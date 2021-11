L’enquête sans foi ni loi du Biden DOJ sur la « justice environnementale » en Alabama

La division des droits civils du ministère de la Justice a annoncé qu’elle avait ouvert une enquête sur la « justice environnementale » contre le ministère de la Santé publique de l’Alabama et le ministère de la Santé du comté de Lowndes. Le communiqué de presse du ministère de la Justice indique que la Division des droits civils

examinera si le département de la santé publique de l’Alabama et le département de la santé du comté de Lowndes gèrent leur programme d’élimination des eaux usées sur place et leur programme de lutte contre les maladies infectieuses et les épidémies d’une manière discriminatoire à l’égard des résidents noirs du comté de Lowndes en violation du titre VI de la loi sur les droits civils de 1964. .

En outre:

L’enquête examinera également si les politiques et les pratiques des services de santé ont fait en sorte que les résidents noirs du comté de Lowndes ont un accès réduit à des systèmes d’assainissement adéquats et supportent de manière disproportionnée et injustifiée le risque d’effets néfastes sur la santé associés à un traitement inadéquat des eaux usées, comme les infections par les ankylostomes. .

Existe-t-il une base factuelle pour mener cette enquête à consonance noble ? Je ne sais pas. Mais je doute qu’il y ait une base légale pour le mener.

Il semble, d’après le communiqué de presse, que le ministère de la Justice s’appuie sur une théorie de discrimination à impact disparate en vertu du titre VI de la loi sur les droits civils de 1964, c’est-à-dire que, bien que non prévu, le système d’approvisionnement en eau en question nuit de manière disproportionnée aux Noirs. Mais cela suppose que le titre VI autorise des allégations d’impact disparates. Je doute qu’une majorité des juges actuels de la Cour suprême soient d’accord avec cette hypothèse.

Dans Alexander v. Sandoval, une affaire de 2001, la Cour suprême a noté que l’interprétation du titre VI pour couvrir la discrimination non intentionnelle est en « tension considérable » avec le fait que la loi du titre VI elle-même « interdit uniquement la discrimination intentionnelle ». Le ministère de la Justice s’appuiera sur un règlement proclamant que le titre VI autorise les revendications d’impact disparates. Mais la Cour a qualifié « d’étrange » l’argument selon lequel les agences exécutives auraient le pouvoir d’adopter des réglementations visant à interdire un impact disparate sur les membres d’un groupe racial spécifique en l’absence de toute preuve de discrimination intentionnelle.

Selon cette discussion, depuis la décision Alexander v. Sandoval, le gouvernement fédéral a été « très réticent à procéder avec un titre VI [disparate impact] réclamation qui pourrait aboutir devant les tribunaux et jusqu’à la Cour suprême. Et cette analyse a été rédigée à une époque où la Cour était plus libérale qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Je soupçonne que le Biden DOJ comprend la difficulté juridique considérable associée à l’introduction d’une affaire d’impact disparate en vertu du titre VI. Mais je pense aussi que le DOJ s’attend à ce que les cibles de l’enquête en Alabama se retournent et se règlent, plutôt que d’encourir les coûts très substantiels d’un procès contre le gouvernement fédéral. Si tel est le cas, le DOJ peut atteindre son objectif sans avoir à plaider.

Si/quand cela se produira, Kristen Clarke et le reste du gang de gauche Biden DOJ pourront se vanter de leur victoire dans ce que le communiqué de presse appelle «la première enquête de justice environnementale du titre VI du ministère de la Justice pour l’un des bénéficiaires du financement du ministère. » Le public peut (ou non) bénéficier de la « victoire ». Mais les intérêts d’une vraie justice ne seront pas servis par l’affirmation d’une revendication illégale contre des cibles qui ne peuvent probablement pas se permettre de se défendre contre elle.