Lenovo vient d’annoncer une toute nouvelle gamme d’ordinateurs 2022

Lenovo organise peut-être le plus grand CES de toutes les entreprises. Le fabricant d’ordinateurs a dévoilé les liftings et les mises à jour d’une grande partie de ses ordinateurs portables, pour les consommateurs, les professionnels, les joueurs, etc. Peu importe ce que vous recherchez pour votre prochain ordinateur portable, Lenovo pourrait bien avoir le produit parfait pour vos besoins.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les dernières et meilleures offres de Lenovo du CES 2022.

Lenovo Yoga

Source de l’image : Lenovo

La gamme d’ordinateurs portables Lenovo Yoga est l’une des gammes les plus populaires, et pour cause. Pour 2022, Lenovo met à jour la gamme Yoga avec trois nouveaux modèles : le Yoga 6 13, le Yoga 7i 16 et le Yoga 9i 14.

Le premier est le Yoga 6 13, qui dispose d’un écran FHD+ de 13 pouces, avec un design léger et portable. L’appareil dispose également d’un processeur AMD Ryzen 5 ou Ryzen 7, avec 8 Go ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Vient ensuite le Yoga 7i 16, qui dispose d’un écran plus grand de 16 pouces, avec jusqu’à un processeur Intel Core i7-1260P, et encore une fois, 8 Go ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Enfin, le Yoga 9i 14, qui dispose d’un écran OLED jusqu’à 14 pouces avec une résolution allant jusqu’à 4K. Cet ordinateur portable dispose également d’un processeur Intel Core i7-1260P, avec 8 Go ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Lenovo ThinkPad Z

Source de l’image : Lenovo

L’un des nouveaux produits les plus intéressants de Lenovo est peut-être le Lenovo ThinkPad Z, une nouvelle série d’ordinateurs portables conçus pour présenter de nouveaux designs, de nouvelles couleurs, de nouveaux matériaux, etc. Il y a deux nouveaux appareils dans la série ThinkPad Z, dont le ThinkPad Z13 et le ThinkPad Z16. Les deux sont conçus pour un public d’affaires et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés comme l’aluminium. Les deux appareils sont disponibles en gris arctique ou noir, ou en cuir vegan noir recyclé.

Lenovo s’est également associé à AMD pour la nouvelle série et, en tant que tel, le ThinkPad Z13 est livré avec un nouveau processeur AMD Ryzen 7 Pro. Le ThinkPad Z16 peut également être configuré avec de nouvelles cartes graphiques discrètes AMD Radeon, ce qui lui donne un peu plus de puissance pour des choses comme la vidéo et les jeux.

La chose la plus intéressante à propos des nouveaux ordinateurs portables est peut-être le tout nouveau design qu’ils proposent. Vous obtiendrez un écran 16:10 avec des lunettes ultra-fines autour, ainsi qu’un grand ForcePad haptique de 120 mm. L’ordinateur est livré avec Windows 11 prêt à l’emploi.

Le Lenovo ThinkPad Z13 sera disponible en mai 2022, avec un prix de départ de 1549 $. Le ThinkPad Z16 sera également disponible en mai, mais avec un prix de départ de 2 099 $.

Lenovo ThinkPad X1

Source de l’image : Lenovo

La série ThinkPad X1 propose également un certain nombre de nouvelles options. Plus précisément, il existe trois nouveaux modèles ThinkPad X1, à commencer par le ThinkPad X1 Carbon Gen 10. Il reprend ce design classique et ajoute des processeurs Intel Core i7 de 12 génération, couplés à jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage. L’écran OLED du ThinkPad X1 Carbon Gen 10 mesure 14 pouces, avec une résolution de 2,8K.

Ensuite, le Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2, qui est conçu pour être léger et portable. Le ThinkPad X1 Nanon Gen 2 est livré avec des prouveurs Intel Core i7 vPro de 12e génération, avec jusqu’à 32 Go de RAM et un écran 2K 16:10 de 13 pouces.

Le dernier mais non le moindre est le Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7, qui est un 2-en-1 réversible, avec un écran tactile OLED et jusqu’à 12 générations de processeurs Intel Core i7 vPro séries U et P, jusqu’à 32 Go de RAM, et jusqu’à 2 To de stockage. Vous obtiendrez également un écran de 14 pouces avec une résolution allant jusqu’à 2840 x 2400 et Dolby Vision.

Lenovo ThinkBook

Source de l’image : Lenovo

La série Lenovo ThinkBook reçoit également une mise à jour. Il existe quatre nouveaux modèles ThinkBook dans la gamme, dont un ThinkBook 13x Gen 2, 14 Gen 4, 16 Gen 4 et ThinkBook Plus Gen 3.

Les quatre appareils sont équipés de processeurs Intel Core i de 12e génération, couplés à jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage interne, à l’exception du ThinkBook Plus Gen 3, qui n’obtient que 1 To de stockage. La principale différence entre les offres est la taille. Sauf, encore une fois, le ThinkBook Plus Gen 3, qui est construit avec un écran secondaire à côté du clavier qui vous permet de faire des choses comme afficher l’écran de votre téléphone Motorola. Cet écran peut également être utilisé pour étendre le contenu de l’ordinateur principal.

Lenovo ThinkCentre

Source de l’image : Lenovo

Vient ensuite la série ThinkCentre, qui reçoit également quelques mises à jour. Le premier appareil de la série ThinkCentre à recevoir une mise à jour est le ThinkCentre M90a Pro Gen 3, qui est un ordinateur tout-en-un qui offre jusqu’à un processeur Intel Core i9 de 12e génération, avec jusqu’à 64 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. L’ordinateur dispose d’un écran de 23,8 pouces avec une résolution 2K et d’une webcam intégrée pour le chat vidéo.

D’autres ordinateurs ThinkCentre, notamment les Neo 70t, Neo 50s, Neo 30a 24 et TIO Flex, ont également reçu des mises à jour Intel de 12e génération.

Lenovo Légion

Source de l’image : Lenovo

La série d’ordinateurs de jeu Legion de Lenovo est la suivante, avec une série de mises à jour et un certain nombre de nouveaux modèles. Il existe quatre nouveaux modèles Lenovo Legion, dont les Legion 5i Pro, Legion 5 Pro, Legion 5i et Legion 5. Les Legion 5 et 5i offrent des écrans de 15 pouces, tandis que les deux autres vont jusqu’à 16 pouces. Tous les ordinateurs portables offrent jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

L’autre différence majeure entre les modèles est le fait que les Legion 5 et Legion 5 Pro proposent des processeurs AMD Ryzen. Cela est couplé à des cartes graphiques de la série GeForce RTX 30 et à Windows 11. Les Legion 5i et Legion 5i Pro, quant à eux, sont équipés de processeurs Intel Core de 12e génération. Le Legion 5i a jusqu’à un i7-12700H, tandis que le Legion 5i Pro passe à un processeur Intel Core i9-12900H. Ces ordinateurs portables proposent également des processeurs jusqu’à Nvidia GeForce RTX.