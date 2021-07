L’enquêteur de Chauncey Billups, Dave Hallman, pourrait avoir des tweets suspects 10z viral

L’ancien enquêteur du FBI, Dave Hallman, a été embauché par les Portland Trail Blazers pour enquêter sur les allégations de viol de 1997 contre l’entraîneur-chef nouvellement embauché Chauncey Billups. Cependant, Hallman semble également avoir un caractère discutable.

Comme Internet le fait si bien, il a trouvé un compte Twitter qui semble appartenir à Hallman. Beaucoup de ses tweets sont discutables, y compris un retweet qui contient une rhétorique anti-gay.

seria o estopim para a demissão.

Essa matéria também envolveu o nome do investigateur contratado pelo Olshey, Dave Hallman, um ex-agent do Exército que retweeta posts ultraconservadores, transfóbicos e pornografia explicita na sua conta do Twitter. pic.twitter.com/VtaXhf5NxP

