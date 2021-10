L’enquête sur l’équipe de football de Washington creuse de plus en plus de saletés

La semaine dernière, l’enquête de la NFL sur l’équipe de football de Washington s’était concentrée sur les courriels de Jon Gruden à l’ancien président Bruce Allen, qui ont finalement conduit à la démission de l’entraîneur des Raiders. Cependant, maintenant plus de détails émergent de la correspondance qui a traversé le compte d’Allen alors que la ligue enquête sur les plaintes de harcèlement sexuel déposées par d’anciens employés. Ces nouveaux détails concernent la NFL elle-même.

Jeudi soir, le New York Times a publié un troisième article sur les détails de l’enquête de la NFL, centré sur l’exécutif Jeff Pash. L’avocat général de la NFL, il est logique que la représentation légale de la ligue soit en contact avec Allen au fil des ans, mais la nature de leurs conversations était bien au-delà de l’ordinaire.

Voici un aperçu des incidents les plus incendiaires :

Pash et Allen se sont moqués des efforts de diversité de la ligue

En 2016, Allen s’est plaint à Pash de la décision de la NFL d’embaucher Jocelyn Moore, un démocrate noir, pour être le représentant du lobbying de la ligue à Washington. Dans un e-mail à Pash, Allen a écrit :

« Curieux, y a-t-il une règle contre l’embauche de libertaires, d’indépendants ou même d’un républicain ? » Ce à quoi Pash a répondu : « Non, mais cela peut parfois ressembler à cela ! » Dans ce même échange, Allen a suggéré en plaisantant de mettre en œuvre une «règle Lincoln» en plus de la «règle Rooney» de la NFL, qui oblige les minorités à avoir la possibilité de passer des entretiens pour des postes d’entraîneur. Il est présumé qu’Allen disait que plus de républicains devaient être embauchés par la ligue.

À une autre occasion, le couple a discuté des efforts de la ligue pour commercialiser la NFL auprès des communautés Latinx. Allen a envoyé à Pash un lien vers une chanson qui, selon lui, plairait aux fans latinos, à laquelle Pash a fait remarquer « Je ne suis pas sûr que cette chanson sera aussi populaire après la construction du mur. »

Pash a annulé les amendes infligées à Washington

En 2013, l’entraîneur-chef de l’époque, Mike Shanahan, a trafiqué un rapport de blessure et l’équipe de football de Washington a reçu une amende de 15 000 $ en conséquence. Peu de temps après qu’Allen ait envoyé un courriel à Pash disant que l’amende était « BS », l’avocat a répondu que l’équipe n’avait pas besoin de payer l’amende, ou « ou tout autre montant concernant cette affaire et vous devriez considérer que l’amende doit être annulée dans son intégralité. »

On ne sait pas pourquoi Pash a supprimé l’amende contre l’organisation, mais cela a nécessité l’annulation de son propre département. Nous savons également qu’Allen et Pash étaient extrêmement proches du travail, Pash donnant de l’argent à la campagne électorale du frère d’Allen et (je suppose) appréciant en plaisantant Allen lui offrant une carte VIP Hooters.

Pash tenait régulièrement Allen au courant des enquêtes

Lorsque Washington faisait l’objet d’une enquête en 2018 dans le cadre du scandale de harcèlement sexuel des pom-pom girls, Pash a gardé le prix Allen de l’endroit où en était le processus. À un moment donné, il a déclaré que le problème était en cours de discussion en interne, tout en ajoutant que quel que soit le résultat, il ne considérerait pas Allen différemment.

À une autre occasion, il a été signalé que certaines équipes pourraient être pénalisées pour avoir enfreint les règles de la ligue sur les signatures d’agents libres. Allen a demandé s’il était impliqué, Pash lui disant que c’était une autre équipe qui avait des ennuis, pas lui.

Comment la NFL a-t-elle réagi ?

Le Times a contacté la NFL pour obtenir des commentaires à la suite de son enquête et a reçu la réponse suivante du vice-président exécutif de la communication, Jeff Miller :

« La communication entre les employés du bureau de la ligue et les dirigeants des clubs se fait quotidiennement. Jeff Pash est un dirigeant de la NFL respecté et de haut niveau. Tout effort pour présenter ces e-mails comme inappropriés est soit trompeur, soit manifestement faux. »

Ainsi, du point de vue de la ligue, il est approprié d’informer une organisation d’enquêtes, d’annuler les amendes apparemment dues à l’amitié et de déplorer l’embauche d’une femme de couleur à un poste d’influence.

C’est la partie émergée de l’iceberg, et plus de détails de cette enquête sont encore à venir.