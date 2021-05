Lenovo Yoga Pad Pro est lancé en Chine avec un écran 13 pouces SD 870

TL; DR

Lenovo a lancé sa dernière tablette sous la forme du Yoga Pad Pro. Il contient un mélange sain de matériel avec un écran 13 pouces qui peut servir de moniteur externe. Il sera mis en vente en Chine cette semaine pour un peu plus de 500 $.

La série de tablettes Yoga de Lenovo est bien connue pour ses designs originaux et pratiques. Sa dernière offre, le Lenovo Yoga Pad Pro nouvellement lancé, ne fait pas exception.

Espionnée pour la première fois en 2020 sous le nom de Yoga X, la tablette a fait ses débuts officiels en Chine cette semaine. Il est à moitié recouvert d’Alcantara – un tissu doux au toucher que Microsoft utilise également sur sa série Surface. Il contient également la colonne vertébrale bulbeuse habituelle qui abrite les deux ports à chaque extrémité et les haut-parleurs principaux accordés par JBL.

Un écran LCD de 13 pouces 2160 x 1350 se trouve à l’avant. Le panneau prend également en charge HDR10, Dolby Vision, offre une couverture sRGB à 100% et offre jusqu’à 400 nits de luminosité. Cela en ferait un compagnon d’ordinateur portable intéressant, une notion que Lenovo semble soutenir. La tablette contient un port micro HDMI, ce qui en fait un moniteur externe portable à la demande pour votre ordinateur portable ou Nintendo Switch.

Il existe également une béquille en acier réglable, il est donc facile de soutenir la tablette comme vous le feriez avec un écran traditionnel. Le Yoga Pad Pro peut également être suspendu à un crochet ou incliné vers le haut sur une table pour dessiner.

Au-delà de l’intelligence de son écran externe, c’est une tablette puissante à part entière. Le Lenovo Yoga Pad Pro contient un SoC Snapdragon 870, 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.0. Une batterie de 10 200 mAh alimente le tout, mais cela signifie que la tablette fait pencher la balance à 830 grammes.

Il y a aussi une seule caméra frontale 8MP sur le Yoga Pad Pro pour les réunions et les selfies impromptus et un capteur ToF à côté pour l’authentification.

Parmi les autres subtilités, citons un stylet en option, le Wi-Fi 6, la prise en charge de Bluetooth 5.2 et une gamme de haut-parleurs stéréo. Il est également livré avec Android 11 intégré avec le skin ZUI 12.5 de Lenovo sur le dessus.

Lenovo Yoga Pad Pro: Prix et disponibilité

Le Lenovo Yoga Pad Pro est maintenant disponible en précommande en Chine pour 3299 yuans (~ 517 $), avec une disponibilité générale débutant à la fin du mois de mai. En ce qui concerne la disponibilité mondiale, on ne sait pas si ou quand le Yoga Pad Pro fera son chemin vers d’autres marchés.

Lenovo a apporté une perspective intéressante sur le marché ici. Cette chose est non seulement une tablette de divertissement capable, mais aussi un outil de productivité viable. Mais que pensez-vous du dernier produit de Lenovo? Le Yoga Pad Pro est-il chaud? Faites-nous savoir en votant dans le sondage ci-dessus!

