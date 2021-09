L’enquête Pokémon Unite donne des indices sur de nouveaux modes et fonctionnalités possibles

Le gang est ensemble et s’apprête à travailler.Capture d’écran : Nintendo

Maintenant que Pokémon Unite a fait ses débuts sur Android et iOS, le développeur TiMi Studio Group a lancé une enquête dans le jeu à laquelle les joueurs doivent répondre. Le questionnaire suggère que certaines nouvelles fonctionnalités, telles que des modes de jeu supplémentaires et davantage de façons d’interagir avec vos monstres, pourraient arriver dans le populaire MOBA à l’avenir.

L’enquête, qui se trouve dans l’onglet Événements du jeu, comporte environ 50 questions. Les questions couvrent tout, des frustrations de jeu à ce que vous aimeriez voir dans les futures mises à jour. Tous les joueurs peuvent le prendre. Faites simplement défiler l’onglet Événements jusqu’en bas, appuyez sur le bouton du questionnaire et vous serez redirigé vers le site Web de l’enquête. Vous pouvez même le prendre plusieurs fois, au cas où vous auriez vraiment besoin de vous faire des opinions.

Un certain nombre de questions posées par le sondage sont assez intrigantes. La cinquième question, par exemple, se demande quel type de contenu supplémentaire vous trouveriez intéressant, avec des réponses comprenant « contenu visuel/histoire sur Pokémon Unite » (peut-être comme les courts métrages animés de League of Legends ou Overwatch) et « E-sports ». Plus tard, l’enquête vous demande ce que vous trouvez frustrant dans le jeu, avec des réponses telles que « Il est difficile d’éviter de dépendre fortement de ses coéquipiers ».

Mais deux questions en particulier se détachent du reste. La question 24 se demande quel niveau d’intensité les joueurs pourraient attendre des modes de jeu supplémentaires, en leur demandant s’ils préféreraient que le jeu soit “beaucoup plus décontracté”, “la même intensité” ou “beaucoup plus intense” que le mode 5v5 standard à Remoat Stade. Pendant ce temps, la question 25 va plus loin, vous demandant si vous voudriez voir des choses comme un lobby basé sur une ville Pokémon, plus de façons d’interagir avec les monstres (comme les nourrir et les caresser), et des avantages supplémentaires de Pokémon jouable et de type.

Des indices possibles sur ce que TiMi Studio Group pourrait apporter à Pokémon Unite à l’avenir. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

L’enquête pose une pléthore de questions, alors assurez-vous d’y jeter un coup d’œil, surtout si vous êtes intéressé par ce que TiMi Studio Group pourrait avoir en réserve pour le MOBA à l’avenir.

La nouvelle saison de Pokémon Unite a été mise en ligne la semaine dernière, envoyant les joueurs dans l’espace avec de nouvelles tenues pour Gengar, Lucario et le Pokémon Trainer via le pass de combat chic. Mamoswine et Sylveon ont également rejoint la liste, tandis que Snorlax et Wigglytuff ont été nerfés. Et bien que la nouvelle mise à jour soit agréable, il semble que certains joueurs de Pokémon Unite aient du mal à racheter le skin Festival Pikachu Holowear en ce moment.