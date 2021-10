L’enseignement supérieur en Inde : passer par une étape de transformation

Les chefs de file au cours du processus de mise en œuvre seront les instituts qui ont discrètement apporté la transformation de l’enseignement supérieur à leur manière au cours des deux dernières décennies.

Par le Dr Sanjay Govind Patil

L’annonce de NEP 2020 a créé des moments passionnants dans le domaine de l’éducation en Inde. Jamais depuis notre indépendance, nous n’avons assisté au déploiement d’une transformation « AtoZ » aussi massive dans le secteur. La pandémie, bien sûr, a ajouté de graves turbulences à ce mélange. Mais, là où l’on aurait pu s’attendre à un chaos stupéfiant avec cette agitation induite par la pandémie, en réalité, cette agitation même est devenue un catalyseur, un catalyseur réussi pour pousser les éducateurs à adopter la transformation à une plus grande vitesse.

Historiquement, le système éducatif indien a favorisé sans vergogne les approches traditionnelles et a été léthargique à adopter même des changements organiques comme l’exigeait le tournant du siècle. La combinaison d’une nouvelle politique éducative visionnaire et d’adoptions numériques rapides induites par le covid a poussé le système éducatif indien à franchir un pas de plus sur ses obstacles mentaux. L’éducation en Inde, en particulier l’enseignement supérieur, est vraiment dans un état de transformation. Pourquoi surtout dans l’enseignement supérieur ?

La nouvelle politique éducative 2020 : En un mot, le NEP2020 envisage «plus» dans le domaine de l’enseignement supérieur – plus de flexibilité, plus d’inclusion, plus d’options et donner aux étudiants indiens le système utilisé à l’échelle mondiale d’avoir une «banque de crédit». Avec la mise en œuvre de cette politique, les étudiants seront récompensés pour chaque année complète d’études collégiales. La suppression ou l’abaissement des barrières aux multiples options d’entrée et de sortie devrait rendre l’enseignement supérieur plus attrayant pour un plus large éventail de population, car la stigmatisation de l’« abandon » sera supprimée. De plus, donner aux étudiants la possibilité de gérer leur éducation selon leur propre choix et les libérer des limites de matières prédéfinies donnera lieu à des améliorations de compétences dans des combinaisons uniques qui aideront les étudiants indiens à tirer parti de leurs potentiels uniques qu’ils ont manqués, en particulier dans le terrain de jeu mondial.

Intention et mise en œuvre : Le changement d’intention de l’exécutif et l’état de préparation des établissements d’enseignement supérieur tournés vers l’avenir pour adopter des changements visionnaires faciliteront la mise en œuvre de la nouvelle politique éducative, accélérant ainsi le rythme de transformation de l’enseignement supérieur. Au niveau exécutif également, l’objectif du gouvernement est d’amener la mise en œuvre de la NEP à des niveaux d’études supérieurs dès 2021. 181 tâches ont été identifiées pour être achevées avant la mise en œuvre de la politique. Des groupes de travail pour permettre la mise en œuvre ont déjà été constitués dans des États comme le Karnataka, l’UP et le Maharashtra. Le Karnataka, en fait, a déjà annoncé la mise en œuvre d’une politique dans les études supérieures à partir de la session 2021-22 elle-même.

Les chefs de file au cours du processus de mise en œuvre seront les instituts qui ont discrètement apporté la transformation de l’enseignement supérieur à leur manière au cours des deux dernières décennies. Certains processus tels que la création de programmes en phase avec les demandes de l’industrie, la formation des étudiants pour les préparer à l’industrie et les intégrations technologiques dans leur pédagogie ont déjà été adoptés par des instituts animés par une vision de l’avenir. La mise en œuvre de la politique leur permettra une plus grande flexibilité dans l’offre aux étudiants.

Transformations induites par le Covid dans l’enseignement supérieur : La pandémie en général a eu un impact négatif sur notre économie. Pourtant, la même pandémie a forcé les gens à ouvrir leur esprit pour examiner les possibilités de faire les choses de différentes manières. L’effet covid sur l’accélération du rythme de transformation de la façon dont les étudiants indiens apprennent est incommensurable et irréversible. L’apprentissage numérique, une idée qui devait être envisagée dans un futur proche ou lointain, s’est concrétisé presque du jour au lendemain. Les parties prenantes du secteur de l’éducation ont finalement réalisé les avantages que les adoptions numériques peuvent apporter au secteur et comment elles peuvent être exploitées pour une meilleure assimilation des connaissances.

Les mentalités transformées par le Covid : La pandémie a également mis en évidence la nécessité d’une formation et d’un développement continus des enseignants, en phase avec le temps. Il est particulièrement pertinent dans le contexte de la mise en œuvre imminente de la nouvelle politique éducative.

Le succès de la nouvelle politique dépend de la transformation non seulement du système et des processus, mais aussi d’un état d’esprit transformé de tous ses constituants humains ; et les enseignants sont une partie importante et significative de l’écosystème. Le besoin de se développer n’est plus une approche systémique « de l’extérieur vers l’intérieur », mais plutôt un « besoin vers l’intérieur » dirigé par l’éducateur. Les limitations induites par la pandémie ont déjà entraîné un changement dans la façon dont les enseignants pensent et interagissent avec leurs élèves. Ils conçoivent eux-mêmes des solutions prêtes à l’emploi pour mieux transmettre les connaissances. Avec plus d’un an de formation sur les « inconnus » pour l’ensemble de la communauté des éducateurs, tous les défis que la mise en œuvre du NEP est susceptible de leur poser seront probablement facilement et volontairement évalués. Une transformation des mentalités qu’aucune révolution académique n’aurait pu réaliser !

(L’auteur est le doyen associé et directeur – RICS SBE Mumbai. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

