L’enquête Oxygen OS 11 suscite l’indignation des utilisateurs de OnePlus 7/7T

OnePlus a été sous le feu des utilisateurs des séries OnePlus 7 et 7T. La mise à jour stable d’Android 11 sur les téléphones laissait beaucoup à désirer et, en fait, a rencontré plusieurs problèmes, laissant les utilisateurs vouloir revenir à Android 10. Maintenant, une enquête sur le logiciel Oxygen OS 11 récemment publiée a réussi à ennuyer davantage OnePlus. Utilisateurs 7/7T.

L’enquête cherche à interroger les utilisateurs des produits phares OnePlus 2019 sur leur expérience d’utilisation de la version stable d’Oxygen OS 11. Lors de la publication initiale, il a demandé ce que les utilisateurs pensent de la fonction Always On Display (AOD) sur la série OnePlus 7/7T. Cependant, la société a oublié que la fonctionnalité n’est pas encore disponible sur les téléphones, malgré les plaintes des utilisateurs depuis des mois.

Always On Display (AOD) est l’une des fonctionnalités manquantes les plus importantes de la mise à jour stable d’Android 11 pour les séries OnePlus 7 et OnePlus 7T. Alors qu’AOD était disponible sur les versions bêta ouvertes des téléphones OnePlus 7 et OnePlus 7T, il n’a jamais atteint la version stable d’Oxygen OS 11 publiée en mars. Donc, demander aux utilisateurs leur expérience avec la fonctionnalité les a mis très en colère et a lancé un long fil de discussion sur le forum OnePlus sur les échecs d’Android 11 sur les téléphones.

Il suffit de consulter certains des commentaires que les utilisateurs ont laissés sur l’enquête Oxygen OS 11 pour le OnePlus 7/7T.

Alors que OnePlus a peut-être commis une véritable erreur en ajoutant la question AOD à son enquête (elle a maintenant été supprimée), le sentiment plus large que nous avons pu tirer des commentaires est un manque croissant de confiance dans l’entreprise.

Les utilisateurs ne sont pas simplement mécontents du fait que OnePlus pose des questions sur une fonctionnalité qu’il n’offre pas réellement sur ses téléphones. Beaucoup d’entre eux ont exprimé leurs inquiétudes concernant le retard des mises à jour de OnePlus, le nombre de bogues et la destruction de l’expérience originale du système d’exploitation Oxygen.

Pendant ce temps, près de trois mois après que OnePlus a déployé la version stable d’Android 11 pour les séries OnePlus 7 et 7T, les utilisateurs sont toujours confrontés à des problèmes tels que l’épuisement de la batterie, la surchauffe, les bugs audio, etc. OnePlus a publié une mise à jour pour les séries OnePlus 7 et 7T en mai avec plusieurs correctifs, mais de nombreux problèmes signalés précédemment subsistent apparemment.

Quant à AOD sur le OnePlus 7/7T, la firme devrait idéalement déployer la fonctionnalité dans une future version stable car elle est actuellement en test. Cependant, il n’y a pas de calendrier pour quand cela se produira.