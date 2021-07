L’enquête de sortie “plus heureuse que jamais” de Billie Eilish

Vendredi, Billie Eilish est revenue avec Happier Than Ever, son suivi du méga-succès de 2019 Quand nous nous endormons, où allons-nous ? C’est plus mature – et apparemment plus personnel – mais est-ce que c’est bon ? Voici les réactions instantanées de notre personnel.

Quelle est votre critique de Happier Than Ever sur la longueur d’un tweet ?

Kate Halliwell: Un autre album impressionnant et touchant de Billie, mais chanter son âge à 19 ans ne me rend pas service mentalement.

Justin Sayles: Les jeunes ont découvert le contemporain adulte, mais c’est un peu la règle.

Alyssa Bereznak: Devenir adulte tout en étant célèbre est une histoire aussi vieille que les iPhones, mais bon sang si Billie ne la raconte pas de la manière la plus mélancolique.

Lani Renaldo: Justin Bieber a un but, Billie Eilish est plus heureuse que jamais ? Il semble qu’il arrive un moment dans la vie de chaque pop star où les attentes de gloire et le désir de normalité deviennent la base d’un album. Billie est plus mature, pensive, nostalgique et brutalement honnête aujourd’hui par rapport à elle-même à 17 ans. La plupart du temps, je ne plains pas l’artiste, mais Billie, d’une manière ou d’une autre, a rendu attachante une idée d’album trop répétitive. En plus, ça craint d’être son ex-petit ami.

Charles Holmes: Quand les stars de la pop s’endorment, où vont leurs deuxièmes albums matures ?

Katie Boulanger: Moi, 38 ans : de toute façon, il m’est juste apparu que la seule piste indiquée en lettres minuscules est celle qui s’appelle “mon avenir” parce que c’est un peu comme un clin d’œil à son passé, et l’autre jour, Finneas disait que—

Mon fils, 3 ans : Maman, il y a du pipi dans mon lit.

Quelle est votre chanson préférée sur Happier Than Ever ?

Boulanger: J’ai vraiment creusé le “NDA” -> “Donc je suis” -> “Happier Than Ever” vers la fin et j’ai l’impression que ce trio met vraiment en valeur la portée de l’album.

Dites : Quelques choix ici : le dévastateur « Your Power », l’excursion philosophique contagieuse de « Donc I Am », le rebond sur orgue de « I Didn’t Change My Number », qui est à quelques coups de charleston de sonner comme quelque chose Mike Jones aurait pu rapper dessus. Mais je vais avec la chanson titre, où l’album crescendos.

Renaldo : « Getting Older » (« Halley’s Comet » mérite également d’être mentionné).

Bereznak : J’ai “Lost Cause” en replay depuis des semaines maintenant.

Halliwell : Le refrain percutant de “NDA” est resté dans ma tête depuis des semaines et c’est toujours le clou de l’album pour moi (suivi de près par la dernière moitié de “Happier Than Ever”).

Holmes : Billie chantant sur une simple guitare sur “Male Fantasy” m’a fait souhaiter que tout Happier Than Ever soit aussi dépouillé. « Donc je suis » est tout près.

Quel est votre moins préféré ?

Holmes : “Not My Responsibility” a du sens sur le plan thématique sur l’album, mais c’est aussi un moment lent sur un album qui manque souvent de propulsion.

Halliwell : « Everybody Dies » est un saut pour moi, désolé !

Renaldo : “Ocytocine.”

Bereznak : J’aurais aimé qu’elle saute complètement “Pas ma responsabilité” et laisse “Surchauffe” se défendre. Les questions sur la propriété que les paparazzis / randos Internet pensent avoir des stars qu’ils traquent sont tout à fait valables, et il est probablement cathartique pour Billie de les poser. Mais plus un intermède de paroles est censé être profond, plus j’en suis profondément embarrassé.

Dites : Probablement parce que je ne suis pas la démo cible pour cet album, mais je ne suis pas fan de Happier Than Ever quand il fait un détour par le territoire morose de Norah Jones. Je passerai sur “Halley’s Comet”.

Boulanger: Écoutez, ce n’est rien de personnel et j’apprécie le message derrière les paroles, mais à bas les morceaux parlés !! Rien de pire que quand l’un de ces chiots apparaît en mode aléatoire lorsque vous avez des gens et que tout le monde commence lentement à bouger sur ses sièges et à regarder autour de lui et non, je ne suis pas une hôtesse nerveuse, pourquoi demandez-vous ?

Quelles paroles vous ont le plus marqué ?

Dites : C’est tout ” Vieillir “. Si elle vieillit, alors qu’est-ce que je suis ?

Bereznak : « Des choses que j’aimais autrefois / Il suffit de garder mon emploi maintenant / Des choses dont j’ai envie / Un jour, je m’ennuierai. »

Holmes : “Getting Older” est en lice pour la chanson la plus dévastatrice de l’année et c’est grâce à des paroles qui passent d’émotionnellement brutales à sombrement ironiques et vice-versa. Voici les lignes qui briseront même les cœurs les plus glacés :

« Je ne peux pas ébranler le sentiment que je suis juste mauvais pour guérir » « Des choses que j’aimais autrefois / Gardez-moi juste au travail maintenant » « J’ai eu un traumatisme, j’ai fait des choses que je ne voulais pas / J’avais trop peur de te le dire , mais maintenant, je pense qu’il est temps”

Renaldo : Quelques: “Choses que j’aimais autrefois / Gardez-moi simplement employé maintenant »; « Parce que j’aime faire des choses que Dieu n’approuve pas si elle nous voit » ; « Si je porte ce qui est confortable, je ne suis pas une femme ? “Je me demande juste pourquoi tu voudrais rester / Si tout le monde y va, tu serais toujours seul.”

Halliwell : Le refrain de « Getting Older » a été un coup dur : « Choses que j’aimais autrefois / Gardez-moi juste employé maintenant / Choses que j’attends / Un jour, je m’ennuierai. »

Boulanger: (Ne dites pas le refrain “Getting Older”, Katie, ne dites pas le refrain Getting Older) Euh, j’ai aimé quand elle a donné à Dieu un pronom féminin et aussi quand elle a chanté “articles, articles, articles […] entretiens, entretiens entretiens.

Comment est-ce que plus heureux que jamais se compare à Quand nous nous endormons, où allons-nous ?

Boulanger: Ma chanson préférée sur WWFA, WDWG est « When the Party’s Over » et j’ai l’impression que le nouvel album a beaucoup de cette ambiance sans être trop morne.

Halliwell : Moins excitant mais plus honnête – une amélioration au niveau personnel, de célébrité mais peut-être pas musicalement.

Dites : Musicalement plus attirant pour moi, ce qui n’est peut-être pas une bonne chose, étant donné mon âge, etc. Mais Billie a dit que cet album est autobiographique, alors qu’une grande partie de son travail précédent était basée sur des personnages. Dans cette optique, Happier Than Ever est le disque le plus intéressant.

Bereznak : Quand nous nous endormons est plus désinvolte et envoûtant… envoûtant ? De la suppression d’Invisalign à la basse menaçante sur “You Should See Me in a Crown”, il a embrassé le processus d’écriture / d’enregistrement tourbillonnant de l’album et a célébré le personnage d’adolescent gothique de Billie. Je l’ai toujours pensé comme un album compagnon moderne de Nightmare Before Christmas, ou quelque chose du genre. Mais Happier Than Ever est une question de croissance. Cela contextualise ses baisers et Finneas laisse la voix de Billie respirer, glisser, s’étirer et faire des sauts périlleux sans jamais la noyer dans des synthés chaotiques et autres. Sur le plan des paroles, Billie est toujours aussi cryptique sur des chansons comme “Oxytocin” et “NDA”, mais apparaît pour des lueurs de vulnérabilité sur “My Future” et “Your Power”. Pris ensemble, c’est texturé, désordonné et, le plus important, honnête. Les enfants vont s’en sortir !

Holmes : Happier Than Ever n’est peut-être pas aussi grand, amusant ou innocent que les débuts de Billie, mais encore une fois, c’est un disque réalisé par une pop star qui est entrée dans le paysage musical à l’adolescence et est revenue quelques années plus tard plus las, sceptique et honnête. Le deuxième album de Billie ressemble à un artiste qui regarde tout le monde et tout ce qui a essayé de la détruire, ce qui est à juste titre difficile à écouter.

Y a-t-il un hit potentiel sur cet album au même niveau que, disons, « Bad Guy » ? Et est-ce qu’il doit y en avoir ?

Holmes : Le succès du premier album de Billie l’a propulsée dans le paysage de la pop star même si sa musique n’a jamais semblé s’intégrer confortablement dans ce moule. De même, la domination absolue de “Bad Guy” n’a jamais été pleinement emblématique de ce que l’auteur-compositeur-interprète adolescent avait à offrir. Si les fans de Billie peuvent trouver un hit sur cet album ou au moins en diffuser un dans la stratosphère, ils auront mon respect éternel. Leur meilleur pari est probablement “Ocytocine”.

Dites : « Ocytocine » semble être la tentative la plus évidente de reproduire « Bad Guy », mais elle n’y parvient pas tout à fait. Je ne suis pas sûr qu’il y ait un mégahit prêt à l’emploi ici, mais Billie est maintenant assez gros et l’album est assez gros pour qu’un énorme hit soit sûr de se déchaîner.

Halliwell : “Therefore I Am” a été le plus grand succès radio des cinq singles de pré-sortie – à juste titre, c’est un banger – et je ne suis pas sûr que quoi que ce soit d’autre ici puisse le surpasser en termes de succès radio. Mais j’aimerais qu’on me donne tort, et qui sait avec quoi vibreront les jeunes d’aujourd’hui ?

Boulanger: Je pouvais voir «Ocytocine» être populaire dans des espaces surpeuplés où des jeunes beaux et dynamiques se réunissent pour bouger leur corps de manière suggestive. Si vous voulez dire quelle chanson va emmener les téléspectateurs aux pauses publicitaires de la NFL sur les émissions NBC ? J’irais avec, comme, la bossa nova one ou “Je n’ai pas changé mon numéro”.

Bereznak : Tout d’abord, quiconque a regardé The World’s a Little Blurry sait que Billie déteste un “hit” évident. Deuxièmement, il y a un embarras de hits sur cet album ! [Assumes jackie-christie-arguing.gif position]: « Donc je suis », « Cause perdue », « NDA », «Plus heureux que jamais», « Puissance ». Individuellement, ceux-ci n’atteignent jamais les niveaux d’élite du ver de l’oreille / mème Twitter de «Bad Guy», mais ensemble, ils démontrent une profondeur conçue pour le long terme. Cela dit, je pouvais voir la moitié emo de “Happier Than Ever” exploser sur un D’Amelio ‘Tok ou quelque chose du genre.

Renaldo : Non. « Therefore I Am », qui était généralement une chanson à succès commercial, pourrait être la seule séquence sur cet album, mais je ne pense pas qu’elle cherche à être acclamée par la critique cette fois-ci. Il semble que Billie était plus concentrée sur la narration et se distanciant de faire un autre hit. C’est clair, elle n’aime pas avoir plus de gloire à gérer. Billie est une présence si puissante dans la musique que je ne pense pas qu’il importe qu’elle ait un autre “Bad Guy”.

Utilisez cet espace pour discuter de la production de Finneas sur Happier Than Ever.

Renaldo : La chose la plus simple au monde est de surproduire une chanson. La possibilité de s’arrêter lorsque la chanson est terminée est un cadeau. Finneas possède la capacité de comprendre la simplicité et la simplicité sonore de cet album, en particulier par rapport à When We Fall Asleep, Where Do We Go. Cela montre qu’il peut servir la chanson et laisser juste assez d’espace pour que les mots de Billie passent.

Halliwell : Finneas, comme toujours, en fait moins. Les chiens au début de “Je n’ai pas changé mon numéro” étaient particulièrement discordants.

Boulanger:

Dites : Quand il est sur, comme sur « Lost Cause » ou « I Didn’t Change My Number », il est l’un des meilleurs producteurs de musique populaire. (Aussi, criez à celui des pit-bulls de la famille O’Connor qui a réussi à « Change My Number » ; mon argent est sur Shark, mais n’excluez pas Peaches.)

Bereznak : Je pense que tu veux dire FINNEAS. Big Bro a fait du bien. Dans l’ensemble, cet album ressemble un peu moins à un emoji diabolique sortant de la chambre d’un enfant, et un peu plus à des conversations d’adultes sur la folie de la vie depuis 2019.

Holmes : Dans une année où Jack Antonoff tient en otage la moitié du jeu pop, j’apprécie beaucoup Finneas.

Y a-t-il quelque chose dans la célébrité qui semble attrayant après avoir écouté cet album ?

Renaldo : Absolument pas.

Holmes : L’argent.

Boulanger: La maison secrète à 17 ans référencée dans “NDA” ressemble au rêve, c’est-à-dire si elle n’avait pas été achetée spécifiquement pour éviter les cauchemars des harceleurs et des paparazzis. Mais pour moi, l’exemple le plus frappant lié à l’album de la vie trépidante des célébrités ne vient même pas des chansons elles-mêmes, mais de cet article de Vogue, dont le lede décrit les efforts qu’elle a dû faire pour se teindre les cheveux.

Halliwell : Certainement pas à 19 ans !

Dites : Chaque fois qu’un enfant déclare qu’il veut être un influenceur ou un YouTuber ou TikToker ou autre, il devrait être tenu d’écouter “Not My Responsibility”.

Bereznak : Oui, en fait : la possibilité de faire signer une NDA à une aventure romantique.

Où Billie Eilish va-t-elle à partir d’ici ?

Renaldo : Billie a clairement indiqué qu’elle allait dicter son propre chemin. En termes simples, elle va où bon lui semble.

Halliwell : Espérons que pour une tournée mondiale 2022 extrêmement réussie qui ne soit pas annulée. Doigts croisés.

Boulanger: Collaborez avec Big Red Machine et faites partie de la dernière valse de cette génération !!!!!!!!!!!!!

Dites : Je suppose qu’elle aura probablement besoin d’un camion U-Haul pour tous les Grammys qu’elle gagnera en 2022. (Billie n’est rien d’autre qu’un appât à ce stade.) Mais à ce stade, il n’est pas déraisonnable de commencer à lancer des ridicules des phrases critiques telles que « définissant la génération » en relation avec Billie.

Holmes : Je n’essaie pas de faire une montre de poche, mais quand vous avez de l’argent « Bad Guy », vous pouvez aller où vous voulez. Mais je ne serais pas en colère contre un projet Gangsta Grillz avec DJ Drama.

Bereznak : Honnêtement, j’espère vraiment qu’elle se repose et fait ses exercices d’attelle de tibia. Billie est sur une vraie larme et il semble que la seule chose qui pourrait gêner est le poids de l’ensemble de l’Internet critique.