L’enquête de Gabby Petito se poursuit avec le FBI en train de creuser dans l’histoire de la communication de Brian Laundrie

L’enquête sur la mort de Brian Laundrie se poursuit, le FBI creusant l’empreinte numérique du fugitif pour tenter de clore l’affaire Gabby Petito. The Independent rapporte que le FBI reconstitue « l’empreinte numérique » de Laundrie, en utilisant ses mouvements et ses communications dans les jours précédant sa mort comme indices pour résoudre l’affaire. Les restes de Laundrie sont toujours examinés par un anthropologue médico-légal afin de déterminer la cause de sa mort, et les forces de l’ordre tentent de réparer un cahier trouvé dans un sac sec près de son cadavre.

À l’aide du cahier, de ses textes et de ses e-mails, de l’utilisation des médias sociaux et de l’historique de navigation sur Internet avant sa mort, les autorités espèrent trouver certaines des pièces manquantes de cette affaire. « Je pense que le FBI connaît beaucoup de ces questions et elles seront résolues », a déclaré Brian Entin, correspondant de NewsNation. « S’ils clôturent l’affaire, ces documents seront disponibles via des recherches dans les dossiers publics. » La famille de Petito a clairement indiqué qu’elle pensait que Laundrie se faisait passer pour elle dans des messages texte après sa mort. Cette information est donc essentielle à l’enquête.

Un shérif de Floride a fourni une mise à jour sur la cause du décès de Laundrie, deux semaines après que les restes de l’homme disparu ont été retrouvés dans un parc d’État. Selon le Sarasota Herald-Tribune, le shérif du comté de Sarasota, Kurt Hoffman, a pris la parole lors d’un forum d’application de la loi la semaine dernière, louant le travail de North Port, en Floride, du chef de la police Todd Garrison et de son équipe. « Nous avons parlé probablement 20 fois au cours de cette situation et nous les avons évidemment soutenus dans la réserve à la recherche de Brian Laundrie », a déclaré Hoffman.

Le shérif Hoffman a ensuite ajouté: « Ce gars est allé là-bas et, de l’avis de tous, s’est probablement suicidé et il était juste là où nous pensions qu’il était. Il y avait quatre pieds d’eau là-bas à l’époque. » Laundrie a été porté disparu par sa famille le 17 septembre. Ils ont déclaré aux autorités qu’il avait quitté son domicile le 14 septembre mais n’était jamais revenu. Sa disparition est survenue quelques jours seulement avant que le corps de Petito ne soit retrouvé par les autorités du Wyoming. Sa famille a signalé sa disparition le 11 septembre, après être restée sans nouvelles d’elle pendant près de deux semaines.

Selon certaines informations, Petito et Laundrie étaient partis en voyage à travers le pays en juin. Vers la fin du mois d’août, Petito aurait commencé à être moins communicative avant d’envoyer un dernier SMS le 30 août, dont sa famille remet en question l’authenticité, car ils pensent qu’il n’a peut-être pas été envoyé par elle. Laundrie est rentré chez lui à North Port le 1er septembre, mais n’aurait apparemment pas voulu coopérer avec la police dans l’enquête sur la disparition de Petito. Laundrie n’a jamais été un suspect officiel dans la mort de Petito, mais il était considéré comme une personne d’intérêt. Les autorités se sont lancées dans une recherche approfondie de Laundrie et ont finalement confirmé le 21 octobre que ses restes avaient été découverts.