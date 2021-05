L’enquête MasterCard révèle l’intérêt des utilisateurs pour l’achat de crypto-monnaies

Le géant du paiement MasterCard a révélé dans une enquête en ligne que de plus en plus de gens envisagent d’utiliser la crypto-monnaie pour le paiement de biens et de services.

40% prévoient d’utiliser Crypto l’année prochaine – MasterCard

La société a sondé 15569 consommateurs dans 18 pays et 40% de ce groupe prévoient d’utiliser la cryptographie l’année prochaine.

Les milléniaux semblent plus intéressés par les monnaies numériques.

67% ont déclaré qu’ils étaient plus ouverts à l’utilisation de la technologie qu’il y a un an, 77% de ce groupe veulent en savoir plus sur eux, tandis que 75% sont ouverts à l’utiliser s’ils la comprennent mieux.

L’enquête a été menée du 26 février au 10 mars auprès de consommateurs de quatre régions, dont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et les Caraïbes, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Asie-Pacifique.

Selon MasterCard, pas moins de 500 répondants dans cinq des 18 pays et au moins 1 000 dans les 13 autres ont été contactés par l’équipe de recherche de Harris Poll et de Mastercard.

Outre la crypto-monnaie, MasterCard a également révélé que les gens avaient également voté leur intérêt pour la biométrie, le sans contact et les codes QR comme moyen de paiement.

Selon l’entreprise, les gens sont à l’aise avec les technologies de paiement émergentes et prendraient en charge les services qui les obligent à utiliser moins d’argent liquide.

Avec des connexions dans plus de 210 pays, MasterCard est sans aucun doute une entreprise technologique mondiale dans le secteur des paiements. Elle a été fondée il y a 55 ans en 1966 sous le nom d’Interbank Card Association, mais a ensuite été transformée en MasterCard en 1979.

MasterCard repousse la frontière de la crypto

MasterCard contribue à l’industrie de la cryptographie depuis un certain temps maintenant. La société de paiement a été l’une des premières entreprises à prendre en charge les crypto-monnaies sur son réseau de paiement.

Récemment, il a signé un partenariat avec l’échange de crypto Gemini pour l’aider à lancer sa carte de crédit de récompenses de crypto-monnaie. La carte de crédit offrirait un cashback crypto aux clients Gemini chaque fois qu’ils achètent avec elle.

Le réseau de paiement a également intérêt à aider les gouvernements à atteindre leurs objectifs de CBDC. L’année dernière, MasterCard a lancé une plateforme qui permet aux banques centrales d’analyser les devises numériques. La plate-forme a été introduite pour faciliter un environnement dans lequel la fintech, les banques et les consommateurs peuvent s’associer pour émettre, distribuer et échanger des devises numériques.

Plus tôt en février, MasterCard a collaboré avec le gouvernement des Bahamas, qui a offert aux citoyens la possibilité de charger la CBDC du pays sur une MasterCard prépayée.

À présent, la société envisage d’explorer la technologie des contrats intelligents sur les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC).

MasterCard a déclaré qu’elle examinait comment les contrats intelligents peuvent aider les banques centrales du monde entier à développer des espèces numériques et à pousser vers la réalisation de monnaies garanties par l’État. Il serait déjà en pourparlers avec la Chine pour explorer une utilisation transfrontalière plus large du yuan numérique. Mastercard attend l’approbation finale des licences pour démarrer une activité de cartes à terre.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.