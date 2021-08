L’enquête de Deloitte dépeint un avenir radieux pour la crypto ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Les résultats d’un récent sondage réalisé par le cabinet comptable des Big Four Deloitte suggèrent que la plupart des professionnels de la finance pensent que les monnaies numériques sont l’avenir de l’argent.

Selon un rapport de Decrypt, l’enquête annuelle mondiale 2021 de Deloitte sur la blockchain a révélé que 76% des professionnels de la finance pensent que les actifs numériques constitueront une “alternative solide ou un remplacement pur et simple aux” monnaies fiduciaires au cours des cinq à dix prochaines années.

Le cabinet comptable Big Four, qui rivalise avec KPMG, EY et PwC, mène son enquête annuelle sur la blockchain depuis quatre ans. L’itération la plus récente a été la première à aborder la façon dont le paysage commercial serait modifié par la blockchain.

Le rapport affirme que plus de 1 000 professionnels de la finance ont été interrogés au Brésil, en Chine, à Hong Kong, au Japon, à Singapour, en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

73 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise devrait adopter la blockchain et les actifs numériques et risquaient de perdre un avantage concurrentiel en ne le faisant pas, tandis que 81 % ont affirmé que la technologie des actifs numériques est « largement évolutive et a été adoptée par le grand public ».

L’enquête de Deloitte a demandé aux professionnels de la finance de prédire l’avenir de l’adoption des crypto-actifs, avec 43% des personnes interrogées déclarant que leur entreprise utiliserait la crypto comme forme de paiement et 45% déclarant qu’elles symboliseraient leurs actifs.

