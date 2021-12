L’enquête de sortie « Matrix Resurrections »

Warner Bros././Illustration de la sonnerie

Neo et Trinity sont de retour dans une suite de 18 ans qui… pourrait en fait être un traité contre les suites ?

Il n’y a pas de Neo, juste un homme nommé Thomas Anderson qui n’a pas encore pris sa pilule rouge et se rend compte qu’il vit dans un monde fabriqué. Parlons-nous de The Matrix ou The Matrix Resurrections, la suite de Lana Wachowski en 2021 du film d’action révolutionnaire ? Le fait que vous ne pouvez pas dire est le point. Matrix Resurrections n’est pas une suite normale. Il y a beaucoup à discuter, c’est le moins qu’on puisse dire.

1. Quel est votre avis sur la longueur des tweets de Matrix Resurrections ?

André Gruttadaro: Plus j’y pense, plus je suis convaincu que c’est l’un des films les plus intelligents, sinon le film le plus intelligent, que je verrai en 2021.

David Lara: Imaginez s’ils refaisaient la matrice originale mais ne pouvaient pas obtenir Laurence Fishburne.

Arjuna Ramgopal : Un triste rappel qu’il est parfois préférable de laisser une franchise en sommeil au lieu de la ressusciter.

Miles Surrey: Resurrections prend audacieusement le manteau de The Last Jedi en tant que blockbuster plus intéressé à interroger l’héritage de sa franchise qu’à donner aux fans une bouffée de nostalgie. La chose la moins surprenante à propos de Resurrections est qu’il s’est déjà avéré polarisant, mais ne vous y trompez pas : c’est un chef-d’œuvre.

Ben Lindbergh: Un hommage implacablement auto-référentiel et non conforme au genre à quel point Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont bien vieilli.

2. Quel est le meilleur moment du film ?

Surrey : La demi-heure d’ouverture avec Thomas Anderson en tant que concepteur de jeux vidéo contraint par Warner Bros. de faire une suite à sa trilogie bien-aimée. (Le montage de remue-méninges « Matrix is… » est absolument génial.) C’est peut-être le moment le plus méta d’une franchise établie depuis que Wes Craven a fait de Freddy Krueger un méchant de film de fiction qui envahit le monde réel pour terroriser le casting de A Nightmare on Elm Street dans Nouveau Cauchemar.

Lindbergh : Exactement ce à quoi nous nous attendions tous : un montage sur « White Rabbit » dans lequel les concepteurs de jeux débattent de l’essence et de la signification de The Matrix en tant que cadre interprété par Christina Ricci présentant des associations de mots clés avec la marque Matrix, mises en évidence par le délicieuse ligne, « Les deux premiers étant » originalité « et » frais « , que je pense être de bonnes choses à garder à l’esprit lorsque vous commencez à travailler sur Matrix 4. »

Ramgopal : Les choses les plus subtiles avec Neo au début du film sont au moins chaotiques et quelque peu intéressantes. J’ai adoré voir M. Anderson redémarré en tant que développeur de jeux vidéo à succès dans sa vie.

Lara : En fait, j’ai beaucoup aimé la scène de combat Morpheus-Neo. Ce n’était pas aussi bon que l’OG, mais bon, Neo connaît toujours le kung-fu.

Gruttadaro : Le « De quoi parle la matrice ? » scène. En moins de cinq minutes, Lana Wachowski et sa compagnie tirent sur une multitude de factions qui ont aveuglément poussé leurs propres visions du monde, souvent déformées, sur le film original, ainsi que sur l’industrie cinématographique profondément obsédée par la propriété intellectuelle. Il est difficile de décrire à quel point il est excitant de voir un cinéaste dévisager un public si habitué au service des fans et se dire : « Non, je ne te donne pas ce que tu penses vouloir. »

3. Quelle a été la partie du film que vous avez le moins préférée ?

Lara : Alors que j’ai apprécié Jonathan Groff, l’agent Smith vient de se jouer. Ce mec ne sera pas supprimé.

Ramgopal : Il y a des problèmes de cadrage vraiment étranges. Les scènes entre Neo et l’Analyste ont l’air vraiment très mauvaises. Déroutant, presque.

Surrey : Resurrections ne fait rien d’aussi révolutionnaire que les effets « bullet time » de Matrix ou la séquence d’autoroute de Reloaded, mais ceux-ci pourraient être des barres impossibles à effacer, de toute façon.

Gruttadaro : La plupart des séquences d’action de ce film sont… extrêmement ternes. J’ai vu l’argument selon lequel c’est intentionnel, et j’adore cette théorie, mais le film devient quand même un peu ennuyeux à chaque fois que l’action s’intensifie. Le mode Swarm n’est pas aussi amusant que le dit Neil Patrick Harris.

Lindbergh : Les résurrections ont confirmé ce que la messe de minuit suggérait : Hollywood a appris à rendre tout convaincant, à l’exception des acteurs plus âgés. Des robots volants menaçants aux multiples tentacules ? Facile. Des gens se transformant en robots IA en colère et se jetant à travers leurs fenêtres ? Pas de transpiration. Jada Pinkett Smith, mais elle a 80 ans au lieu de 50 ? Sors de là. Le maquillage de Old Niobe semble provenir de cet épisode de Star Trek: TNG où un ancien amiral OD sur un médicament de rajeunissement. Les effets du vieillissement à gros budget sont à peine meilleurs qu’un élève dans une pièce de théâtre scolaire essayant de se faire passer pour un octogénaire en portant de grosses lunettes et un châle, en marchant en boitant et avec une canne, et en faisant semblant d’avoir une voix tremblante.

4. Résurrections déteste-t-il son existence ?

Lara : Cent, 1 000, 1 million pour cent.

Ramgopal : Il le faut. Le film ressemble à une mauvaise saisie d’argent qui avait une idée intéressante mais ne savait pas comment l’exécuter, et a renoncé à se soucier d’expliquer ce qui se passait à mi-chemin.

Gruttadaro : Il ne déteste pas qu’il existe, mais il déteste certainement la culture homogénéisée et entichée de nostalgie qui a motivé son existence.

Lindbergh : Je pense que les cinéastes ont trouvé un but à cracher ou à renverser les attentes de toutes les parties impliquées dans le maintien du complexe industriel de la suite, des superfans aux machines de battage médiatique en passant par les compteurs de haricots de « notre société mère bien-aimée, Warner Bros ». Même la scène post-crédits enlève la pisse des scènes post-génériques. J’aimerais savoir ce que les costumes du studio ont dit lorsqu’ils ont vu le script pour la première fois.

Surrey : Il est assez évident que les Wachowski veulent créer des histoires plus originales, ce qui est de plus en plus difficile à faire dans le paysage basé sur la propriété intellectuelle d’Hollywood. L’ironie tragique est qu’un blockbuster de science-fiction original comme The Matrix aurait du mal à obtenir le feu vert sans faire de compromis majeurs sur son budget en 2021. Mais alors que Resurrections méprise ouvertement l’écosystème actuel des blockbusters, vous avez également le sentiment que Lana Wachowski protège la franchise : si Warners veut lui imposer une suite, elle va quand même essayer de la faire sortir du parc.

Warner Bros. 5. Ce film a-t-il assez d’action ?

Gruttadaro : Il en a assez. C’est juste que rien de tout cela n’est si convaincant.

Lindbergh : Bien que j’aie vraiment aimé Resurrections, le film passe tellement de temps à se moquer des interprétations de tout le monde sur ce que devrait être un film Matrix que je ne suis pas sûr qu’il se contente de sa propre réponse. (Peut-être que le fait est qu’il n’y a pas de réponse unique.) Je suis tout à fait pour Matrix mind porn, mais au risque de ressembler au concepteur de jeu qui dit que la suite de Matrix devrait être «gros, fort et stupide» avec «guns , beaucoup d’armes », oui, j’aurais souhaité plus d’action. Pour le meilleur ou pour le pire, Resurrections rejette catégoriquement l’affirmation de Jude selon laquelle « Nous avons besoin d’un nouveau bullet time ». Le blocage des balles de Neo d’aujourd’hui semble plus efficace, mais il a l’air moins cool. J’ai cependant apprécié le «mode essaim» de style Train pour Busan.

Ramgopal : Il n’a pas assez de bonne action. La trilogie originale n’était pas sans faille, mais elle contenait certaines des plus grandes séquences d’action de l’histoire du cinéma. Ce film… opte pour une sorte de bagarre étrange qui montre l’âge de toutes ses stars.

Surrey : L’action semble superficielle, mais le film a toujours un moment marquant: lorsque Neo et Trinity sautent d’un bâtiment, eh bien, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont en fait fait cet IRL. Sauter d’un bâtiment est une goutte d’eau par rapport à toutes les cascades que Reeves exécute dans la franchise John Wick, mais cela n’enlève rien à la scène qui est géniale.

6. Quelle est votre opinion sur la résolution ?

Surrey : Quiconque est surpris par la fin de «l’amour conquiert tout» n’a clairement pas suivi de près le travail des Wachowski après Matrix.

Ramgopal : En fait, cela ne me dérangeait pas que le film parle de leur relation.

Lindbergh : Cela me rappelle quand Homeland a passé trois saisons à insister sur le fait qu’il s’agissait d’une romance tragique. Je ne me souciais pas du tout de l’amour de Carrie et Brody, mais j’ai quand même aimé la série. Je ressens la même chose à propos de Trinity et Neo: je suppose que je suis heureux qu’ils se soient remis ensemble et se soient envolés vers le coucher de soleil artificiel, mais leur relation n’a jamais été la raison pour laquelle j’ai regardé.

Gruttadaro : Le message ultime selon lequel il n’y a jamais eu de « Un » mais de « DEUX » est follement ringard, haha. Mais en même temps, il est très réconfortant que Lana Wachowski soit parvenue à cette conclusion à la suite du décès de ses parents. C’est sa franchise et elle est plus que autorisée à l’utiliser pour une thérapie si elle le souhaite.

7. Qui est le MVP sournois de ce film ?

Lara : Groff. Nous avons un agent Smith plus sexy !

Surrey : Yahya Abdul-Mateen II et Jonathan Groff ont reçu la tâche peu enviable de jouer de nouvelles incarnations de Morpheus et Smith, mais ils l’ont tous deux écrasé. Morpheus 2.0 réussissait des crises excentriques, et le nouveau Smith était si charismatiquement étrange que j’ai honnêtement grandi pour l’aimer?

Lindbergh : Il ne peut pas être facile de jouer une version différente d’un personnage emblématique après l’abandon de l’acteur d’origine en raison d’un conflit d’horaire, mais Groff a monologue et ricané de manière si authentique qu’il m’a fait croire qu’il était Smith. La seule déception était que lui et NPH n’avaient pas fait de numéro musical au lieu d’une scène de combat. Oubliez Rogers : la comédie musicale ; donnez-moi Matrix: The Musical.

Ramgopal : Bug de Jessica Henwick rend le film quelque peu intéressant.

Gruttadaro : Je ne m’attendais pas à quitter une salle de cinéma en 2021 en disant : « Wow, Neil Patrick Harris m’a vraiment manqué. »

Warner Bros. 8. Resurrections change-t-il ce que vous pensez du film/trilogie original ?

Surrey : Aucune quantité de temps ou de réévaluations critiques ne changera mon point de vue sur les révolutions étant des ordures brûlantes, mais trois films Matrix sur quatre étant bons à tous les temps, c’est un retour très solide.

Gruttadaro : À cent pour cent, cela m’a rappelé que les Wachowski sont parmi les créateurs les plus audacieux et les plus inébranlables d’Hollywood, et cela m’a rétroactivement convaincu qu’il se passe beaucoup plus de choses dans Reloaded et Revolutions que je ne le pensais depuis longtemps.

Ramgopal : Pas vraiment. Cela me rappelle beaucoup d’autres suites tant attendues d’anciennes franchises qui finissent par être complètement superflues. Je ne regarderai probablement jamais ça avec les autres. (De plus, nous romantisons probablement un peu trop la trilogie originale.)

Lindbergh : Bien que la suite présente un nouveau redémarrage extra-infâme de la matrice sur le modèle du cosplay de l’Empire du Premier Ordre dans les suites de Star Wars, j’ai apprécié que Resurrections ait pris soin de préserver l’importance du sacrifice de Neo dans la trilogie originale (contrairement à L’Ascension de Skywalker sape apparemment le sacrifice d’Anakin Skywalker dans Le Retour du Jedi). Au contraire, la réutilisation libérale par Resurrections des images de Matrix m’a rappelé à quel point ce film possède. C’est étrange de se sentir nostalgique de quelque chose qui semblait si futuriste. Là encore, je suppose qu’il est étrange d’être assez vieux maintenant pour qu’un film mettant en vedette des cabines téléphoniques ait eu l’air futuriste en premier lieu.

Lara : Chaque suite me rappelle à quel point le film original était incroyable, car aucun d’entre eux ne pourrait jamais atteindre ce niveau.

9. Y aura-t-il un autre film Matrix ?

Gruttadaro : LOL, êtes-vous en train de suggérer qu’un grand studio hollywoodien laissera une partie de sa propriété intellectuelle majeure en sommeil ?

Lara : Tu le sais! De plus, je sais qu’ils se moquaient du jeu vidéo dans ce film mais, vraiment : RETOURNEZ LE JEU VIDÉO !

Ramgopal : Probablement pas avec les personnages originaux, mais je suis sûr qu’il sera redémarré dans 10 à 15 ans.

Lindbergh : À certains égards, Resurrections ressemble à une déclaration finale, et son retrait de la culture de la suite et du service excessif des fans pourrait perdre une partie de son aiguillon s’il était suivi de plus de matrices. La matrice a essayé la narration transmédia avant qu’elle ne devienne à la mode, et je regarderais certainement une série télévisée Matrix, mais je doute un peu que l’un ou les deux des Wachowski seront persuadés de revenir à cette franchise de films. Là encore, Smith de Groff dit : « C’est le problème avec les histoires, elles ne se terminent jamais vraiment », ce qui contredit la vieille affirmation de l’Oracle selon laquelle « Tout ce qui a un début a une fin. Alors, je suppose, restez à l’écoute pour The Matrix Retread et Les régurgitations matricielles.

Surrey : Que le passé meure. Tuez-le, s’il le faut.