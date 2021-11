L’enquête Giuliani s’intensifie et se concentre davantage sur le plan visant à faire progresser les intérêts de l’Ukraine aux États-Unis

Les procureurs fédéraux chargés de l’enquête sur les liens de Rudy Giuliani avec l’Ukraine pensent que l’ancien maire de New York et deux autres personnes pourraient avoir enfreint la loi au sujet d’un accord qui leur aurait permis de remporter des contrats lucratifs.

Giuliani et deux avocats qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui, Victoria Toensing et Joe DiGenova, ont « probablement » violé les lois fédérales sur la transparence qui obligent les Américains travaillant pour des gouvernements ou des intérêts étrangers à s’enregistrer en tant qu’agents étrangers auprès du ministère américain de la justice et à divulguer pleinement les détails de chacune de ces actions. ils ont entrepris au nom des intérêts étrangers, selon les enquêteurs fédéraux.

Un nouveau rapport dans The Guardian indique que les procureurs fédéraux du district sud de New York (SDNY) ont compilé une liste de plus de deux douzaines d’actes spécifiques de Giuliani, Toesning et DiGenova sur la façon de faire avancer les intérêts personnels et politiques d’un groupe. des procureurs ukrainiens et des factions politiques en Ukraine avec lesquelles ils étaient alignés.

RUPTURE : « Le gouvernement a traité tous les documents accessibles saisis auprès de M. Giuliani et de Mme Toensing. » À NOTER : Le téléphone Toensing contient des matériaux FIRTASH. Je couvrirai cette mise à jour dans son intégralité dans le podcast Mueller, She Wrote de ce dimanche. https://t.co/z13o58ylQ3 – Mueller, elle a écrit (@MuellerSheWrote) 2 novembre 2021

Les procureurs considèrent chacun de ces actes comme une preuve cruciale d’une violation potentielle de la loi, selon des sources proches de l’enquête qui ont parlé sous couvert d’anonymat au Guardian.

PS à mise à jour de novembre Lev Parnas avait ESSAYÉ de rompre la négociation de plaidoyer. Il avait des preuves PUISSANTES contre Giuliani. Mais le gouvernement fédéral a perdu tout intérêt pour le marché une fois que le FBI a perquisitionné le bureau de Rudy et a obtenu les mêmes preuves. Lev a été jugé. Perdu bien sûr. Décision rapide du jury en 5 heures coupable de tous les chefs d’accusation pic.twitter.com/rWP939JzLd – Tomi T Ahonen (@tomiahonen) 4 novembre 2021

Le Guardian a également appris que les enquêteurs fédéraux avaient découvert des plans détaillés et détaillés élaborés par un procureur ukrainien, Yuriy Lutsenko, et approuvés par Giuliani, par lesquels ils annonceraient et favoriseraient une enquête sur Joe Biden et son fils Hunter, en Ukraine, pour aider augmenter les chances de réélection de Trump. Dès l’année dernière, les enquêteurs ont obtenu des courriels reçus et envoyés par Loutsenko décrivant divers éléments du stratagème, selon le rapport du Guardian.

RUPTURE : Ma nouvelle histoire publiée ce matin dans le Guardian avec de nouveaux détails exclusifs sur ce qui se passe dans l’enquête Giuliani dans le district sud de New York : https://t.co/lp0A26eVH8 – murray waas (@murraywaas) 4 novembre 2021 Voir également



Trump et les médias conservateurs continuent de faire les mêmes allégations sans fondement qui ont commencé en 2019, qui ont été complètement démystifiées. Le complot fabriqué soutient que Joe Biden a fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle limoge son procureur général pour avoir enquêté sur une société énergétique ukrainienne, Burisma, parce que son fils survivant, Hunter Biden, siégeait à leur conseil d’administration à l’époque. Trump a affirmé, sans preuve, que Joe Biden avait demandé le limogeage du procureur afin que son fils échappe à l’examen. Trump espérait faire de ces allégations une pièce maîtresse de sa campagne de réélection en 2020. Au lieu de cela, l’examen s’est davantage concentré sur Trump et ses acolytes.

Le FBI a perquisitionné le domicile des alliés de Giuliani Victoria Toensing et Joe DiGenova au printemps dernier, et ils feraient toujours l’objet d’une enquête pour des violations potentielles du FARA, mais cela n’a pas empêché le RNC de leur payer un joli centime pic.twitter.com/giN8ECoN9A – Robert Maguire (@RobertMaguire_) 4 novembre 2021

Lisez le rapport complet sur The Guardian.