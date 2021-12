« L’enregistrement des logements dans la ville de Mumbai diminue de 52 % en décembre ; jusqu’à 70 pc pour 2021 complet’

Le nombre total d’enregistrements en 2021 était supérieur de 70 % en glissement annuel (en glissement annuel) à 2020 et de 45 % supérieur à l’année pré-pandémique de 2019, a-t-il ajouté.

L’enregistrement des logements dans la région municipale de Mumbai a chuté de 52% en glissement annuel à 9 320 unités en décembre sur une base plus élevée, mais les chiffres ont bondi de 70% au cours de l’année civile 2021 à 1 11 552 unités, selon Knight Frank. Inde.

Le nombre d’inscriptions pour l’année 2021 est le plus élevé depuis une décennie.

L’immatriculation des logements s’élevait à 19 581 unités en décembre 2020, en raison de la baisse des droits de timbre.

Au cours de l’année dernière, 65 633 logements ont été enregistrés.

Les données d’enregistrement concernent les transactions effectuées sur les marchés résidentiels primaire et secondaire (revente).

« La ville de Mumbai (région MCGM) a enregistré un total d’enregistrements de vente de propriétés de 111 552 en 2021 », a déclaré Knight Frank.

Le nombre total d’enregistrements en 2021 était supérieur de 70 % en glissement annuel (en glissement annuel) à 2020 et de 45 % supérieur à l’année pré-pandémique de 2019, a-t-il ajouté.

Le président et directeur général de Knight Frank India, Shishir Baijal, a déclaré : « La dynamique des ventes à Mumbai continue de maintenir son rythme jusqu’au dernier jour de l’année. Ce qui a commencé comme une croissance induite par la sop, la tendance des ventes dans la ville est maintenant arrivée à une certaine phase de stabilité et même de maturité.

Bien qu’il s’agisse du marché le plus cher, il a déclaré que des facteurs tels que des valeurs en capital plus faibles et des taux d’intérêt décennaux des prêts immobiliers bas ont rendu Mumbai plus abordable que les années précédentes.

Commentant les inscriptions, Amit Goyal, PDG d’India Sotheby’s International Realty, a déclaré : « Ces chiffres solides reflètent l’humeur confiante des acheteurs de maison.

« Alors que les trois premiers mois de l’année ont été marqués par des transactions importantes à Mumbai grâce à l’exemption des droits de timbre par le gouvernement, le reste de l’année a été dynamique en raison de plusieurs facteurs : taux de prêt immobilier bas, demande refoulée et désir de passer à des maisons plus grandes », a-t-il déclaré.

Goyal s’attend à ce que la demande s’améliore encore en 2022.

Le directeur de S Raheja Realty, Ram Raheja, a déclaré: « Les performances constantes depuis 2020 reflètent que la demande croissante des acheteurs de maison n’était pas un pic temporaire. »

Mumbai a exceptionnellement bien performé avec davantage de gardiens de clôture et des acheteurs existants à la recherche d’espaces plus grands, a-t-il ajouté.

Macrotech Developers (groupe Lodha), Godrej Properties, Oberoi Realty, Hiranandani group, Kalpataru Ltd, Tata Housing, Shapoorji Pallonji, Piramal Realty, Mahindra Lifespace Developers, Rustomjee group et K Raheja group sont des acteurs majeurs du marché de Mumbai.

Le groupe Prestige basé à Bengaluru et Puravankara Ltd sont également entrés sur le marché de Mumbai.

