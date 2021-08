L’enquête montre que 3 investisseurs en crypto sur 4 ont réalisé un profit en investissant, les crypto-monnaies représentent 12% des portefeuilles du millénaire

Les monnaies numériques ont connu des gains importants en 2021 avec une augmentation de 154% en valeur depuis le 1er janvier. Le 18 août, Cryptovantage a publié une étude montrant que 3 investisseurs en crypto sur 4 ont déclaré avoir gagné de l’argent grâce à leurs avoirs en crypto-monnaie et que les crypto-monnaies représentent 12% de la génération Y moyenne. mallette.

3 investisseurs sur 4 en monnaie numérique en ont bénéficié

À la suite d’une recherche récemment publiée par Cryptovantage sur les personnes qui oublient leurs mots de passe cryptographiques, la société a publié une autre enquête qui a interrogé 1 044 personnes nées entre 1965 et 1997. L’enquête explique comment les milléniaux, les xennials et la génération X investissent dans les actifs numériques. “La popularité des actifs cryptographiques variait selon l’âge”, explique le nouveau rapport Cryptovantage intitulé “Philosophies générationnelles sur l’investissement cryptographique”.

“Les actifs cryptographiques représentaient 12% du portefeuille moyen du millénaire, contre 9,2% du portefeuille moyen du xennial et seulement 6,3% du portefeuille moyen de la génération Xer”, détaille l’étude. Malgré cette part proportionnelle plus importante, les milléniaux n’étaient pas les plus susceptibles de déclarer avoir réalisé un profit en investissant dans les crypto-monnaies. Les Xennials, avec l’investissement total le plus élevé, étaient les plus susceptibles de tirer profit des actifs cryptographiques à 80,5%, contre 76,2% des millennials et seulement 71,5% des millennials. Génération X. “L’enquête ajoute :

Il est à noter que 3 personnes sur 4 ont bénéficié d’investissements en crypto-monnaie en général.

Bitcoin est l’actif numérique le plus populaire, les Xennials préfèrent Bitcoin Cash, Dogecoin

L’enquête indique que parmi tous les participants générationnels, le bitcoin (BTC) était le plus populaire et, en plus du BTC, les Millennials et la génération X préféraient l’Ethereum (ETH). Xennials, en revanche, a choisi le bitcoin cash (BCH) et le dogecoin (DOGE) plutôt que l’ETH. La plupart des Millennials ont choisi de profiter de services comme Coinbase et plusieurs xennials préfèrent des services comme Bitcoin IRA.

Alors que le rapport note que la plupart des participants ont détaillé que la “curiosité” était la principale raison d’investir, la deuxième raison la plus populaire était la rentabilité élevée. Environ 39% des 1 044 personnes interrogées ont également expliqué qu’Elon Musk était bénéfique pour l’écosystème de la crypto-monnaie.

“Les Xennials étaient les plus susceptibles de commencer à investir dans les crypto-monnaies car ils pensaient qu’elles offraient sécurité et transparence et leur donneraient une plus grande indépendance”, a écrit l’auteur du rapport Cryptovantage. « Les membres de la génération X étaient les moins susceptibles de croire ces mêmes idées ; cependant, ils étaient plus susceptibles que les millennials et les xennials de considérer les crypto-monnaies comme la monnaie du futur. »

