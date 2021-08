Lenovo : un moniteur pour chaque besoin

Attention au moniteur ultra-portable pour l’associer à un smartphone ou comme second écran.



Le nouveau moniteur USB-C ultra-portable Lenovo L15 USB-C Mobile Monitor sera le compagnon idéal de votre smartphone ou ordinateur portable. Incroyablement léger, pesant à peine 860 grammes, le moniteur Lenovo L15 USB-C double pratiquement l’espace visuel de n’importe quel appareil doté d’un écran grâce à 15,6 pouces supplémentaires de sa dalle Full HD.

Lenovo L15 : portabilité totale

Quel que soit le contenu visuel que vous souhaitez lire sur le petit écran de votre smartphone lors de vos déplacements, l’expérience visuelle sera grandement améliorée en connectant ce grand écran portable que vous pourrez également ranger facilement entre les utilisations dans le compartiment avant de votre sac. Le moniteur se connecte facilement via un câble USB-C, qui peut également fournir un transfert d’alimentation simultané jusqu’à deux appareils (avec sortie vidéo) pour fournir une solution élégante à un seul câble. Profitez d’une qualité visuelle nette grâce à sa dalle antireflet Full HD IPS de 15,6 pouces, d’une épaisseur de seulement 6 mm, et à la technologie avancée de gradation de la lumière bleue pour assurer un confort visuel.

Deux modes

Préparer une présentation dans des espaces partagés peut être difficile. Mais maintenant, vous pouvez choisir le mode paysage ou simplement faire pivoter le moniteur pour le maintenir en mode portrait ou le poser sur son pied réglable pour économiser de l’espace sur le bureau. Le support peut également être ajusté à la hauteur d’un ordinateur portable et se replie pour une portabilité facile ; Il vous suffit de le tourner à 90o pour trouver l’angle de vision le plus ergonomique pour un confort maximum. Le moniteur portable Lenovo L15 USB-C est très facile à transporter et comprend un étui de protection qui peut être rapidement rangé dans n’importe quel sac.

Panneau 15,6 pouces IPS, antireflet Taux de rafraîchissement 60 Hz Gamme de couleurs Profondeur de 8 bits, 45 % NTSC, prend en charge 16,7 millions de couleurs (typique) Temps de réponse 6 ms (mode extrême), 14 ms (mode normal) Luminosité 250 cd/m2 (typique)

Moniteur Lenovo L32p-30

Il offre une clarté maximale sous presque tous les angles grâce à son grand écran IPS 31,5 “4K avec technologie HDR10, qui atteint une gamme de couleurs DCI-P3 de 90 % pour assurer des performances visuelles plus précises. Toute la famille pourra profiter d’un divertissement immersif, à travers des vidéos et des jeux et un son de haute qualité grâce aux haut-parleurs intégrés (deux haut-parleurs 3w). Le moniteur Lenovo L32p-30 dispose également de plusieurs ports de connexion (HDMI 2.0, DP1.2, USB-C, 4 x USB 3.2) qui vous permettent d’établir un hub pour le travail, le divertissement et le chargement d’accessoires.

Panneau IPS UHD de 31,5 pouces (3 840 x 2 160), sans bordure sur trois côtés Luminosité 350 cd/m2 (typique) Gamme de couleurs 10 bits, 90 % DCI-P3, prend en charge 1,07 milliard de couleurs (typique) HDR HDR 10 Rafraîchir + 60 Réponse en Hz + jusqu’à 4 ms (extrême) AMD FreeSync Oui, pris en charge Haut-parleurs Deux haut-parleurs intégrés (3w x 2)

Moniteur Lenovo L27m-30

Il a été conçu pour couvrir tous les besoins, du travail quotidien et à distance ou de l’apprentissage à domicile à une session de jeu, grâce à son incroyable temps de réponse de 4 ms. Profitez de son écran IPS Full HD de 27″ avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz et une gradation de la lumière bleue certifiée TÜV Rheinland EyeSafe pour réduire la fatigue oculaire sans altérer la qualité de l’image. De plus, son pied ergonomique facilite le levage, la rotation, la rotation et l’inclinaison dans n’importe quelle direction.

Panneau FHD IPS de 27 pouces, sans bordure sur trois côtés Gamme de couleurs Profondeur de 8 bits, 72 % NTSC, prend en charge 16,7 millions de couleurs (typique) 16: 9 Ajustements de la plage de rapport d’aspect Tilt, Elevation, Pan, Rotation Refresh 75 Hz + jusqu’à 4 ms (mode extrême), 6 ms (mode normal) AMD FreeSync Oui, pris en charge Haut-parleurs Deux haut-parleurs intégrés (2 x 3w)

www.lenovo.com