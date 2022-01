L’enquête sur la récolte des bulletins de vote en Géorgie jette un nouvel éclairage sur les efforts passés des démocrates pour légaliser la tactique

Huit mois avant les élections controversées de novembre 2020, le meilleur avocat électoral des démocrates a écrit un article sur un site fréquenté par des militants votants suggérant que la récolte des bulletins de vote – une tactique, interdite dans la plupart des États, dans laquelle des militants tiers rassemblent et remettent les bulletins de vote des électeurs – être rendue légale pour que les démocrates réussissent.

Marc Elias a non seulement appelé la récolte des bulletins de vote comme l’un des «quatre piliers» d’une élection réussie, mais a également poursuivi, avec d’autres démocrates, l’annulation des interdictions de récolte dans deux États. Il a perdu en Géorgie en 2020 et a perdu en Arizona l’année dernière dans une affaire qui a atteint la Cour suprême des États-Unis.

Alors que le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger lance une enquête sur une allégation de récolte généralisée lors des élections de 2020 dans cet État, l’attention s’est recentrée sur les efforts échecs antérieurs des démocrates pour rendre légale la tactique de collecte des bulletins de vote et si des éléments voyous de l’État de Peach ont tenté de l’emporter. dehors malgré l’interdiction.

Elias a plaidé pour la légalisation de la récolte des bulletins de vote dans un article de mars 2020, le publiant sur Democracy Docket, une « plate-forme médiatique progressiste » autoproclamée qu’il a fondée.

Intitulé «Quatre piliers pour protéger le vote par correspondance», le document soutient que les États doivent adopter le vote universel par correspondance et les bulletins de vote par correspondance sans excuse. Historiquement, les bulletins de vote par correspondance n’étaient destinés qu’aux électeurs qui avaient une raison légitime de ne pas pouvoir voter en personne, comme un déploiement militaire à l’étranger.

L’article ajoute que certaines garanties sont nécessaires pour empêcher la privation du droit de vote des électeurs, en particulier parmi les jeunes électeurs et les électeurs de couleur. Elias décrit ensuite « quatre exigences que, au minimum, les États devraient mettre en œuvre pour garantir que les électeurs éligibles puissent participer pleinement aux élections de novembre ».

Les trois premières exigences sont que l’affranchissement des bulletins de vote par la poste doit être gratuit pour les électeurs ; les bulletins de vote oblitérés le jour du scrutin ou avant doivent compter, même s’ils arrivent après que tout le monde a fini de voter ; et les lois sur l’appariement des signatures devraient être assouplies « pour protéger les électeurs ».

Le quatrième pilier pour assurer le succès des élections, selon Elias, est la collecte des bulletins de vote, qu’il décrit comme « un outil important » dans lequel les « organisations communautaires » collectent et distribuent « des bulletins de vote postal scellés et votés pour le dépouillement ».

Elias et d’autres démocrates affirment que cette pratique est importante pour garantir que les électeurs qui n’ont pas un accès facile au courrier sortant ou qui ont besoin d’une aide supplémentaire pour faire livrer leurs bulletins de vote puissent faire compter leurs votes. Ils accusent les républicains de vouloir interdire la récolte afin de supprimer le vote.

Les républicains et autres critiques rétorquent que la récolte des bulletins de vote permet aux tiers qui ont un intérêt dans le résultat d’une élection – tels que les membres de campagnes et de partis politiques – d’avoir accès aux électeurs et à leurs bulletins de vote par correspondance dans un cadre non supervisé. Une telle pratique, soutiennent-ils, ouvre la porte à des fraudes potentielles, à des intimidations et à d’autres formes de coercition.

« Une chose dont je pense que nous avons besoin est de nous assurer qu’il devrait y avoir à l’échelle nationale une loi interdisant la récolte des bulletins de vote », a déclaré Raffensperger dimanche. « Je ne pense pas que la récolte des bulletins de vote soit bonne. La seule personne qui devrait toucher votre bulletin de vote est vous et le fonctionnaire électoral. Donc, je pense que c’est une mesure de réforme électorale solide.

Certains experts électoraux ont exprimé des préoccupations similaires, notant qu’il existe un risque si quelqu’un d’autre qu’un électeur ou un membre de la famille immédiate est en mesure de gérer les bulletins de vote par correspondance.

« Ni les électeurs ni les fonctionnaires électoraux n’ont les moyens de vérifier que le secret du scrutin n’a pas été compromis ou que le bulletin de vote soumis au nom de l’électeur par un tiers contient effectivement des voix pour les candidats visés par l’électeur et n’a pas été frauduleusement modifié par le vote. moissonneuse », a écrit Hans von Spakovsky, chercheur principal à la Heritage Foundation.

La récolte « donne également aux intermédiaires de campagne et de parti la possibilité d’interagir avec les électeurs pendant qu’ils votent hors de la vue et sans aucune supervision de la part des responsables électoraux », selon Spakovsky. « Ainsi, il n’y a personne pour s’assurer que les électeurs ne sont pas contraints, intimidés ou payés pour un vote. »

Ces activités illicites ont affecté les résultats de certaines élections récentes. En 2017, par exemple, Anthony Grant, l’ancien maire d’Eatonville, en Floride, a été reconnu coupable de fraude électorale, notamment en forçant des électeurs absents à voter pour lui. Les bulletins de vote par correspondance ont remporté Grant l’élection.

J. Christian Adams, un ancien avocat des droits de vote du ministère américain de la Justice, a déclaré lundi que les tentatives des démocrates pour légaliser la récolte des bulletins de vote dans les États suivaient un modèle consistant à utiliser des poursuites et d’autres outils pour modifier les règles électorales à leur avantage, ce qui reste souvent sans réponse de la part des républicains.

« La gauche a une expertise dans l’utilisation des outils du pouvoir et de l’État administratif pour retravailler les processus électoraux au profit de leur cause en rendant légal et normal ce qui est normalement illégal ou inouï », a-t-il déclaré à Just the News. « Les républicains le découvrent souvent des années plus tard, s’ils le découvrent un jour. »

La récolte des bulletins de vote est légale dans certains États, mais pas en Géorgie, où Raffensperger pourrait bientôt émettre des citations à comparaître pour obtenir des preuves dans son enquête. Cela peut s’avérer difficile, cependant, après que certains des plus grands comtés de Géorgie ont déclaré à Just the News la semaine dernière qu’ils ne possédaient plus de preuves, telles que des séquences vidéo de surveillance, qui pourraient être utiles pour enquêter sur les allégations de récolte.

Stacey Abrams, qui se présente en tant que démocrate aux élections au poste de gouverneur de Géorgie de cette année, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Abrams est l’un des militants du droit de vote les plus en vue du pays et un ardent défenseur de la récolte des bulletins de vote.

Elias était l’un des avocats démocrates à poursuivre Raffensperger en Géorgie en avril 2020 dans le but d’annuler l’interdiction de la récolte par l’État. En août 2020, un juge a statué que l’interdiction de la récolte n’était pas inconstitutionnelle. « La Cour conclut que sur la base du dossier dont elle est actuellement saisie, le fardeau imposé par cette loi aux électeurs est, tout au plus, minime », a écrit le juge. « Il n’y a aucune preuve dans le dossier devant la Cour que la loi prive les électeurs du droit de vote. »

En Arizona, pendant ce temps, une demi-douzaine de personnes ont déjà été inculpées d’accusations de récolte dans une enquête du procureur général Mark Brnovich qui montre des signes d’expansion.

Elias et d’autres démocrates ont mené un combat juridique de plusieurs années pour supprimer les restrictions de l’Arizona sur la récolte des bulletins de vote. En 2016, l’Arizona a adopté une loi interdisant la pratique à moins que la personne qui récupère le bulletin de vote soit un soignant, un membre de la famille ou une personne vivant dans le même ménage. L’affaire est allée jusqu’à la Cour suprême, qui a confirmé la loi de l’État dans une décision 6-3 l’été dernier.

Le président Biden a déclaré à l’époque qu’il était « déçu » de la décision de la Haute Cour, affirmant que l’objectif devrait être de renforcer, et non d’affaiblir, les lois sur le droit de vote. De l’autre côté, le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.) a déclaré que la décision « a affirmé que les protections du droit de vote restent solides et que les États sont à juste titre habilités à administrer et à protéger les élections américaines ».

Le représentant Jim Jordan (R-Ohio) a déclaré lundi à Just the News qu’il espérait que la plupart des États interdiraient la récolte des bulletins de vote s’ils ne l’avaient pas déjà fait, qualifiant les réformes électorales proposées par les démocrates d’effort « pour modifier la Constitution et nationaliser et fédéraliser nos élections. traiter. »

La Constitution donne le pouvoir aux législatures des États d’établir des règles pour leurs propres procédures électorales. Les démocrates au Congrès ont cherché à faire plusieurs réformes, telles que le vote universel par correspondance, obligatoire pour les États à mettre en œuvre en vertu de la loi fédérale.

« Le vote par correspondance est toujours une bonne politique, mais en ce moment, c’est un élément essentiel de la démocratie », a écrit Elias dans son article de mars 2020.

Elias n’a pas répondu à une demande de commentaire pour cette histoire.

Elias a supervisé, au nom de la campagne Biden et du Parti démocrate, la réponse État par État aux poursuites électorales de 2020 déposées par la campagne Trump. Auparavant, il a été avocat général de la campagne présidentielle d’Hillary Clinton en 2016. À ce titre, il a embauché les chercheurs de l’opposition qui ont commandé le « dossier Steel » démystifié, alléguant un complot de la campagne Trump pour s’entendre avec la Russie pour voler les élections de 2016.