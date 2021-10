L’enseignante Victoria Weiss a donné du cannabis comestible à une étudiante : le shérif

Une enseignante d’une école primaire de Caroline du Sud a été arrêtée après que les autorités eurent déclaré qu’elle avait des « Stoney Patch Kids » infusés de marijuana dans une boîte pleine de bonbons utilisés pour récompenser les élèves de sa classe.

Victoria Farish Weiss, 27 ans, qui a enseigné à l’école élémentaire de Rocky Creek, s’est rendue aux députés du bureau du shérif du comté de Lexington vendredi matin après avoir été inculpée d’un chef de possession d’un médicament de l’annexe I, a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué de presse.

Weiss aurait apporté un grand sac de bonbons mélangés dans sa classe qu’elle aurait acheté au magasin général Dollar pour le remettre à ses élèves en tant que prix pour un assortiment d’activités. Le 23 septembre, elle a permis à deux enfants de remporter un prix dans la boîte de bonbons. Selon le bureau du shérif, un étudiant a attrapé une sucette « Dum Dum » tandis que l’autre a pris un paquet de bonbons appelé « Stoney Patch Kids ». Stoney Patch Kids est un bonbon gommeux infusé de THC qui ressemble remarquablement à «Sour Patch Kids» en termes d’emballage et d’apparence.

« Les produits comestibles à la marijuana sont des produits alimentaires à base de cannabis. Ils se présentent sous de nombreuses formes, mais les articles dans ce cas étaient des bonbons », shérif du comté de Lexington Jay Koon dit dans un communiqué. « Ils sont souvent emballés dans des emballages et des sacs avec des logos et des couleurs qui ressemblent aux marques de bonbons traditionnelles. Bien qu’ils soient disponibles dans d’autres États et en ligne, ils sont illégaux en Caroline du Sud.

Le bureau du shérif a déclaré que Weiss avait remarqué que l’étudiant avait attrapé les aliments à base de marijuana et les avait pris à l’enfant, lui disant de prendre un autre bonbon. Cependant, il y avait apparemment plus d’un paquet de Stoney Patch Kids dans la boîte de prix de Weiss, car l’enfant pouvait toujours quitter la salle de classe avec les bonbons illégaux.

« Nous nous sommes impliqués dans cette affaire le 23 septembre après avoir appris qu’un élève de l’école primaire de Rocky Creek avait choisi un paquet de produits comestibles à base de marijuana dans une boîte pleine de bonbons que Weiss utilisait pour récompenser les élèves », a déclaré Koon. « Les détectives ont confirmé lors des entretiens que Weiss avait pris le paquet de produits comestibles de l’étudiant et lui avait dit de choisir autre chose dans la boîte. L’étudiant est retourné à la boîte et a attrapé un autre paquet de produits comestibles.

Après la fin des cours, l’élève a apporté les bonbons avec lui à un programme de garderie après l’école et a demandé à l’un des enseignants s’ils pouvaient l’aider à ouvrir le paquet, selon un rapport de la filiale de Columbia NBC WIS-TV. L’enseignant aurait réalisé que le paquet n’était pas en réalité Sour Patch Kids, a découvert où l’élève était entré en possession des bonbons et a contacté l’école.

Selon WIS, le directeur adjoint de Rocky Creek Elementary s’est ensuite rendu dans la classe de Weiss et a fouillé la boîte de bonbons où il a découvert au moins un emballage supplémentaire de bonbons infusés au THC. La police aurait décrit Weiss comme «hystérique» lors de son interaction avec le directeur adjoint.

Les députés ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Weiss le lendemain, où les enquêteurs ont signalé avoir trouvé « des paquets de produits comestibles similaires à ceux que l’étudiant a récupérés dans la boîte de la classe de Weiss », a déclaré Koon.

Lexington School District One a publié une déclaration disant que Weiss n’était plus employé par le district depuis le 13 octobre.

« La sécurité de nos élèves est notre priorité absolue », a déclaré le surintendant, le Dr Greg Little. « Il est inacceptable qu’un membre du personnel menace potentiellement le bien-être d’un enfant. Nous continuerons à travailler pour que tous nos enfants aient un environnement sûr pour apprendre et grandir. Rocky Creek Elementary a une excellente réputation qui ne sera pas ternie par les actions d’une seule personne.

Weiss a été détenu au centre de détention du comté de Lexington et libéré sous caution personnelle.

