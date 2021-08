Lenovo Yoga Tab 13 vs Yoga Tab 11 : quelle est la différence et laquelle devriez-vous acheter ?

Puissant bourreau de travail

Lenovo Yoga Tab 13

Tous dans la famille

Lenovo Yoga Tab 11

La prochaine Lenovo Yoga Tab 13 sera probablement une alternative abordable à une tablette haut de gamme comme l’iPad Pro et un puissant bourreau de travail pour ceux qui veulent l’utiliser pour la productivité en plus du divertissement gourmand en bande passante, comme les jeux et regarder des vidéos HD.

Avantages

Conception cool de support mural/de béquille Graphiques magnifiques Processeur puissant Peut être utilisé comme deuxième écran

Les inconvénients

Probablement cher La batterie ne dure pas aussi longtemps Pas de zone spéciale pour les enfants

Mieux adaptés pour une utilisation par toute la famille, les parents apprécieront la section dédiée Google Kids Space ainsi que la béquille intégrée en acier inoxydable incluse qui peut également servir de support mural. Ce n’est pas aussi puissant, mais en tant que tablette, vous pouvez le confier à vos enfants en toute confiance. De plus, le prix est correct.

Avantages

Conception cool de support mural/de béquille Option abordable et adaptée aux familles Grande section Google Kids dédiée Longue durée de vie de la batterie

Les inconvénients

Pas aussi puissant Fini tissu doux au toucher, résistant à la chaleur et durable

Certes, quand on pense aux meilleures tablettes Android, Lenovo n’est probablement pas la première marque qui vient à l’esprit. Mais il devrait figurer sur la liste, car la société propose d’excellentes alternatives de tablettes abordables aux Samsung Galaxy et Apple iPad habituels. Grâce à l’expérience de Lenovo dans le secteur des ordinateurs portables, l’entreprise sait ce que les gens veulent lorsqu’il s’agit d’un appareil mobile qu’ils peuvent utiliser pour travailler, regarder des films, jouer à des jeux ou même confier aux enfants pour se divertir. En regardant deux des modèles les plus récents, la Lenovo Yoga Tab 13 et la Yoga Tab 11, il peut être difficile de décider lequel répondra le mieux à vos besoins. Ici, nous comparons et contrastons les principales caractéristiques pour vous aider à prendre la bonne décision.

Lenovo Yoga Tab 13 Lenovo Yoga Tab 11 Processeur Qualcomm Snapdragon 870 octa-core MediaTek Helio G90T Octa-core Système d’exploitation Android 11 Android 11 Écran 13 pouces (2 160 x 1 350 LTPS) 11 pouces (2 000 x 1 200 IPS) Mémoire 8 Go 4 Go de stockage 128 Go 128 Go Autonomie de la batterie Jusqu’à 12 heures Jusqu’à 15 heures Charge rapide 30 W 20 W Audio 4 haut-parleurs JBL, Dolby Atmos 4 haut-parleurs JBL, Dolby Atmos Dolby Vision Oui Oui Écran certifié TUV Oui Oui Appareil photo 8 MP RVB, AR ToF 8 MP Auto -focus arrière, TOF avant à mise au point fixe 8MP, connectivité grand angle Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Ports Micro-HDMI avec prise en charge HDCP 1.4, USB-C 3.2 Gen-1 USB-C 2.0, Casque USB-C, lecteur de carte microSD Dimensions (L/H/P) 11,55 x -0,24-0,98 x 8,03 pouces (293,35 x 6,2-24,9 x 203,98 mm) 6,7 x 0,3-0,33 x 10,1 pouces (169,02 x 7,9-8,3 x 256,84 mm) Poids 803 g (1,83 lb) À partir de 655 g (1,44 lb) Couleur Noir ombré avec support en alcantara Gris orage Fini doux au toucher

Il existe des différences marquées entre ces deux tablettes, et bien que les deux soient d’excellentes options à considérer, la décision d’acheter dépend vraiment de comment, où et qui l’utilisera.

Lenovo Yoga Tab 13 vs Yoga Tab 11 : Ajustement et finition

Immédiatement, à l’apparence de ces deux tablettes, vous pouvez dire que l’une est destinée aux affaires et l’autre à la famille. Le Lenovo Yoga Tab 13 est conçu dans une finition noire Shadow avec un support en Alcantara qui lui donne un look de prestige et d’élégance. Malheureusement, il sera probablement assorti d’un prix beaucoup plus cher que le Yoga Tab 11 (les fonctionnalités améliorées jouent également un rôle ici). En fait, de nombreuses premières critiques qualifient la Lenovo Yoga Tab 13 de concurrent viable de l’iPad Pro, ce qui en dit long car elle pourrait très bien coûter la moitié du prix de cette tablette Apple.

En revanche, la Lenovo Yoga Tab 11 est finie en tissu Storm Grey doux au toucher, ce qui la rend adaptée aux enfants, résistante à la chaleur et durable, vous n’avez donc pas à vous soucier des doigts glissants. Cela a également l’air élégant et élégant pour le bureau ou l’école, mais d’autres caractéristiques suggèrent qu’il est plus conçu pour la famille.

Les deux sont livrés avec la béquille en acier inoxydable intégrée qui peut être utilisée pour soutenir l’appareil sur une table ou un bureau ou même pour le remettre au mur. Pour le Tab 13, cela peut s’avérer utile pendant que vous travaillez, en l’utilisant comme moniteur secondaire. Mais avec une tablette plus familiale comme la Tab 11, elle peut être utile pour installer un écran dans la cuisine pour divertir un bébé ou un tout-petit pendant que vous préparez son repas, ou pour afficher des recettes pendant que vous cuisinez, en gardant le contrôle de les nouvelles diffusées pendant que vous vous préparez pour une soirée – vous l’appelez. Nous avons examiné la Lenovo Yoga Smart Tab livrée avec une béquille similaire intégrée et nous avons adoré son design. Ainsi, avec cette nouvelle configuration qui a probablement amélioré certaines des lacunes de l’ancienne version (et vous permet également d’accrocher l’appareil au mur!), C’est une fonctionnalité intéressante que vous obtiendrez avec l’une ou l’autre tablette.

La Yoga Tab 13, comme son nom l’indique, est livrée avec un écran LTPS de 13 pouces doté d’une résolution de 2 160 x 1 350 pixels, ce qui permettra d’obtenir des graphismes et des vidéos époustouflants. En effet, il dispose également de Dolby Vision et de la palette de couleurs 2K sRGB complète ainsi que de 400 nits de luminosité et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La Yoga Tab 11 possède un écran IPS plus petit de 11 pouces avec une résolution de 2 000 x 1 200 pixels, ce qui reste assez décent, avec les mêmes 400 nits de luminosité. La certification TUV dans les deux cas aidera à réduire la lumière bleue nocive pour aider à soulager vos yeux après de longues sessions.

Les deux combinent des visuels époustouflants avec un son tout aussi époustouflant grâce aux haut-parleurs quad JBL avec prise en charge Dolby Atmos pour une expérience d’écoute totalement immersive. Ils sont tous deux dotés du réglage Lenovo Premium Audio pour améliorer encore le son.

Le Yoga Tab 11 est, sans surprise, plus petit et plus léger d’un peu moins d’une demi-livre, ce qui pourrait être quelque chose qui influence votre décision. Cependant, une grande différence est que le Yoga Tab 13 n’a pas de carte microSD pour étendre les 128 Go d’espace de stockage. Bien sûr, si vous utilisez des services cloud, cela peut ne pas avoir d’importance. Mais cela vaut la peine de garder à l’esprit qu’il n’est jamais amusant de manquer d’espace sur une tablette ou un téléphone, en particulier si vous aimez stocker des vidéos et des photos et télécharger des jeux et des applications localement sur l’appareil.

Lenovo Yoga Tab 13 vs Yoga Tab 11 : Tout sur la puissance et les spécifications

Il n’y a pas d’os à ce sujet: la Lenovo Yoga Tab 13 est une tablette plus puissante, avec un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 870 par rapport au processeur octa-core MediaTek Helio G90T de la Yoga Tab 11, ainsi qu’un processeur graphique Qualcomm Adreno 650 graphique. Les deux prennent en charge les expériences de réalité augmentée (AR) via une caméra Time-of-Flight. Mais la Yoga Tab 11 possède en fait deux caméras : une arrière à mise au point automatique de 8 MP et une avant à mise au point fixe de 8 MP, cette dernière avec grand angle et ToF. La Yoga Tab 13, quant à elle, ne possède qu’une seule caméra RVB ToF de 8 MP. Combinez cela avec le grand angle de la caméra frontale de la Yoga Tab 11 et la suppression du bruit, et c’est une bonne option pour les appels vidéo, ce qui signifie que vous pouvez également l’utiliser à des fins professionnelles, si vous le souhaitez.

Cependant, d’autres caractéristiques suggèrent que la Yoga Tab 11 est mieux conçue pour les familles, à savoir l’inclusion de Google Kids Space, un espace dédié aux enfants avec des tonnes de contenu, d’applications et plus encore adaptés à leur âge. Tout cela peut être géré via un compte Family Link avec Google.

Les deux tablettes incluent également l’espace de divertissement dédié, qui vous permet de faire glisser votre doigt vers la droite pour appeler immédiatement tous vos abonnements et applications de divertissement dans un seul espace, de ceux qui vous permettent d’accéder à des films et des émissions de télévision aux livres électroniques. Le Yoga Tab 13 est en fait certifié Netflix HD afin que vous puissiez vous assurer une expérience de visionnement agréable à partir de ce service particulier.

La Yoga Tab 13 offre également une faible latence sur les titres AAA avec Cloud Gaming, ce qui en fait une tablette appropriée pour le divertissement et les jeux pendant les temps d’arrêt comme pour le travail. En parlant de travail, il dispose également d’un port micro-HDMI qui le transforme en un écran secondaire à utiliser avec un ordinateur portable tout en multitâche. Les deux fonctionnent également avec le stylet Lenovo Precision Pen 2 en option.

Avec deux fois plus de mémoire à 8 Go par rapport à 4 Go, vous trouverez le Yoga Tab 13 mieux pour le multitâche et l’accès à des tonnes d’applications et de programmes gourmands en bande passante à la fois. Il offre également un WiFi 6 plus rapide et un Bluetooth 5.2 plus fiable, bien que la prise en charge du WiFi 5 et du Bluetooth 5.0 dans la Yoga Tab 11 ne manque en aucun cas.

Cependant, en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, vous utiliserez davantage la Yoga Tab 11 par jour avec une autonomie allant jusqu’à 15 heures par rapport aux 12 heures de la Yoga Tab 13. Les deux offrent cependant des options de charge rapide, la Yoga Tab 13 via un chargeur de 30 W et la Yoga Tab 11 via un 20 W.

Lenovo Yoga Tab 13 vs Yoga Tab 11 : laquelle choisir ?

Cette décision devrait être facile si vous recherchez une tablette à utiliser pour la productivité, que ce soit au travail ou à l’école. Compte tenu des caractéristiques de la Lenovo Yoga Tab 13 qui rivalisent avec une tablette probablement deux fois plus chère que l’Apple iPad Pro, il est évident d’économiser et d’opter pour celle-ci. La puissance supplémentaire et deux fois plus de mémoire sont des facteurs importants à considérer. Cependant, le fait que vous ne puissiez pas étendre au-delà des 128 Go de stockage via une carte mémoire microSD en option pourrait vous empêcher d’acheter celle-ci.

Cela dit, si vous recherchez une tablette à utiliser à la maison que la famille peut partager, y compris les jeunes enfants, la Lenovo Yoga Tab 11 est la meilleure option. Des fonctionnalités telles que Google Kids Space peuvent l’emporter sur les spécifications légèrement inférieures de l’écran, du processeur et de la mémoire. Et la possibilité d’ajouter plus de contenu localement via une carte mémoire microSD en option est un énorme bonus, tout comme la durée de vie de la batterie plus longue. De plus, vous pouvez toujours l’utiliser à des fins professionnelles selon vos besoins, en particulier pour les appels vidéo, grâce à la caméra grand angle et à la suppression du bruit. Optez pour le Precision Pen 2, et il devient également une excellente tablette pour prendre des notes de réunion ou de cours. L’écran plus petit et la taille plus compacte qu’il offre pourraient également être un obstacle.

Conclusion : en ce qui concerne la Lenovo Yoga Tab 13 par rapport à la Yoga Tab 11, si vous recherchez une tablette à utiliser principalement pour le travail ou les études secondaires ou postsecondaires, la Lenovo Yoga Tab 13 vaut l’argent supplémentaire. Pour une utilisation à la maison ou comme tablette que les jeunes enfants peuvent utiliser en déplacement que vous pouvez également apporter avec vous au travail à l’occasion, la Lenovo Yoga Tab 11 pourrait vous convenir parfaitement. Et à un prix beaucoup moins cher, cela mettra de l’argent supplémentaire dans votre poche pour investir dans des choses comme le Precision Pen 2 et une carte microSD pour tirer le meilleur parti de l’expérience.

Idéal pour le travail et l’école

Lenovo Yoga Tab 13

Fait le travail

Si vous recherchez une tablette que vous pouvez utiliser pour le travail, l’école et les divertissements intenses, qu’il s’agisse de diffuser des films et des émissions de télévision HD ou des jeux gourmands en bande passante, la Lenovo Yoga Tab 13 vaut le prix d’entrée supplémentaire pour les spécifications plus lourdes. .

Temps plein en famille

Lenovo Yoga Tab 11

Un bel équilibre

Offrant un excellent équilibre entre une tablette que vous pouvez utiliser pour des tâches de productivité occasionnelles et la confier aux enfants, la Lenovo Yoga Tab 11 est une excellente tablette familiale qui ne vous coûtera pas une tonne d’argent. Vous bénéficiez toujours de fonctionnalités intéressantes telles que la béquille/support mural intégré et de superbes spécifications pour un prix imbattable.

