L’enseignement à domicile est en plein essor, et en particulier dans les foyers, la gauche peut être troublée ⋆ 10z viral

par Brandon Morse, Lew Rockwell :

La pandémie de COVID-19 a entraîné une myriade de conséquences pour notre société, mais tous les effets n’ont pas été négatifs. L’un de ces résultats a été une augmentation spectaculaire de l’enseignement à domicile, et en particulier dans les ménages que la gauche n’aime peut-être pas.

Selon l’Associated Press, les parents ont pris en main l’éducation de leurs enfants et ont constaté que leurs enfants semblaient avoir de bien meilleurs résultats sous leur propre tutelle que sous celle du système scolaire public. L’augmentation elle-même a été confirmée par le US Census Bureau qui a signalé que l’enseignement à domicile avait plus que doublé entre mars et septembre 2020, passant de 5,4% à 11%.

Le plus gros saut de tous ? L’AP a rapporté que les ménages noirs sont passés du chiffre simple au double. De plus, certains sont motivés par un raisonnement religieux :

Les ménages noirs ont connu le plus grand bond; leur taux d’enseignement à domicile est passé de 3,3 % au printemps 2020 à 16,1 % à l’automne. Les parents de l’un de ces ménages, Arlena et Robert Brown d’Austin, au Texas, avaient trois enfants à l’école primaire lorsque la pandémie s’est installée. Après avoir expérimenté l’apprentissage virtuel, le couple a choisi d’essayer l’enseignement à domicile avec un programme d’études catholique fourni par Seton Home Study School, qui dessert environ 16 000 étudiants dans tout le pays. Les Brown prévoient de poursuivre l’enseignement à domicile pour l’année à venir, reconnaissants de pouvoir adapter le programme aux besoins particuliers de leurs enfants. Jacoby, 11 ans, a reçu un diagnostic de narcolepsie et a parfois besoin de siestes pendant la journée ; Riley, 10 ans, a été testé comme doué pour les études ; Felicity, 9 ans, a un trouble d’apprentissage. « Je ne voulais pas que mes enfants deviennent une statistique et n’atteignent pas leur plein potentiel », a déclaré Robert Brown, un ancien enseignant qui fait maintenant de la consultation. “Et nous voulions qu’ils aient une compréhension très solide de leur foi.”

Un autre parent d’un foyer noir, Angela Valentine, a ressenti le besoin de continuer à scolariser son enfant à la maison car son fils, Dorian, était le seul enfant noir dans une école. L’isolement qu’il vivait lui arrivait et elle lui apprend maintenant l’histoire et la culture des Noirs tout en scolarisant à la maison.

« J’ai ressenti le fardeau de faire le changement, de m’assurer que nous faisons les bons choix », a déclaré Valentine. “Mais jusqu’à ce que nous soyons vraiment à l’aise avec son environnement d’apprentissage, nous resterons sur ce voyage d’école à la maison.”

L’enseignement à domicile permet également aux parents de conformer l’apprentissage aux besoins de leurs enfants au lieu que les enfants doivent se conformer au style unique d’apprentissage que l’école publique impose aux enfants. AP rapporte qu’un parent a un enfant trisomique et a remarqué que ses progrès à la maison étaient meilleurs que ses progrès dans l’apprentissage virtuel. Ils ont fini par faire la même chose pour son fils Noah, et les cours se sont si bien passés qu’ils ont décidé de continuer pour les prochaines années.

“Il m’a dit qu’il apprenait tellement plus à la maison qu’il ne l’avait jamais fait à l’école”, a déclaré Osgood à l’AP. “Il a dit:” L’école est tellement chaotique – nous ne faisons pas grand-chose dans une classe en particulier. Tiens, je m’assois, tu me dis quoi faire, et quelques minutes plus tard, j’ai terminé.

D’autres familles ont pesé, notant que leurs enfants excellaient mieux à la maison et apprenaient beaucoup plus qu’à l’école publique.

Bien que tout cela soit bien beau, les parents ne devraient probablement pas se sentir à l’aise. Beaucoup commencent tout juste à suivre l’école à la maison, mais ils doivent être conscients qu’il y a une guerre contre l’école à la maison. Beaucoup à gauche préféreraient voir l’enseignement à domicile rendu illégal, et les professeurs de Harvard plaident déjà en ce sens alors que les sources des médias grand public les applaudissent et les font écho.

(LIRE: L’école-maison est l’un des pires cauchemars de la gauche, alors attendez-vous à un long combat)

Ces professeurs craignent que les parents ne rendent impossible l’enseignement aux enfants de ce que la gauche veut qu’ils apprennent, et Elizabeth Bartholet, professeure à la faculté de droit de Harvard et directrice de son programme de défense des enfants, a averti que les enfants risquaient d’enseigner à leurs enfants “des croyances chrétiennes conservatrices”. ” Plus précisément.

À l’heure actuelle, les parents américains sont en guerre contre de nombreuses bureaucraties éducatives qui tentent de pousser l’extrémisme idéologique de gauche sur leurs enfants par le biais de la théorie critique de la race. Comme RedState l’a déjà couvert, les personnes à la tête de la charge CRT ont des liens directs avec les principaux membres du ministère de l’Éducation, et le mouvement est en train de créer des idéologues de gauche radicaux à partir de vos enfants.

Ils ne peuvent pas le faire s’ils sont en sécurité à la maison avec vous. Ne vous attendez pas à ce qu’ils prennent cette pose. Ils veulent vos enfants et ils concocteront des raisons et tenteront d’élaborer des lois afin de retirer leur éducation de vos mains et de leur confier la leur.

