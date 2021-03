L’enregistrement des MPME franchit la barre des 25 lakh sur le portail Udyam du gouvernement Modi; croît de 130% en près de cinq mois

RBI avait publié une circulaire en août de l’année dernière pour plus de clarté sur l’enregistrement des entreprises existantes en vertu de la partie II de l’EM et / ou du mémorandum Udyog Aadhaar (UAM).

Technologie pour les MPME: Le nouveau portail sans papier du gouvernement Modi pour faciliter l’enregistrement des MPME – Udyam Registration, lancé le 1er juillet 2020, a franchi la barre des 25 lakh d’enregistrement. Au 22 mars 2021, le portail avait enregistré 25,07,112 MPME. Cela représentait près de 130% par rapport à plus de 11 MPME enregistrées lakh au 7 novembre 2020, selon les données du ministère des MPME. Les données ont été partagées par le ministre des MPME Nitin Gadkari dans une réponse écrite à une question dans le Rajya Sabha récemment. L’enregistrement Udyam a été intégré au Conseil central des impôts directs et aux réseaux de la TPS ainsi qu’au portail des marchés publics Government e-Marketplace pour l’enregistrement numérique de bout en bout par les MPME.

Surtout, la Banque de réserve de l’Inde avait publié une circulaire en août de l’année dernière pour plus de clarté sur l’enregistrement des entreprises existantes dans le cadre du mémorandum sur les entrepreneurs (EM) partie II et / ou du mémorandum Udyog Aadhaar (UAM). La banque centrale avait déclaré que les ME existants partie II et / ou les UAM des MPME obtenus avant le 30 juin 2020 resteraient valables jusqu’au 31 mars 2021. Selon le ministère, les entreprises avaient demandé des précisions sur le maintien des enregistrements existants. valable après la notification du gouvernement du 26 juin 2020 sur la classification des MPME conformément à la nouvelle définition et spécification du formulaire et de la procédure d’enregistrement à compter du 1er juillet 2020.

Pour s’inscrire sur le portail Udyam, les MPME ne sont pas tenues de télécharger des documents ou des preuves à l’exception du numéro Aadhaar pour l’enregistrement. Le gouvernement a également organisé un système de guichet unique dans les salles de contrôle des champions, qui sont installées dans les instituts de développement des MPME à travers l’Inde, et dans les centres industriels de district pour faciliter le processus. «Le portail aidera le gouvernement à identifier les bénéficiaires potentiels de divers programmes et packages annoncés pour les MPME tels que le crédit sans garantie, la dette subordonnée pour les MPME en difficulté, etc., et leur transmettra ces avantages directement. Cela permettra également d’économiser du temps et de l’argent pour les petites entreprises », a déclaré Sanjiv Layek, secrétaire exécutif de l’Association mondiale pour les petites et moyennes entreprises (WASME) à Financial Express Online.

