bord et s’est terminé sur un résultat de 20-23. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de la Lenovo Tenerife ils ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, qui s’est terminé par un résultat partiel de 17-9. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 37-32 dans la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, Lenovo Tenerife s’est distancé sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 13-2 et a marqué l’écart maximum (18 points) à la fin du quart et a conclu avec un partiel résultat de 28-15 (et 65-47 au total). Enfin, au cours du dernier quart, l’équipe locale a encore augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 10-2 et a prolongé l’écart à un maximum de 21 points (86-65) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 21-20. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 86-67 pour le Lenovo Tenerife.

Pendant le match, le Lenovo Tenerife a remporté la victoire grâce à 24 points et sept passes décisives Image de balise Marcelo Huertas et les 18 points, quatre passes et deux rebonds de Bruno Fitipaldo. Les 14 points, deux passes et cinq rebonds de Ondrej Balvin et les 11 points et une passe de John Jenkins n’étaient pas suffisants pour le Panier RETAbet Bilbao A remporté le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain match de la Lenovo Tenerife ce sera contre lui Casademont Saragosse dans le Arène Principe Felipe. Pour sa part, dans le prochain match, le Panier RETAbet Bilbao sera mesuré avec le Real Madrid dans le Centre Wizink.