Lenovo Tenerife tombe en prolongation contre Strasbourg

06/05/2021 à 23:40 CEST

Un mauvais troisième trimestre dont il ne s’est pas remis s’est terminé ce jeudi avec la L’aventure européenne de Lenovo Tenerife, tombée face au SIG Strasbourg (86-88) en quarts de finale de la finale à la huitième de la Ligue des champions FIBA, après une prolongation de cinq minutes. Désormais, les Gaulois se retrouveront en demi-finale à Hereda San Pablo Burgos.

DIX

C’EST T

LENOVO TENERIFE, 86 ANS

(16 + 28 + 12 + 17 + 13): Fitipaldo, Salin (2), Rodríguez (3), Doornekamp (16), Shermadini (19) -partant cinq-, Huertas (18), Yusta (16), Sulejmanovic ( 10) et Guerre (2).

SIG STRASBOURG, 88 ANS

(14 + 20 + 23 + 16 + 15): Jefferson (22), Colson (8), Bohacik (10), Morín (8), Wainright (19) -partant cinq-, Cavaliere (4), Lansdowne (11) , Maille (6) et Udanoh.

ARBITRES

Aleksandar Glisic (Allemagne), Ademir Zurapovic (Bosnie-Herzégovine) et Yener Yilmaz (TUR). Ils ont indiqué la technique à Marcelinho Huertas (min.26), de Lenovo Tenerife et éliminé par cinq fautes Udanoh (min.40), Morín (min.40) et Wainright (min.45), tous de SIG Strasbourg.

INCIDENTS

Match de quart de finale de la finale de la Ligue des champions de la FIBA ​​à huit joué devant environ 1,00 spectateurs au complexe de divertissement culturel ‘Nagorny’ (Nizhny Novgorod, Russie).

De la victoire par dix points à la mi-temps (44-34) à la défaite à la fin du troisième quart-temps (56-57), dix minutes au cours desquelles l’équipe de Txus Vidorreta s’est “déconnectée” du jeu et a fait grandir le rival jusqu’à la fin du choc.

Les Ténériens, dans une bonne finale dans le dernier quart-temps, ont réussi à faire match nul et forcer la prolongation, mais dans les cinq minutes de prolongation, l’équipe de France, dirigée par Jefferson, a fini par gagner le match et atteindre ainsi les demi-finales.

Les choses n’ont pas bien commencé pour le Lenovo Tenerife, qui, malgré son avance sur le tableau de bord, n’a pas réussi les tirs extérieurs. L’option qui était valable était le jeu intérieur, dans lequel Shermadini a montré sa puissance.

Mais ce n’était pas suffisant pour dominer clairement le crash. Au deuxième trimestre, les triples pour Lenovo Tenerife. Le septième ce serait le charme et le premier Doornekamp puis Yusta ont trouvé des paniers de l’extérieur.

L’équipe de Tenerife a commencé à tirer des avantages importants. Avec le premier triple de Santi Yusta, le score était de 24-16 et l’attaquant lui-même marquerait à nouveau pour placer le 27-16, avantage maximum jusqu’à présent et avec un Lenovo Tenerife qui commençait à se sentir à l’aise.

Dans tous les cas, le rival était vivant et ils ont continué à pousser et à jouer avec beaucoup d’intensité défensive. Cependant, l’ensemble de Txus Vidorreta est allé se reposer avec un avantage de dix points (44-34), maximum jusqu’à présent.

Strasbourg a augmenté son intensité défensive, défendant bien tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Lenovo Tenerife, et peu à peu il réduisait les différences dans le tableau de bord, principalement en raison des erreurs accumulées par l’équipe de l’île lors des lancements, auxquelles s’ajoutait le travail intense de l’équipe rivale sur le rebond offensif.

Strasbourg affrontera San Pablo Burgos en demi-finale

L’équipe de Tenerife n’a pas su comment réagir et a vu comment le rival a pris le contrôle du match. Il n’a pas défendu, a accordé à l’équipe de France une deuxième option en attaque et la différence des dix points qui existaient à la mi-temps n’était rien (56-56).

Le dernier quart-temps a été très égal, avec un Strasbourg cultivé qui a marqué de l’extérieur et de l’intérieur et le Lenovo Tenerife, bien que mieux positionné sur le terrain, a tenté de renverser la situation. Il manquait plus de soutien de la part de Fitipaldo et de Salin, puisque Yusta et Doornekamp ont contribué, ainsi que la bonne direction de Huertas et le travail intense de l’ex-blaugrana Sulejmanovic.

Les derniers instants ont été atteints avec des avantages minimes et un triple de Wainright (69-71) a été neutralisé par Huertas (71-71) puis Salin, qui a marqué 1 + 1 pour terminer le match avec 73-73. L’égalité a été maintenue en prolongation, mais les mêmes problèmes se sont posés pour l’équipe espagnole qu’au troisième quart. Il n’a pas réussi à contrôler le rebond et dans un jeu aussi régulier, il a été décisif. En fin de compte, 86-88 et le Lenovo Tenerife est éliminé.