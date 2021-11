L’enquête révèle que Marilyn Manson aurait enfermé des femmes dans une cellule de verre pour les maltraiter

L’auteure-compositrice-interprète américaine Marilyn Manson – née Brian Hugh Warner – avait une petite enceinte vitrée dans son appartement de West Hollywood, où il aurait enfermé les femmes avec qui il sortait, révèle une enquête publiée dimanche dernier par le magazine Rolling Stone.

Le rapport est basé sur plus de 55 entretiens avec des personnes qui ont connu Manson. Selon les informations, la chanteuse a baptisé cet espace « La chambre des mauvaises filles ». Il avait été construit par un locataire précédent dans l’appartement avec la fonction originale d’une cabine d’enregistrement, mais il a été repensé après que Manson a emménagé dans la résidence.

Plusieurs femmes qui sortaient avec Manson ont affirmé que l’espace était « une cellule d’isolement utilisée pour la torture psychologique ». Un ancien assistant du chanteur a révélé que Mason aimait parler aux autres de la cage de verre. C’est là que Warner a commis des actes répétés d’abus mentaux, physiques et sexuels qui les ont laissés avec des épisodes invalidants d’anxiété, de dépression, d’attaques de panique et de trouble de stress post-traumatique, selon la recherche.

L’une des ex-partenaires de Manson, Ashley Morgan Smithline, qui le poursuit actuellement pour agression sexuelle et séquestration, a déclaré que la chanteuse l’avait forcée à rester dans la « chambre des filles méchantes », parfois pendant des heures. «Au début, il a fait sonner bien, puis il a fait sonner très punitif. Même si j’avais crié personne ne m’aurait entendu […] tu te bats en premier et il aime ça. J’ai appris à ne pas me battre, car c’est ce qu’il voulait », a déclaré Smithline.

Manson fait actuellement face à plusieurs poursuites judiciaires d’ex-partenaires l’accusant de viol, de traite des êtres humains et de séquestration illégale. Outre Ashley Morgan Smithline, son ancienne assistante personnelle Ashley Walters et l’actrice Esmé Bianco ont mené une action en justice contre le chanteur. En septembre 2021, un juge américain a rejeté une action en justice pour agression sexuelle intentée contre Manson par une femme restée anonyme.