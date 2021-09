L’enquête soulève de nouvelles inquiétudes concernant la confidentialité et le cryptage de WhatsApp

TL;DR

Un nouveau rapport met en évidence le fonctionnement interne du système de révision de contenu de WhatsApp. Le rapport suggère que malgré les affirmations de WhatsApp selon lesquelles les employés ne peuvent pas lire les messages, il emploie néanmoins des sous-traitants pour examiner le contenu. WhatsApp maintient que ses employés ne peuvent lire que les messages signalés à l’entreprise.

Selon un long nouveau rapport, les revendications de WhatsApp axées sur la confidentialité pourraient ne pas être aussi fiables que les utilisateurs pourraient s’y attendre. ProPublica a révélé le fonctionnement interne du système de modération de l’entreprise, ce qui suggère que les sous-traitants de WhatsApp, dans des circonstances spécifiques, sont capables de lire les messages envoyés entre les utilisateurs.

Selon le rapport, WhatsApp emploie au moins 1 000 sous-traitants utilisant un “logiciel spécial Facebook” pour analyser le contenu signalé par le système d’apprentissage automatique de l’entreprise ou signalé par les utilisateurs. Ce contenu varie du matériel d’abus d’enfants au spam, à l’activité terroriste et au-delà.

WhatsApp note régulièrement que seuls les expéditeurs et les destinataires peuvent voir leurs discussions en raison du cryptage de bout en bout, qui a fait ses débuts sur la plate-forme en 2016. Depuis lors, il s’agit d’un outil marketing clé pour le service appartenant à Facebook. Cependant, l’existence d’un système d’examen du contenu va sans doute à l’encontre de la politique de confidentialité de l’entreprise.

Le système de révision de contenu de WhatsApp

WhatsApp a cependant une bonne raison de mettre en œuvre un système de rapport et de révision des messages. Il a déclaré à ProPublica que ce processus permet à l’entreprise d’interdire les utilisateurs abusifs et nuisibles de la plate-forme. Il suggère également que les utilisateurs doivent lancer ce processus de déclaration. Lorsqu’un utilisateur est signalé, seul le contenu incriminé, ainsi que les quatre messages précédents d’un fil, sont envoyés à WhatsApp “en clair”. Bien que les modérateurs puissent voir ces messages, ils n’ont pas accès à l’intégralité de la bibliothèque de discussion d’un utilisateur, et le système d’apprentissage automatique ne peut pas non plus y accéder. Les réviseurs peuvent soit rejeter le message signalé, interdire le compte de l’utilisateur signalé ou le placer sur une liste de « surveillance ».

Cependant, certaines informations non cryptées peuvent également être analysées. Selon le rapport, les données non cryptées des comptes placés dans une liste « proactive » peuvent être utilisées pour les comparer à des pratiques suspectes. Ces informations vont des détails des groupes d’utilisateurs à leur numéro de téléphone, de leur message d’état et de leur identifiant mobile unique à leur niveau de batterie ou à la force du signal.

Voir également: Voici tout ce que vous devez savoir sur le cryptage

Il est compréhensible qu’une plate-forme de discussion veuille mettre en œuvre un système d’examen et de signalement pour permettre aux utilisateurs de signaler les abus, cependant, c’est peut-être le manque de clarté de WhatsApp concernant le système qui est le plus gros problème à résoudre. Dans une déclaration à ProPublica, Facebook a indiqué qu’il pensait que son système de révision de contenu n’était pas un problème pour les utilisateurs. « Sur la base des commentaires que nous avons reçus des utilisateurs, nous sommes convaincus que les gens comprennent lorsqu’ils font des rapports à WhatsApp, nous recevons le contenu qu’ils nous envoient », a-t-il noté.

Néanmoins, le rapport est probablement encore un coup dur pour l’optique de confidentialité de WhatsApp, en particulier à la suite de ses changements de politique de confidentialité qui divisent. La société a annoncé les changements en janvier qui permettraient de partager certaines données avec Facebook. WhatsApp a depuis modifié ses plans de déploiement. WhatsApp a également été condamné à une amende de 267 millions de dollars pour avoir enfreint les lois sur la protection de la vie privée dans l’UE.