La plus grande actualité des médias sociaux de la semaine a été « The Facebook Files », une sélection de documents internes révélant diverses enquêtes sur les impacts sociétaux de The Social Network, comme le rapporte le Wall Street Journal.

La série complète des fichiers Facebook est disponible ici et vaut la peine d’être lue pour toute personne intéressée par les impacts des médias sociaux au sens large, mais en résumé, les principales découvertes des rapports sont :

Facebook a mis en place un système qui soumet les utilisateurs de haut niveau à un processus d’examen différent de celui des utilisateurs réguliers Des études commandées par Facebook ont ​​montré à plusieurs reprises qu’Instagram peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale des utilisateurs. angoisse sur la plate-forme, division en fait accrue Facebook ne fait pas assez pour remédier aux dommages potentiels qu’il cause dans les pays en développement Les militants anti-vaccins ont utilisé Facebook pour semer le doute et répandre la peur concernant le déploiement du vaccin COVID-19

Aucune de ces révélations en soi n’est connue – tous ceux qui ont fait des recherches sur Facebook et ses algorithmes seraient conscients des dommages qu’il peut et a causés au fil du temps, et Facebook lui-même a déclaré qu’il abordait tous ces éléments, et faire évoluer ses outils en fonction de ses constats internes.

Mais ce qui est intéressant à propos des fichiers Facebook, c’est la révélation de ce que Facebook lui-même sait réellement et de ce que ses propres données ont montré en ce qui concerne ces impacts, ce qui suggère également qu’il pourrait faire plus pour y remédier.

Est-ce qu’il hésite en raison d’inquiétudes sur les impacts commerciaux? C’est le résultat de l’enquête du WSJ, que Facebook sait que cela cause des dommages sociétaux généralisés et amplifie les éléments négatifs, mais il a été lent à agir car cela pourrait nuire à l’utilisation.

Par exemple, selon les documents divulgués, Facebook a mis en œuvre sa mise à jour de l’algorithme de fil d’actualité « Friends and Family » en 2018 afin d’amplifier l’engagement entre les utilisateurs et de réduire les discussions politiques, qui étaient devenues un élément de plus en plus conflictuel dans l’application. Facebook l’a fait en attribuant des points pour différents types d’engagement avec les publications.

Comme vous pouvez le voir dans cet aperçu, les likes ont reçu 1 point chacun, les autres types de réactions recueillant 5 points, ainsi que les re-partages, tandis que les commentaires ont généré une valeur beaucoup plus élevée, les commentaires « significatifs » gagnant 30 points (les commentaires non significatifs ont été vaut 15 points). Plus la valeur totale de chaque publication est élevée, plus il est probable qu’elle ait une plus grande portée, car Facebook a utilisé ce score pour déterminer la pertinence accrue entre les connexions.

L’idée était que cela inciterait à plus de discussions, mais comme vous pouvez l’imaginer, la mise à jour a plutôt incité plus d’éditeurs et de médias à partager des publications de plus en plus conflictuelles et chargées d’émotion, afin d’inciter plus de commentaires et de réactions, et d’obtenir des scores de partage plus élevés pour leur contenu. Les likes n’étaient plus le moteur principal, le changement de Facebook a rendu les commentaires et les réactions (comme “En colère”) beaucoup plus précieux, donc susciter une discussion sur les tendances politiques est devenu plus important et a exposé plus d’utilisateurs à ce contenu dans leurs flux.

Ce qui met en évidence un autre des problèmes fondamentaux de Facebook, à savoir qu’il amplifie l’exposition à des opinions politiques que vous n’avez peut-être jamais connues. Vous n’avez peut-être pas, par exemple, la moindre idée que votre ancien collègue est également un théoricien du complot de la terre plate, mais Facebook vous le montre, ce qui, inévitablement, pousse chaque personne davantage pour ou contre chaque problème, incitant essentiellement plus de personnes à prendre parti. .

Facebook savait que cela se produisait, que le changement provoquait une division et une dispute accrues, ses recherches internes l’ont montré. Mais a-t-il fait marche arrière sur sa décision ?

Selon le WSJ, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a encore une fois résisté aux appels à changer de cap avec l’algorithme, car la mise à jour avait suscité davantage de commentaires, répondant à une baisse à plus long terme de l’engagement dans l’application.

Étant donné que Facebook est utilisé par quelque 2,9 milliards de personnes et a sans doute la plus grande influence de toutes les plateformes de l’histoire, des informations comme celle-ci sont une préoccupation majeure, car elles suggèrent que Facebook a activement pris des décisions commerciales sur des questions liées aux dommages sociétaux. Ce qui, encore une fois, n’est pas une surprise majeure – Facebook est, après tout, une entreprise lucrative. Mais l’influence et le pouvoir de la plate-forme pour guider les tendances du monde réel sont trop importants pour ignorer de tels impacts – et ce n’est qu’un des exemples mis en évidence dans les rapports du WSJ.

D’autres révélations concernent l’impact d’Instagram sur les jeunes utilisateurs :

« 32 % des adolescentes ont déclaré que lorsqu’elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir plus mal […] Les adolescents blâment Instagram pour l’augmentation du taux d’anxiété et de dépression. Cette réaction a été spontanée et cohérente dans tous les groupes. »

Instagram fait plus pour offrir plus de protection et de soutien au fil du temps, mais encore une fois, l’impact, l’effet réel ici est important.

Ensuite, il y a la façon dont la plate-forme influence les réponses des gens aux événements clés de l’actualité, comme, par exemple, le déploiement du vaccin COVID-19.

« 41 % des commentaires sur les publications en anglais concernant les vaccins risquaient de décourager les vaccinations. Les utilisateurs voyaient des commentaires sur les publications liées aux vaccins 775 millions de fois par jour, et les chercheurs de Facebook craignaient que la grande proportion de commentaires négatifs puisse influencer les perceptions de la sécurité du vaccin.

Contrairement à la plupart des autres entreprises, les décisions de Facebook peuvent modifier considérablement la perception du public et entraîner des dommages réels, à une échelle massive.

Encore une fois, nous le savons, mais maintenant nous savons aussi que Facebook le sait aussi.

La préoccupation, à l’avenir, est de savoir comment elle agira pour y remédier, et si l’approche qu’elle a adoptée jusqu’à présent, en s’efforçant de garder de telles révélations du public, et même en laissant des changements nuisibles en place pour promouvoir ses intérêts commerciaux, sera de savoir comment il continue de fonctionner.

Nous n’avons aucune idée du fonctionnement de Facebook, car ce n’est pas un service public. Mais en même temps, c’est vraiment le cas. Quelque 70 % des Américains comptent désormais sur la plate-forme pour le contenu de l’actualité et, comme le montrent ces informations, elle est devenue une source d’influence clé à bien des égards.

Mais en même temps, Facebook est une entreprise. Son intention est de gagner de l’argent, et cela jouera toujours un rôle clé dans sa réflexion.

Est-ce une voie à suivre durable pour une plate-forme aussi massive, d’autant plus qu’elle continue de s’étendre dans de nouvelles régions en développement et dans des technologies plus immersives ?

Les fichiers Facebook soulèvent des questions clés, pour lesquelles nous n’avons pas encore de vraies réponses.

Vous pouvez lire la série complète « Fichiers Facebook » du Wall Street Journal ici.