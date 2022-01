L’enquête sur le meurtre d’un enfant en Alaska a rouvert après l’arrestation d’un homme en Alabama pour l’étranglement d’un enfant de 5 ans

La police de l’Alaska a rouvert l’enquête sur un meurtre d’enfant en 2005 lié à un homme arrêté le mois dernier en lien avec l’enlèvement, l’agression sexuelle et l’asphyxie d’une fillette géorgienne en Alabama.

Lorsque les députés ont arrêté Jeremy Tremaine Williams, 37 ans, le mois dernier dans le cadre du meurtre de Kamarie Holland, 5 ans, le shérif Heath Taylor a mentionné qu’il avait déjà été soupçonné d’avoir tué un bébé en Alaska mais qu’il n’avait pas été inculpé faute de preuves.

Les enquêteurs y jettent un autre coup d’œil, ont confirmé des responsables du pôle Nord, en Alaska, bien que personne n’ait été autorisé à parler aux médias jeudi soir.

LE SHERIFF DE L’ALABAMA ALLEGUE UNE ‘RENCONTRE SEXUELLE’ COMME LE MOTIF DU MASSACRE D’UNE FILLE DE 5 ANS, SOUPÇON TENU SANS GARANTIE

Jeremy Tremaine Williams a des antécédents d’allégations de maltraitance d’enfants, selon le shérif du comté de Russell Heath Taylor – mais il a été acquitté dans une affaire et n’a jamais été inculpé dans une autre en raison du manque de preuves. (Bureau du shérif du comté de Russell)

WRBL-TV, basée en Géorgie, a rapporté que l’enquête découle du meurtre non résolu de la fille de Williams en 2005, Naudia Treniece Williams, qui n’avait qu’un mois à l’époque.

Des députés du comté de Russell, en Alabama, ont arrêté Williams en décembre sur une accusation de meurtre qualifié en lien avec le meurtre de Kamarie.

La mère de la jeune fille, Kristy Siple, 35 ans, a d’abord déclaré à la police qu’elle s’était réveillée vers 5 h 50 le 13 décembre et avait découvert que sa porte d’entrée était ouverte et que sa fille était partie.

UNE MÈRE GEORGIE ARRÊTÉE POUR MEURTRE CRIMINEL 2 SEMAINES APRÈS LE SUSPECT DE LA MORT DE SA FILLE

Mais la police a arrêté Siple deux semaines plus tard et l’a inculpée de meurtre et de trafic d’enfants. Elle aurait vendu sa fille à des fins sexuelles au tueur et prédateur présumé.

Jeremy Williams, à gauche, est accusé de meurtre qualifié dans la mort par asphyxie de Kamarie Holland, 5 ans. (Bureau du shérif du comté de Russell/Département de police de Columbus)

Un juge de l’Alabama a rendu une ordonnance de silence sur l’affaire, empêchant les procureurs et les enquêteurs de partager des détails supplémentaires, qui devraient être horribles, avec les médias.

Le shérif Taylor avait précédemment déclaré que Siple et Williams se connaissaient avant le meurtre – et que les enquêteurs avaient trouvé des preuves d’abus sexuels sur des enfants sur les lieux du crime.

Les archives judiciaires de l’Alabama montrent également que Siple avait également deux affaires de maltraitance d’enfants en instance. Elle a été accusée d’avoir fumé de la marijuana alors qu’elle était enceinte d’un autre enfant en 2018, un crime. En 2019, elle a de nouveau été inculpée de crime de mise en danger chimique d’un mineur après avoir prétendument exposé l’un de ses enfants à la drogue.

Williams avait été acquitté des accusations de maltraitance d’enfants dans l’État de Cotton en 2012. L’issue d’une autre affaire de maltraitance d’enfants en Géorgie n’était pas claire dans l’immédiat. Les archives de l’État montrent qu’un homme du même nom a des accusations en instance pour coups et blessures présumés et cruauté envers les enfants en lien avec un incident survenu en août 2021.