L’enquête Mastercard suggère que l’appétit des consommateurs pour les paiements en crypto-monnaie augmente

Mastercard a publié une enquête qui a révélé qu’il y avait une demande croissante de paiements numériques de la part des consommateurs.

Le New Payments Index de Mastercard montre que plus de 93% des consommateurs envisagent des méthodes de paiement innovantes, telles que la biométrie, les devises numériques et les codes QR.

En raison de l’impact de la pandémie COVID-19, les consommateurs ont connu d’énormes changements dans leurs habitudes de consommation et de paiement. Aujourd’hui, près de 90% des transactions en personne dans le monde ont lieu chez un commerçant sans contact, et presque toutes les catégories de commerçants ont connu une augmentation des transactions sans contact au premier trimestre de 2021.

Craig Vosburg, directeur des produits chez Mastercard, a déclaré que:

“La pandémie nous a fait penser différemment, en partie par nécessité.”

L’enquête a porté sur 15 569 consommateurs dans 18 pays de quatre régions du monde à titre d’enquête par sondage.

Les données montrent que quatre personnes sur dix (40%) d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et des Caraïbes, du Moyen-Orient et d’Afrique et de la région Asie-Pacifique ont déclaré qu’elles prévoyaient d’utiliser la crypto-monnaie l’année prochaine.

Parmi eux, les milléniaux sont particulièrement importants. Les personnes nées entre 1982 et 2000 sont collectivement appelées milléniaux. Plus des deux tiers (67%) préfèrent utiliser les crypto-monnaies par rapport au cash, par rapport à l’année dernière.

En outre, 77% des milléniaux seraient intéressés à en savoir plus sur les crypto-monnaies, tandis que 75% des milléniaux ont déclaré que s’ils avaient une compréhension plus approfondie de la monnaie numérique, ils utiliseraient les actifs numériques.

MasterCard a déclaré qu’en dépit du niveau élevé d’intérêt des consommateurs pour les crypto-monnaies, elle doit encore travailler dur pour garantir le choix, la protection et la conformité des consommateurs pour les actifs numériques.

Dans le même temps, Craig Vosburg estime que les détaillants du monde entier devraient fournir aux consommateurs autant de solutions de paiement que possible, y compris des crypto-monnaies, pour répondre à la flexibilité du choix, à l’avenir:

«À l’avenir, nous devons continuer à activer toutes les options, à la fois en magasin et en ligne, pour façonner le tissu du commerce et faire en sorte que l’économie numérique fonctionne pour tous.

Début 2021, Mastercard a annoncé qu’elle commencerait à permettre aux titulaires de carte de traiter directement avec certaines crypto-monnaies sur son réseau. Par conséquent, le géant des cartes de crédit rejoindra un certain nombre de grandes entreprises qui ont annoncé un soutien similaire.

Source de l’image: Shutterstock