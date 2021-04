L’enquête Nissan met en évidence les avantages de la mobilité électrique

27/04/2021 à 8h00 CEST

Nissan a réalisé une enquête européenne complète sur les habitudes de conduite et l’expérience de recharge des conducteurs de véhicules électriques. La recherche met en évidence de nombreux mythes qui empêchent les conducteurs de faire le saut vers la mobilité électrique et montre qu’il y a de bonnes raisons d’opter pour un véhicule électrique.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils envisageraient d’acheter un véhicule électrique comme prochaine voiture, 70% des conducteurs européens disent qu’ils le feraient. La raison la plus courante pour laquelle les conducteurs envisagent de changer est les avantages environnementaux d’un véhicule zéro émission.

LES RAISONS DU CHANGEMENT

Nissan a interrogé 7 000 conducteurs à travers l’Europe, répartis également entre les conducteurs de véhicules électriques et de véhicules à moteur à combustion interne, pour comprendre ce qui motive ou empêche les conducteurs de passer à la mobilité électrique.

Le résultat révèle que la satisfaction des conducteurs de VE est très prometteuse, 89% des conducteurs de VE affirmant que le passage aux véhicules électriques était la bonne décision. 74% se sentent plus détendus et 77% considèrent que la conduite est plus douce que celle d’un véhicule à moteur thermique.

97% des conducteurs de véhicules électriques considèrent que le passage des véhicules à combustion interne aux véhicules électriques est “plus facile que prévu”, les perspectives sont donc prometteuses pour ceux qui souhaitent se lancer dans le voyage de l’électrification.

De plus, la majorité (70%) des automobilistes admettent que l’autonomie de leur véhicule électrique est meilleure que ce à quoi ils s’attendaient avant l’achat. Ce fait contrecarre 58% des propriétaires de véhicules à combustion interne qui il ne prend pas en compte les véhicules électriques car il considère qu’ils offrent peu d’autonomie et réaffirme la réalité que posséder un véhicule électrique est très positif.EXPÉRIENCE DE CONDUITE

«Nous constatons, grâce à cette nouvelle étude, que les conducteurs européens se tournent vers l’électrification. Alors qu’ils continuent à explorer ce que les véhicules électriques ont à offrir, nous nous engageons à leur montrer les énormes avantages de la mobilité électrique et à quel point il est vraiment facile de se lancer ”, a déclaré Arnaud Charpentier, vice-président de la stratégie produit pour le Nissan AMIEO. Région.

“Les voitures électriques comme la Nissan LEAF ont amélioré l’expérience de conduite quotidienne, passant de faibles coûts de fonctionnement à une conduite vraiment silencieuse, douce et sûre.”

A pesar de que hay división entre los conductores de vehículos eléctricos y los de vehículos de combustión interna, la importancia de la sostenibilidad sigue siendo clara en todos los casos: casi el 85 % de todos los conductores encuestados valoran el hecho de ser respetuosos con el environnement.