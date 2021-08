Lenovo ThinkPad X1 Fold : un ordinateur portable professionnel pour « travailler de n’importe où »

Avec une housse en cuir avec une béquille intégrée, le X1 Fold offre à la fois style et fonctionnalité.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les ordinateurs portables ThinkPad sont si populaires parmi les professionnels ? D’une part, les ThinkPad sont des ordinateurs professionnels hautes performances et fiables ; ils sont de construction robuste et sont livrés avec une formidable combinaison matérielle et logicielle pour des performances fluides. Une bonne autonomie de la batterie est également une donnée ici, tout comme une sécurité robuste pour protéger les données. Ce que je veux dire : ce fabricant chinois, qui a repris l’activité PC et ordinateurs portables d’IBM en 2005, a fait du bon travail pour maintenir haut le drapeau du ThinkPad.

Couper pour présenter. Lenovo a présenté sa dernière innovation, le ThinkPad X1 Fold, une merveille de conception qui ressemble plus à un carnet de croquis qu’à un ordinateur portable. Recouvert d’un attrayant étui en cuir, il serait le premier PC pliable au monde, un caméléon d’appareils informatiques personnels, s’adaptant à son environnement et destiné à ceux qui recherchent une informatique nomade dans un format ultra-mobile. Avec seulement 999 g, le X1 Fold offre une expérience d’écran partagé et est livré avec un écran OLED pliable brillant et transparent qui offre un affichage 2K complet de 33,52 cm (13,3 pouces). Son mini clavier est compatible BlueTooth et se niche à l’intérieur du système, se chargeant simplement en étant magnétisé sur l’écran lorsque le système est fermé.

Utilisant le dernier processeur de technologie hybride d’Intel, le X1 Fold offre une efficacité en déplacement et avec la béquille intégrée, le stylet et le clavier amovible, vous permettant d’être productif dans une grande variété de modes. Ses capacités Wi-Fi 6 permettent un débit plus rapide à la maison tandis que la capacité 5G en option vous permet d’être connecté n’importe où. Examinons en profondeur pour en savoir plus sur cette création Lenovo, dont les prix commencent à partir de Rs 3,29,000.

L’équipe ThinkPad a conçu la charnière du X1 Fold pour accueillir l’écran OLED pliable tout en empêchant l’écran de se froisser ou de bouillonner lorsqu’il est plié pendant de longues périodes. La lunette de l’appareil permet un pliage en douceur, ainsi que la protection de l’écran. Pour le cadre arrière, le X1 Fold utilise des plaques en fibre de carbone et un alliage de magnésium comme coque extérieure de protection, coupées en deux morceaux et maintenues ensemble par les charnières qui assurent une tension appropriée lors de l’ouverture et de la fermeture. L’écran OLED de 13,3 pouces offre une précision des couleurs et une luminosité élevées pour une variété de tâches tout en maintenant un manque de pli discernable lorsque l’écran est déplié.

Avec une housse en cuir avec une béquille intégrée, le X1 Fold offre à la fois style et fonctionnalité. Retirez le clavier et utilisez la béquille pour présenter des informations en mode debout, tenez-le comme un livre pour lire confortablement des livres électroniques, gardez le clavier attaché pour l’expérience d’un système d’ordinateur portable extra petit, puis retirez le clavier pour prendre des notes à partir d’un vidéo en mode double écran pour effectuer plusieurs tâches.

Vous pouvez même poser le X1 Fold à plat et annoter des documents et signer des contrats comme vous le feriez avec une tablette avec le Lenovo Mod Pen. Plié, le X1 Fold a à peu près la taille d’un livre standard à 158,2 x 236,0 x 27,8 mm et peut être transporté dans un sac plus petit que le système à clapet typique.

Sondant les entrailles, le X1 Fold dispose d’un processeur Intel i5-L16G7 Core avec la technologie hybride Intel. Les utilisateurs peuvent naviguer en ligne, diffuser une vidéo ou regarder une présentation, tout en utilisant le Thinkpad X1 Fold comme une tablette, en s’appuyant sur la béquille intégrée ou le chevalet en option pour le maintenir. Avec l’application Lenovo Mode Switcher, le ThinkPad X1 Fold oriente également les fenêtres à l’écran selon les préférences de l’utilisateur. Il anticipe les mouvements des utilisateurs rapidement et facilement leur permet de diviser l’écran en deux ou d’utiliser toute la largeur pour un grand écran. Il s’ajuste également automatiquement pour afficher le clavier à l’écran selon les besoins.

Le X1 Fold est équipé de l’application Dolby Access qui utilise la technologie Dolby Atmos pour simuler le son 3D. Au cours de mes deux semaines d’utilisation, le X1 Fold a fonctionné sur les lignes attendues. C’est assez rapide sans aucun décalage. C’est une bonne combinaison de durabilité, de portabilité et de performance. La durée de vie de la batterie est assez longue pour que les utilisateurs puissent rester concentrés sur leur film ou leur travail. Je pense que le X1 Fold convient aux cadres à la recherche d’un appareil haut de gamme doté des dernières innovations technologiques. Ou, disons-le simplement, toute personne dont le style de vie exige le gadget le plus récent, le plus cool et le plus élégant, à condition que l’on puisse se le permettre.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage : 13,3 pouces 2K OLED 4:3 (2048 x 1536, 300 nits) DCI-P3 95% écran tactile

Processeur : Intel Core i5 avec technologie hybride Intel

Système d’exploitation : Windows 10 Famille ou Pro

Graphiques : graphiques intégrés Intel UHD 11e génération

Mémoire et stockage : 8 Go LPDDR4, 256 Go/512 Go/1 To PCIe-NVMe M.2 2242 SSD

Batterie : 50 Wh avec technologie Rapid Charge

Prix ​​​​de rue estimé: Rs 3,29,000 et plus

