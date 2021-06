L’enquête OWN de l’UE révèle des failles dans la mesure où 75 % des citoyens ne sont PAS satisfaits de Bruxelles – « Très pauvre » Politique | Nouvelles

in

Ursula von der Leyen détaille le plan de relance de l’UE de nouvelle génération

Les experts de Facts4EU se sont penchés sur l’Eurobaromètre de printemps de l’UE, publié la semaine dernière. Et malgré la tentative du bloc de donner une tournure positive aux résultats, le groupe de réflexion pro-Brexit a souligné un verdict nettement décevant sur ses performances jusqu’à présent – ​​ainsi que l’omission flagrante de la recherche de toute question sur le Brexit et son impact.

Demandez à choisir la déclaration qui reflète le plus leur opinion, seulement 23 pour cent de tous les citoyens de l’UE27 ont choisi : “Je suis en faveur de l’Union européenne telle qu’elle a été réalisée jusqu’à présent” – une baisse de quatre pour cent par rapport à l’enquête précédente .

Pour certains pays, les résultats étaient encore pires – en Italie et en Grèce par exemple, seulement 15 pour cent des personnes interrogées ont choisi l’option.

La rédactrice en chef de Facts4EU, Leigh Evans, a déclaré: «L’un des dangers de demander aux gens ce qu’ils pensent de vous dans un sondage anonyme est que les gens pourraient simplement vous le dire.

« Et c’est ce que les citoyens des pays de l’UE27 viennent de faire à l’UE.

Ursula von der Leyen, présidente de l’Union européenne (Image : GETTY)

Facts4EU a analysé la propre enquête Eurobaromètre de l’UE (Image : Facts4EU)

“Comme toujours, nous sommes impressionnés par la capacité de l’UE à annoncer de mauvaises nouvelles.”

Il a ajouté : « Malgré cette enquête et ses résultats désastreux pour le haut commandement de l’UE, Facts4EU.Org continue de croire que l’UE s’embrouillera d’une manière ou d’une autre – du moins pour le moment.

« Il faut se rappeler que la majorité des pays de l’UE ont toujours été des bénéficiaires nets de « l’argent de l’UE », dont une grande partie provenait du Royaume-Uni.

«Ils auraient été idiots de refuser cela, et ils ne l’ont pas fait.

Premier ministre Boris Johnson (Image : GETTY)

“Les largesses de l’UE avec l’argent du peuple britannique (et celle des quelques autres contributeurs nets au budget de l’UE) ont été obligatoirement signalées comme provenant de la Commission européenne, sur des plaques et des panneaux dans tous les pays de l’UE.”

Evans a expliqué: “Les lecteurs en auront vu des preuves au Royaume-Uni depuis de nombreuses années, malgré le fait qu’il s’agissait en fait d’argent britannique, rebadgé par l’UE, et dont seule une partie a été retournée sous forme de dons à des projets au Royaume-Uni.

« Cela dit, les choses vont peut-être commencer à changer. Par exemple, l’Irlande – l’un des pays les plus pro-UE – est désormais un contributeur net aux fonds de l’UE après avoir été un bénéficiaire net pendant des décennies.

« Nous ne pensons pas que cela ait encore coulé dans la République, mais quand cela arrivera, les citoyens irlandais pourraient commencer à devenir plus sceptiques.

Ursula von der Leyen et le Premier ministre italien Mario Draghi (Image: GETTY)

Taoiseach irlandais Michael Martin (Image: GETTY)

“En conclusion, malgré toute la propagande de l’UE et malgré notre ferme conviction que la majorité de ceux qui se donnent la peine de participer à ces longues enquêtes européennes sont pro-UE, les résultats sont lamentablement mauvais pour l’UE.”

Facts4EU souligne également le fait que moins de la moitié des personnes interrogées – 48 % – avaient une image « positive » de l’UE, avec seulement sept pour cent en ayant une « très positive ». En Autriche, seuls 34 % considèrent l’UE d’un œil positif.

Seulement six pour cent étaient optimistes quant à l’avenir du bloc, avec près de la moitié – 49 pour cent – pensant qu’il allait dans la mauvaise direction.

Il y a eu d’autres mauvaises nouvelles concernant la réponse très critiquée du bloc aux coronavirus.

Chronologie du Brexit (Image : Express)

Seuls 48% des citoyens de l’UE étaient satisfaits des mesures prises par Bruxelles, et moins de la moitié savaient même ce que l’UE avait fait à ce sujet.

Seuls 44% des citoyens de l’UE étaient satisfaits du degré de coopération entre les États membres dans la lutte contre Covid.

Interrogés sur ce que l’UE devrait prioriser dans la lutte contre cette crise, près de 40 % des citoyens de l’UE ont identifié l’accès rapide à des vaccins sûrs et efficaces comme le problème le plus crucial.

Pendant ce temps, 29% ont déclaré que l’UE devrait investir plus d’argent dans le développement de traitements et de vaccins.

Comparaison des taux de vaccination contre le Covid (Image : Express)

Il n’y avait pas non plus de questions liées à l’impact de la décision de la Grande-Bretagne de quitter le bloc, bien que le Royaume-Uni ait représenté 13% de sa population et ait contribué à 15% de son PIB.

Un communiqué de presse commentant les résultats et publié par la Commission européenne la semaine dernière a déclaré : « Huit répondants sur dix savent ce que fait l’UE pour lutter contre les conséquences de la pandémie, tandis que les citoyens mettent la santé publique, la lutte contre la pauvreté, le soutien à l’économie et l’emploi ainsi que la lutte contre le changement climatique en tête de leurs priorités pour le Parlement européen.

« Dans l’ensemble, l’enquête Eurobaromètre du printemps du Parlement européen montre un soutien solide à l’Union européenne ainsi qu’un large consensus sur le fait que les défis mondiaux tels que la pandémie de COVID-19 sont mieux relevés au niveau de l’UE. »

Un total de 26 999 citoyens de l’UE de 27 pays de l’UE ont été interrogés entre le 16 mars et le 12 avril pour l’enquête Eurobaromètre.