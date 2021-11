L’enseignante retourne dans sa classe juste un jour après l’opération d’une tumeur au cerveau

Katherine était déterminée à voir ses étudiants depuis son lit d’hôpital (Photo: Katherine Meucci / SWNS)

Une enseignante a retrouvé ses élèves 24 heures seulement après une opération au cerveau pour retirer une tumeur.

Bien que les médecins aient déclaré que la tumeur au cerveau était probablement « bénigne », Katherine Meucci a subi la procédure pour l’enlever le plus rapidement possible.

Mais la femme de 39 ans – qui enseigne à l’école élémentaire Benjamin Franklin depuis sept ans – était déterminée à ne pas laisser la chirurgie interférer avec son travail.

Juste un jour après son opération, le 14 octobre, Katherine a organisé un Facebook Live pour lire une histoire via un lien vidéo à ses étudiants, depuis son lit d’hôpital.

Elle leur a lu une histoire (Photo : Katherine Meucci / SWNS)

Katherine, de Pittsburgh, a créé le groupe Facebook fermé Franklin Bedtime Stories il y a quelques années – afin que les étudiants et les enseignants puissent lire des contes à l’heure du coucher aux autres membres de l’école.

Le lendemain de son opération, l’enseignante a lu M. Walker Steps Out de Lisa Graff et a rassuré ses élèves de quatrième année qu’elle retournerait à l’école dès que possible.

Katherine s’est fait enlever une tumeur au cerveau (Photo: Katherine Meucci / SWNS)



Elle a parlé aux étudiants via un lien vidéo (Photo: Katherine Meucci / SWNS)

Katherine a également expliqué son apparence aux jeunes.

Dans la vidéo, elle a déclaré: « Je suis désolée si j’ai l’air un peu bizarre.

«J’ai cet œil au beurre noir juste ici parce qu’ils m’ont ouvert la tête ici pour retirer ma tumeur au cerveau.

«Vous êtes mes amis et vous êtes une partie importante de notre communauté scolaire.

« J’ai l’air un peu génial, mais je voulais que vous voyiez et sachiez que je vais bien. »

Katherine a dit à sa classe qu’elle reviendrait dès que possible (Photo: Katherine Meucci / SWNS)

La devise de Katherine depuis qu’elle a commencé à enseigner il y a 17 ans est « forte et courageuse » – elle tenait donc à montrer à ses élèves qu’elle s’en tenait à ses paroles.

Les médecins pensent également qu’ils ont pu retirer toute la tumeur le 13 octobre, ce qui signifie que Katherine devrait être de retour dans sa classe (en chair et en os) très bientôt.

