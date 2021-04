L’enregistrement sur CoWIN est obligatoire pour les personnes entre 18 et 45 ans pour se faire vacciner

À partir du 1er mai, le système actuel de centres de vaccination privés contre le COVID-19 recevant des doses du gouvernement et facturant jusqu’à Rs 250 par dose aux personnes cessera d’exister et les hôpitaux privés s’approvisionneront directement auprès des fabricants de vaccins.

S’enregistrer sur le portail Web CoWIN et prendre un rendez-vous pour obtenir un vaccin contre le COVID-19 serait obligatoire pour les personnes âgées de 18 à 45 ans, car les visites sans rendez-vous ne seront pas autorisées dans un premier temps, ont déclaré dimanche des sources officielles.

Les personnes de plus de 45 ans peuvent toujours bénéficier de l’enregistrement sur place pour se faire vacciner, ont-ils déclaré.

Alors que l’Inde est témoin d’une augmentation soudaine des cas de coronavirus, elle a décidé de permettre à toutes les personnes de plus de 18 ans de se faire vacciner à partir du 1er mai.

«Une demande accrue est attendue une fois la vaccination ouverte à tous. Aux fins du contrôle des foules, l’inscription sur le portail CoWIN et la prise de rendez-vous pour se faire vacciner seront obligatoires pour les personnes âgées de 18 à 45 ans. Les entrées ne seront pas autorisées au début afin qu’il n’y ait pas de chaos », a déclaré un responsable.

L’inscription à la vaccination pour toutes les personnes âgées de plus de 18 ans débutera sur la plate-forme CoWIN et sur l’application Aarogya Setu à partir du 28 avril. Le processus de vaccination et les documents à fournir pour obtenir le vaccin restent les mêmes.

Selon la tarification libéralisée et la stratégie nationale de vaccination contre le COVID-19 accélérée, la vaccination contre le COVID-19 continuera d’être gratuite pour les groupes de population éligibles comprenant les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne et la population de plus de 45 ans dans les centres de vaccination gouvernementaux qui reçoivent des doses du Centre. .

Les fabricants de vaccins feraient une déclaration préalable du prix de l’approvisionnement de 50 pour cent qui serait disponible pour les gouvernements des États sur le marché libre avant le 1er mai. Sur la base de ce prix, les États, les hôpitaux privés et les établissements industriels peuvent se procurer des doses de vaccin auprès des fabricants.

Les hôpitaux privés devraient s’approvisionner en vaccin COVID-19 exclusivement à partir de l’approvisionnement de 50 pour cent réservé, autre que le canal du gouvernement indien.

«Si le Centre a libéralisé la politique de vaccination, cela ne signifie pas que les vaccins seront vendus dans les pharmaciens ou les pharmacies sur le marché libre», avait précisé mercredi le secrétaire à la Santé Rajesh Bhushan.

Le prix facturé pour la vaccination par les hôpitaux privés serait surveillé, a-t-il dit, ajoutant que «la dispense actuelle où les centres de vaccination COVID privés reçoivent des doses du gouvernement et peuvent facturer jusqu’à Rs 250 par dose cessera d’exister.»

Les fabricants de vaccins fourniraient 50 pour cent des doses mensuelles libérées par le Laboratoire central des médicaments (CDL) au Centre et seraient libres de fournir le reste aux gouvernements des États.

Toutes les vaccinations feront partie du programme national de vaccination, seront capturées sur la plate-forme CoWIN avec les stocks et le prix par vaccination applicables dans tous les centres de vaccination, seront conformes aux événements indésirables suite à la gestion et à la notification de la vaccination, et à toutes les autres normes prescrites.

