L’enquête OnePlus fait allusion à un nouveau projet alimenté par la blockchain

Google Pay, PayPal et Samsung ont récemment adopté la fonctionnalité de crypto-monnaie et / ou de blockchain, et il semble que OnePlus envisage également d’entrer dans cette arène. En fait, il semble que le fabricant envisage plusieurs projets dans ce domaine.

MySmartPrice a repéré une enquête intitulée « OnePlus Blockchain Research », publiée par OnePlus sur son forum communautaire. Alors, à quoi devez-vous vous attendre de l’enquête ?

Les sujets couverts par OnePlus dans le questionnaire incluent si vous avez déjà investi dans la crypto-monnaie, acheté ou créé des NFT (tokens non fongibles) et si vous avez acheté des téléphones d’occasion. La société demande également aux utilisateurs quel type de “problèmes ou inconvénients” ils ont rencontrés s’ils ont effectivement investi dans la crypto-monnaie, acheté ou créé des NFT et/ou acheté des appareils d’occasion.

En rapport: La prise en charge d’Apple Pay et de Google Pay signifie-t-elle que la crypto-monnaie est prête pour les heures de grande écoute ?

Il semble certainement que le fabricant évalue toutes ses options avant de procéder à des développements liés à la blockchain. Un portefeuille de crypto-monnaie semble être la caractéristique la plus évidente qu’il a en tête, permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de détenir diverses crypto-monnaies. Cela verrait OnePlus se joindre à Samsung pour offrir cette fonctionnalité.

Mais nous sommes assez intrigués par le fait que la société mentionne la vente de téléphones d’occasion, car il semble que OnePlus pourrait utiliser la technologie blockchain pour faciliter les transactions de téléphones d’occasion. Une possibilité théorique est que OnePlus crée une solution basée sur la blockchain qui permet à quelqu’un de vérifier la propriété d’un appareil avant de l’acheter.