L’enquête de fidélité Android indique que la plupart des personnes passent sur l’iPhone 13

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Une enquête de fidélité Android indique que seulement 18,3% des utilisateurs d’Android aux États-Unis sont intéressés par le prochain iPhone. Ce nombre est en fait en baisse de 14,8 % par rapport à la même période l’an dernier. Le manque de fonctionnalités qui intéressent les utilisateurs d’Android est cité comme la principale raison de l’intérêt lamentable.

La prochaine liste d’iPhones – provisoirement connue sous le nom de série iPhone 13 – arrive rapidement, probablement en septembre. Comme chaque année, certains se demandent : combien d’utilisateurs d’Android envisagent de quitter le navire ?

Selon une nouvelle enquête de SellCell, pas trop. Le service de technologie d’occasion a demandé à plus de 5 000 utilisateurs d’Android basés aux États-Unis s’ils étaient intéressés par l’iPhone 13. Un énorme 81,7% ont répondu “Non”.

Voir également: Les meilleurs téléphones Android que vous pouvez obtenir dès maintenant

Cela ne laisse que 18,3% qui envisagent même de mettre fin à leur séquence de fidélité Android. Fait intéressant, SellCell a mené une enquête similaire l’année dernière qui a révélé que près de 33% des utilisateurs d’Android envisageaient un iPhone. C’est une baisse de près de 15 % en un an seulement.

La fidélité à Android semble forte cette année

Que s’est-il passé? Pourquoi si peu d’utilisateurs d’Android aux États-Unis envisagent de changer ? Selon l’enquête, la plupart des utilisateurs ne souhaitent pas perdre leur capteur d’empreintes digitales, car les téléphones iPhone 13 devraient continuer à se fier uniquement à Face ID. Cela a du sens si l’on considère que nous sommes toujours au milieu d’une pandémie mondiale. Même si Face ID pourrait bien fonctionner lorsque l’utilisateur porte un masque, un capteur d’empreintes digitales est évidemment supérieur.

La deuxième raison la plus importante est le manque de personnalisation au sein d’iOS. Et, en troisième lieu, il y a la controverse sur la numérisation de photos iCloud, dans laquelle Apple numérise les photos des utilisateurs dans le but de traquer la maltraitance et l’exploitation des enfants.

Vous pouvez voir la répartition complète du raisonnement dans le tableau ci-dessus.

Bien sûr, la vraie question est de savoir si les problèmes des utilisateurs d’Android se répercuteront sur les utilisateurs d’iPhone cette année. Y aura-t-il une augmentation du nombre de personnes passant à Android ? Nous devrons attendre et voir.