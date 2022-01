L’enregistrement des maisons à Kolkata a baissé de 10 % en décembre ; jusqu’à 64pc en 2021: Rapport

L’enregistrement des logements en décembre 2020 s’élevait à 4 422 unités. Au cours de toute l’année dernière, jusqu’à 44 940 unités ont été enregistrées, contre 27 328 unités au cours de l’année civile 2020.

L’enregistrement des logements dans la région de Calcutta a chuté de 10 % en décembre à 3 968 unités, mais le nombre a augmenté de 64 % au cours de la dernière année civile pour atteindre près de 45 000 unités, selon Knight Frank. L’enregistrement des maisons en décembre 2020 s’élevait à 4 422 unités. Au cours de toute l’année dernière, jusqu’à 44 940 unités ont été enregistrées, contre 27 328 unités au cours de l’année civile 2020.

Le consultant a noté que 56% de ces unités ont été enregistrées depuis l’introduction de la réduction des droits de timbre en juillet 2021. Les données d’enregistrement concernent les documents de vente résidentiels enregistrés et incluent les transactions sur le marché primaire et secondaire. La remise des droits de timbre a ressuscité le secteur immobilier résidentiel de Kolkata au second semestre alors que la ville luttait contre les incertitudes économiques induites par le COVID-19 », a déclaré Knight Frank dans un communiqué.

Le président et directeur général de Knight Frank India, Shishir Baijal, a déclaré que le régime de droits de timbre inférieur prend fin ce mois-ci. Sur un numéro d’enregistrement plus élevé, Amit Goyal, PDG d’India Sotheby’s International Realty, a déclaré la réduction du droit de timbre par le gouvernement du Bengale occidental l’année dernière, associée à des taux de prêt immobilier bas, des marchés boursiers toujours élevés et une demande refoulée ont été les catalyseurs de l’augmentation de la demande et des transactions à Kolkata.

« Non seulement dans le segment abordable, nous avons également assisté à une augmentation significative d’environ 30 % de la demande de propriétés haut de gamme et de luxe », a déclaré Goyal. pieds ont chuté de 32 pour cent à 11 268 unités en 2021 par rapport à 16 688 unités l’année précédente. a été multiplié par trois à 12 697 unités contre 3 853 unités.

La pandémie a rendu les appartements plus grands préférables parmi les acheteurs de maison à travers l’Inde et la même tendance se joue également dans le Grand Kolkata. tandis que la partie nord de la ville comptait 31 pour cent des inscriptions totales.

Le directeur général et PDG d’Emami Realty, Nitesh Kumar, a déclaré : « Il y a eu une augmentation du nombre d’enregistrements de propriétés de luxe et de maisons autonomes à Kolkata. Kolkata a connu une augmentation significative des enregistrements en raison de l’extension des droits de timbre et des réductions des taux circulaires. « Les Indiens non-résidents investissent également à Kolkata, a-t-il déclaré, et espèrent que la tendance se poursuivra à l’avenir.

