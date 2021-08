L’enquête sur la falsification de Bulls and Heat, expliquée

Kyle Lowry et Lonzo Ball étaient deux des agents libres les plus recherchés sur le marché de la NBA cette intersaison. Donc, naturellement, il était logique qu’ils aient une tonne de prétendants et que leurs accords soient conclus relativement rapidement.

Mais ils semblent avoir été faits un peu trop vite. Si rapidement, en fait, que les accords de signature et d’échange de Lowry et Ball avec les Miami Heat et les New Orleans Pelicans, respectivement, vont faire l’objet d’une enquête par la NBA, selon le rapport d’Adrian Wojnarowski et Ramona Shelburne d’ESPN.

La nouvelle que les deux meneurs de jeu signaient leurs accords respectifs avec leurs équipes respectives a commencé à se rompre avant le début de l’agence libre le 3 août.

Reportage avec @RamonaShelburne sur ESPN: la NBA a ouvert des enquêtes sur d’éventuelles violations de falsification impliquant deux accords de signature et d’échange conclus en agence libre: la Nouvelle-Orléans et Chicago centrés sur Lonzo Ball, et Toronto et Miami centrés sur Kyle Lowry. Histoire bientôt. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 août 2021

Ouf garçon. C’est une enquête pour falsification. Et ces choses peuvent être assez graves.

Voici une explication rapide sur pourquoi cela se produit, ce qui pourrait arriver aux deux équipes et où vont les choses à partir d’ici.

La NBA va examiner les conversations entre les équipes et les joueurs avant l’ouverture de l’agence libre le 3 août à 18 h HE pour voir quels contacts illégaux ont pu se produire, selon le rapport.

“L’enquête de la NBA examinera les contacts illégaux entre les équipes et les joueurs avant l’ouverture de l’agence libre lundi à 18 heures HE, ont déclaré des sources à ESPN. Les dirigeants de l’équipe, les agents des joueurs et les joueurs ont été informés de l’ouverture des enquêtes du bureau de la ligue, ont indiqué des sources.

Ils essaient de trouver une sorte de signe que les négociations entre les deux parties ont commencé avant le début du buzzer initial sur les agences libres pour la prochaine saison de championnat.

La NBA collectera tous les SMS, appels, e-mails ou tout autre type de communication qu’ils auraient pu avoir entre eux pour s’assurer qu’ils sont entrés dans la fenêtre autorisée.

Grande question. La NBA a institué de nouvelles sanctions pour falsification en 2019 qui sont plus strictes que par le passé.

La ligue a augmenté l’amende maximale pour falsification d’équipes à 10 millions de dollars. Les cadres pourraient également faire face à des suspensions, à la confiscation de choix au repêchage et même à l’annulation de contrats.

En d’autres termes, cela peut devenir très douloureux pour une équipe.

Ouais. Et nous avons déjà vu ces règles mises en œuvre. L’intersaison dernière, les Milwaukee Bucks ont orchestré un accord pour faire venir Bogdan Bogdanovic qui semblait toucher à sa fin dès le début de l’agence libre.

L’enquête de la NBA a révélé qu’il y avait, en effet, une falsification impliquée dans la signature initiale et a infligé une amende à Milwaukee un choix de repêchage de deuxième tour en 2022.

La NBA a déterminé que les Milwaukee Bucks ont enfreint les règles de la ligue avec le moment de la transaction de Bogdan Bogdanovic et perdront leur choix de deuxième tour en 2022, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium. – Shams Charania (@ShamsCharania) 21 décembre 2020

L’accord s’est également complètement effondré et Bogdanovic a signé avec les Hawks. Les Bucks l’ont complètement raté.

Cela dépend des amendes de la NBA et de la gravité des choses. Il n’y a pas de directives claires à la disposition du public sur les pénalités qu’une équipe peut encourir lorsque cela se produit

Il semble peu probable que les accords puissent être annulés et ne devrait pas supposer. Mais s’ils trouvent quelque chose, il y aura action.

La seule chose à faire maintenant est d’attendre et de voir ce qui se passe ensuite.

