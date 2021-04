L’enquête de Los Angeles Superintendent Twists pour justifier le plan de réouverture ⋆ .

Alors que Los Angeles Unified, le deuxième plus grand district scolaire du pays, commence à réintégrer les élèves dans les salles de classe plus d’un an après leur éloignement, le surintendant Austin Beutner affirme que son plan de réouverture progressive garantit «l’environnement scolaire le plus sûr – point final, fin de l’histoire . »

Pourtant, des enquêtes ont montré que moins de la moitié des parents des écoles primaires, intermédiaires et secondaires de Los Angeles ont l’intention de renvoyer leur enfant à l’école. Les enseignants et les administrateurs désireux de retarder une réouverture complète citent ces chiffres pour suggérer que de nombreux parents hésitent encore à exposer leurs enfants au COVID-19 dans les écoles.

«Le traumatisme, l’anxiété et très réel…