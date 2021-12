L’ensemble Clean Beauty Must-Haves de Reese Witherspoon n’est qu’à 25 $

Reese n’est pas le seul à s’appuyer sur cet ensemble, il suffit de consulter quelques-unes des critiques élogieuses ci-dessous.

Un client a déclaré : « Des résultats bien meilleurs que prévu ! J’utilise la crème hydratante et l’huile de vitamine C. Différence remarquable dans ma peau. »

« Cela ne fait que quelques jours, mais j’aime la sensation de ces produits sur ma peau. C’est une période sèche de l’année et avec la combinaison des deux produits, ma peau est bien hydratée sans être grasse », a déclaré un autre critique.

Quelqu’un d’autre a dit : « Oh, wow, littéralement le meilleur hydratant que j’aie jamais eu, tellement génial pour une réduction instantanée des rides et une peau éclatante. Je l’applique également sur mon cou et ma poitrine, alors j’ai déjà commandé un -taille pot. Le sérum est tout aussi merveilleux, et j’adore les résultats immédiats. Idéal pour voyager ou pour devenir accro ! «

Un acheteur de Biossance a écrit : « De sec à éclatant en 3 jours… J’adore ce produit. Je l’utilise généralement pendant les mois d’hiver lorsque ma peau se dessèche. Mes principales préoccupations cutanées sont la sécheresse et les plaques rouges sèches sur mes joues. Je utilisez le sérum juste après que je sors de la douche et il garde ma peau hydratée toute la journée. Le sérum fait également des merveilles sur la peau craquelée et les cuticules. «

Un client a écrit : « Je suis récemment tombé amoureux des produits Biossance après avoir testé la crème réparatrice au squalane et aux oméga. Cet ensemble est un incontournable pour les peaux sèches ! Huile de rose C. J’adore mélanger quelques gouttes d’huile dans ma crème hydratante pour une hydratation et un regain d’hydratation ! Si vous n’avez pas essayé les produits inclus dans cet ensemble, vous manquez quelque chose ! Ensemble incroyable à un prix incroyable ! «

« J’adore ces articles jusqu’à présent. J’ai une peau mature qui éclate facilement. Ces produits ont laissé ma peau éclatante et nette », a déclaré une personne.

Quelqu’un d’autre a déclaré : « Je vis pour ce genre de choses. Ma peau de mélanine s’imprègne de cette potion magique. Elle laisse ma peau douce, lisse et uniforme. L’éclat magique qu’elle me donne est indescriptible.

Un fan a déclaré : « Je suis AMOUREUX de ces produits. Ma peau est si douce ! Et ils s’imprègnent parfaitement. Aucun résidu huileux. Ouais ! »

Un acheteur a révélé : « Je cherche un bon hydratant pour le visage depuis des années et c’est de loin ma crème pour le visage préférée ! J’ai des zones sèches lorsque les températures chutent et c’est la SEULE qui m’empêche d’en avoir. Ma peau se sent hydraté sans être gras et ne se sent pas tout serré après l’avoir mis comme je dois continuer à ajouter plus comme certains hydratants.J’aime l’huile pour la nuit mais pas le jour, car mon maquillage n’a pas l’air bien si je l’utilise l’huile dans le matin «