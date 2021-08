Lenovo veut égayer vos salles de réunion à l’ancienne

Alors que les organisations commencent à mettre en œuvre des politiques de travail hybrides, Lenovo a annoncé que sa solution collaborative ThinkSmart Core est désormais disponible pour les entreprises cherchant à offrir la meilleure expérience de visioconférence dans leurs salles de réunion.

ThinkSmart Core est le premier kit de salle modulaire de Lenovo pour les espaces de réunion à la fois flexible et évolutif. La solution collaborative est alimentée par la plate-forme Intel vPro de 11e génération et est conçue pour offrir des fonctionnalités de sécurité matérielles complètes et hautes performances.

En plus d’être une solution certifiée pour les salles Microsoft Teams, ThinkSmart Core est disponible dans deux configurations de kit de salle. Le kit ThinkSmart Core + Controller est conçu pour les espaces de travail déjà équipés d’appareils audio et visuels certifiés Teams, tandis que le kit ThinkSmart Core Full Room comprend également la ThinkSmart Cam et la ThinkSmart Bar de l’entreprise pour offrir une vidéo de haute qualité et un son immersif.

Le kit de salle complète ThinkSmart Core de Lenovo peut être utilisé dans les salles de réunion, les salles de réunion et les bureaux à domicile, bien qu’il puisse être étendu davantage avec un micro de table supplémentaire.

ThinkSmart Core

Le périphérique de calcul ThinkSmart Core de Lenovo, qui est alimenté par un processeur Intel Core vPro de 11e génération avec un SSD de 256 Go, prend en charge n’importe quelle salle de réunion et peut être placé discrètement. L’appareil dispose également d’une gestion des câbles intégrée et peut même être fixé au mur grâce à l’inclusion de la capacité de montage VESA.

Le ThinkSmart Controller, quant à lui, est un écran tactile point à point de 10,1 pouces alimenté par USB-C via un câble de 10 mètres. Grâce à ses capteurs infrarouges intégrés, l’appareil peut détecter chaque fois que des participants entrent dans la pièce et son support offre des angles de vision de 30 ou 60 degrés.

Le ThinkSmart Core Kit comprend un an de logiciels et de services Lenovo, y compris une licence pour sa suite logicielle de gestion de la collaboration ThinkSmart Manager Premium et ThinkSmart Professional Services : Deploy and Maintenance.

Le ThinkSmart Core + Controller et le ThinkSmart Core Full Room Kit sont désormais disponibles sur certains marchés, mais vous devrez contacter un représentant Lenovo local pour connaître les tarifs.