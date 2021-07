L’enquête de Madeleine McCann reçoit 350 000 £ de financement supplémentaire | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le ministère de l’Intérieur a approuvé une demande de financement de 349 328 £ de la Met Police pour couvrir l’exercice 2021-2022. L’enquête sur la disparition de Madeleine, connue sous le nom d’Opération Grange, a reçu 12,5 millions de livres sterling de fonds publics depuis son lancement en 2011.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Le gouvernement a fourni jusqu’à 350 000 £ pour l’opération Grange en 2021-2022.

« Conformément à nos processus de subventions spéciales, le financement de l’opération Grange est approuvé sur une base annuelle.

“Les ministres ont approuvé une demande de financement de 349 328 £ pour cet exercice.”

Madeleine n’avait que trois ans lorsqu’elle a disparu d’un appartement de vacances à Praia da Luz, au Portugal, le 3 mai 2007.

L’année dernière, la police allemande a identifié Christian B, un prisonnier de 43 ans, comme suspect.

Mais, le procureur Hans Christian Wolters a déclaré que les preuves n’étaient pas suffisamment solides pour l’inculper.

Christian B a toujours nié toute implication dans la disparition de Madeleine.

Scotland Yard continue de traiter l’opération Grange comme une enquête sur les personnes disparues.

S’exprimant en mai, la commissaire de police du Met, Cressida Dick, a déclaré que la recherche se poursuivrait jusqu’à ce qu’il n’y ait “plus rien à faire”.

Le Met Chief a également déclaré à LBC qu’il n’y avait “pas de problème de financement” avec l’opération Grange.

Elle a déclaré: “Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités portugaises et les autorités allemandes, et nous continuerons jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à faire.”

Mme Dick a ajouté: “Il n’y a pas de problème de financement.

“Jusqu’à présent (nous avons) reçu un soutien chaque fois que nous avons estimé qu’il y avait une piste d’enquête à poursuivre.”

Kate et Gerry ont remercié les policiers pour leurs efforts continus et ont juré de ne jamais perdre espoir de retrouver leur fille.

Ils ont ajouté : « Nous gardons l’espoir, même infime, de revoir Madeleine.

“Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous devons savoir ce qui est arrivé à notre adorable fille, quoi qu’il arrive.

« Nous sommes très reconnaissants envers la police pour ses efforts continus. »