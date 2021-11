L’enquête Stratis montre quels développeurs utilisent la blockchain | Invezz

La principale plate-forme de blockchain Stratis a commandé une enquête historique sur un peu moins de 200 développeurs de jeux vidéo au Royaume-Uni et aux États-Unis, menée par l’agence d’information primée Opinium. Les résultats ont montré que 58% commençaient à utiliser la technologie blockchain, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Un peu moins de la moitié intègrent des jetons non fongibles (NFT) dans leurs jeux.

Plus de la moitié utilisera la technologie blockchain au cours de la prochaine année

Près des trois quarts des personnes interrogées envisageraient d’utiliser ces technologies pour de nouveaux jeux. 56% prévoient de le faire l’année prochaine. Un peu moins des deux tiers pensaient que la technologie blockchain prévaudrait dans les jeux vidéo au cours des deux prochaines années. D’ici là, les NFT seront également plus fréquents selon 53%.

Un gameplay plus innovant et intéressant

Selon 61% des personnes interrogées, la technologie blockchain dans les jeux vidéo permet un gameplay plus récent et plus intéressant. 55% pensent qu’ils gardent de l’argent dans le jeu, garantissant ainsi de la valeur pour les joueurs. 54% considèrent qu’il récompense les joueurs avec une valeur réelle.

L’intérêt pour DeFi est plus élevé

Les développeurs expriment le plus grand intérêt pour GameFi, une combinaison de DeFi et de NFT qui offre aux joueurs une incitation financière à continuer à jouer. Les modèles de jeu pour gagner bon marché et les NFT qui offraient la propriété d’éléments de jeu étaient légèrement moins populaires.

Chris Trew, PDG de Stratis, a expliqué la raison d’être de l’enquête :

Nous avons commandé cette recherche pour consolider ce que nous supposons déjà : que la blockchain et le NFT sont l’avenir des jeux vidéo. Grâce à notre propre expérience dans le soutien aux développeurs de jeux AA, nous savons de première main comment ces technologies commencent déjà à améliorer l’expérience du joueur en récompensant les joueurs avec la possibilité d’acquérir une valeur réelle. Stratis propose un SDK pour le moteur de jeu Unity, avec des plans pour ajouter Unreal bientôt. Nous parions beaucoup sur les jeux blockchain et nous voulons être la couche infrastructure.

Jean-Philippe Vergne, professeur agrégé à l’UCL School of Management et actuel chercheur blockchain, a déclaré :

La blockchain est en passe de devenir un incontournable des jeux en ligne. Ce que la blockchain permet est incroyablement convaincant : les joueurs peuvent désormais gagner des crypto-monnaies tout en jouant et en échangeant des biens numériques à la fois dans et entre les jeux. L’essor de l’esport au cours de la dernière décennie a déjà indiqué que de nombreux joueurs étaient prêts à quitter leur emploi quotidien et à faire du jeu leur principale source de revenus. Blockchain surfe sur cette vague et rend l’opportunité accessible à tous de manière plus transparente.

