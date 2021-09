L’enregistrement d’une chanson “inédite” de John Lennon mise aux enchères

Cassette avec une chanson inédite de Lennon mise aux enchères 1:04

. – Au milieu de plus de 100 peintures et sculptures en vente aux enchères à Copenhague, au Danemark, se trouve un morceau inhabituel de souvenirs pop : une cassette perdue depuis longtemps contenant une chanson inédite de John Lennon.

Il devrait rapporter jusqu’à 300 000 couronnes danoises (47 000 $) lors de la vente de mardi.

La cassette blanche comprend également des interviews du chanteur des Beatles et de sa femme Yoko Ono, et est accompagnée d’une série de photographies datant de 1970.

Les quatre intervieweurs, alors écoliers de 16 ans, ont mis la cassette en vente plus de 50 ans après son enregistrement, selon la maison de vente aux enchères Bruun Rasmussen. À l’époque, Lennon et Ono rendaient visite à Thy dans le Jutland, au Danemark, pour résoudre un conflit de garde entre Ono et son ex-mari au sujet de leur fille Kyoko, qui est également sur les photos.

Les quatre jeunes hommes, qui aidaient à produire le magazine de l’école, ont été autorisés à sauter les cours dans l’espoir d’obtenir une interview avec Lennon et Ono, a indiqué la maison de vente aux enchères. Le 5 janvier 1970, ils ont eu accès à une petite conférence de presse, avec un petit groupe de journalistes, où ils ont posé des questions sur le mouvement pour la paix et la carrière musicale de Lennon. (À l’époque, Lennon poursuivait une carrière solo après la sortie de “Abbey Road” des Beatles l’année précédente).

L’enregistrement de 33 minutes comprend également une performance impromptue, après qu’un des garçons ait demandé à Lennon s’il pouvait jouer quelque chose pour eux. Le Beatle a chanté “Give Peace a Chance”, qui a été interprété pour la première fois lors de la célèbre manifestation “Bed-in” du couple à Montréal en 1969, avant de jouer une chanson inédite, “Radio Peace”.

Écrit pour accompagner un projet de station de radio à Amsterdam du même nom, “Radio Peace” peut être “considéré comme une sorte de sœur cadette” de “Give Peace a Chance”, a déclaré la maison de vente aux enchères. Mais la station de radio n’a jamais été diffusée et la chanson n’a jamais été publiée.

Ailleurs dans l’enregistrement, l’un des quatre intervieweurs, Karsten Højen, peut être entendu demander ce que les jeunes peuvent faire pour défendre le mouvement anti-guerre, auquel Lennon et Ono ont suggéré d’utiliser des affiches et d’organiser des événements promouvant des messages de paix. À un moment donné, Lennon et Ono ont également été convaincus de danser autour du sapin de Noël pendant que tout le monde chantait un chant de Noël danois.

Sur les photos prises par le camarade de classe de Højen, Jesper Jungersen, Lennon avec ses lunettes rondes emblématiques et ses longues tresses est vu aux côtés d’Ono, qui est vêtu de noir. Dans une autre image, le couple est blotti sur un canapé rouge à côté de Kyoko devant les décorations de Noël.

“L’expérience a eu un impact énorme sur nos vies”, est cité Højen dans le catalogue de vente aux enchères : “À l’époque, nous n’étions pas aussi préoccupés par les personnes célèbres que les jeunes d’aujourd’hui. Au lieu de cela, nous avons vu John Lennon et Yoko Ono comme une sorte des prophètes politiques et des symboles de paix.

“Nous partageons avec eux un destin commun concernant la musique et l’idéologie progressiste de la paix. Les deux célébrités ont façonné notre génération et l’ensemble du mouvement contre-culturel.”

Par coïncidence apparente, une autre série d’enregistrements rares d’entretiens avec Lennon et Ono sera également mise aux enchères mardi. Enregistrées en 1969 et 1970, les interviews, menées par le célèbre intervieweur canadien Ken Zeilig, pourraient rapporter 30 000 £ (41 000 $) lorsqu’elles seront mises aux enchères au Royaume-Uni.

Couvrant 12 bandes et plus de 90 minutes, les enregistrements approfondissent les détails de scènes de “Abbey Road”, le mouvement War is Over et les protestations de Lennon contre l’exécution du meurtrier condamné James Hanratty.

La plupart des interviews étaient “inouïes auparavant”, selon Omega Auctions, qui a décrit la collection comme “une archive d’interviews vraiment unique et inspirante (qui) mérite d’être entendue par tous ceux qui aiment les Beatles et John. Lennon”.